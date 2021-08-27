روس مناهضون للحرب يشاركون في حفل في تركيا

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اتخذ مغني راب روسي شهير موقفا علنيا رافضا للحرب ضد أوكرانيا. فقد ألغى الفنان أوكسي ميرون عد حفلات مقررة في روسيا احتجاجا على الحرب. كما نظم حفلا في اسطنبول حضره المئات من الروس الرافضين للهجوم الروسي على أوكرانيا.
بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة رسمية لإمارات، يأتي ذلك في سياق تعزيز التقارب بين البلدين بعد سنوات من القطيعة. وسيوقع الجانبان مذكرة تفاهم في قطاعات الاستثمار، والإعلام إضافة إلى التعاون في الصناعات الدفاعية.
في تركيا بين 2014 و2020 كان هناك أكثر من 160 ألف تحقيق بتهمة "إهانة الرئيس" التي لا يواجهها المثقفون فقط. والآن أضيف 36 تحقيقا، بما في ذلك تحقيق ضد سباح أولمبي سابق، يقال إنه تمنى وفاة أردوغان بعد إعلان إصابته بكورونا.
بعد أن ألغيت رحلات الطيران بسبب سوء أحوال الطقس في إسطنبول وأثينا، تعود حركة الملاحة رويدا، في حين عطل تساقط كثيف للثلوج حركة المرور في الشوارع وتقطعت السبل بآلاف الأشخاص في تركيا واليونان.
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
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