 روس مناهضون للحرب يشاركون في حفل في تركيا | DW الأخبار | DW | 17.03.2022

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DW الأخبار

روس مناهضون للحرب يشاركون في حفل في تركيا

اتخذ مغني راب روسي شهير موقفا علنيا رافضا للحرب ضد أوكرانيا. فقد ألغى الفنان أوكسي ميرون عد حفلات مقررة في روسيا احتجاجا على الحرب. كما نظم حفلا في اسطنبول حضره المئات من الروس الرافضين للهجوم الروسي على أوكرانيا.

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