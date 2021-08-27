روس مناهضون للحرب يشاركون في حفل في تركيا

تركيا.. عندما تكون السخرية من الرئيس أردوغان سببا للاعتقال!

في تركيا بين 2014 و2020 كان هناك أكثر من 160 ألف تحقيق بتهمة "إهانة الرئيس" التي لا يواجهها المثقفون فقط. والآن أضيف 36 تحقيقا، بما في ذلك تحقيق ضد سباح أولمبي سابق، يقال إنه تمنى وفاة أردوغان بعد إعلان إصابته بكورونا.