 روسي في مهمة ″غامضة″ يثير الجدل في مصر | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 28.01.2022

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منوعات

روسي في مهمة "غامضة" يثير الجدل في مصر

تعرض مدوّن روسي للضرب في أحد أحياء القاهرة، ليلقى القبض عليه لاحقا، ثم الافراج عنه. قضية الرجل أثارت جدلا وسط روايات متعددة ومتضاربة، ذهبت إحداها إلى وصفه بـ "الجاسوس" وأخرى اتهمته بتصوير السيدات خلسة..فما الذي حدث؟

صور من أحد أحياء القاهرة ليلاً

طالبت السفارة الروسية مواطنيها في مصر باحترام خصوصية السكان وعدم اختراق حياتهم الخاصة

وفقاً لما أعلنت عنه السفارة الروسية بالقاهرة، فقد قامت السلطات المصرية بإطلاق سراح المصور والمدون الروسي أرسيني سيميني والمعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسمه المستعار أرسيني كوتوف، بعد توقيفه بالقاهرة.

مختارات

في وقت قررت فيه برلين تمديد الحظر من وإلى ألمانيا حتى منتصف يونيو، اهتمت منابر إعلامية ألمانية بآفاق عودة السياح الألمان إلى أرض الفراعنة، وكذلك بتحول سميح ساويرس إلى "أقوى رجل" في سوق تنظيم الرحلات السياحية بألمانيا.

بعد أن صنّف دليل السفر "الكوكب الوحيد" العاصمة المصرية القاهرة ضمن أفضل الوجهات السياحية لعام 2020. محررة "دويتشه فيله" عائشة الكيلاني شدت رحالها إلى مصر لمعرفة ما الذي جعل القاهرة مدينة متميزة للغاية.

وبحسب مصادر إعلامية روسية فإن كوتوف ألقي القبض عليه مساء 26 يناير/كانون الثاني 2022 من قبل الشرطة المصرية بعد نزاع مع سكان حي منشية ناصر بضواحي العاصمة، تعرض خلاله لضرب مبرح.

وبحسب تصريحات المدون التي نقلتها صفحة السفارة الروسية بالقاهرة فإنه كان يلتقط صوراً في بعض المناطق التاريخية، إلى جانب مناطق خاصة بإقامة وعمل جامعي القمامة، لكن أحد السكان المحليين ظن أنه يصور زوجته، واعتدى عليه بالضرب قبل أن توقفه الشرطة المصرية.

ونشر المدون الروسي القصة بالتفصيل - بحسب روايته - على موقع ريديت باللغة الانجليزية

 

كما انتشر على مواقع مختلفة فيديو للمواطن الروسي وهو يروي قصته وقد ظهرت عليه آثار الضرب:

وعلى إثر الحادثة، "وجهت السفارة الروسية مذكرة إلى الخارجية المصرية بشأن توقيف الروسي وقدمت له دعما قنصلياً ليتم الإفراج عنه لاحقاً، وأعادت إليه السلطات المصرية جواز السفر وأدوات التصوير التابعة له، ومن المتوقع أن يتجه إلى موسكو خلال ساعات" بحسب بيان السفارة.

وتقول السفارة الروسية إن المدون الروسي كان من الواضح أنه لا يعرف شيئاً عن "عدم تسامح سكان الحي تجاه الأجانب الذين يحاولون تصوير حياتهم الخاصة أمام الكاميرا".

روايات مختلفة

على مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت روايات مختلفة للواقعة، إذ أكد مغردون أن المدون الروسي كان يقوم بتصوير عدد من الفيديوهات بغرض الترويج للسياحة في مصر حين شك فيه عدد من المواطنين واعتقدوا أنه "جاسوس" يقوم بتصوير بعض المواد الفيلمية دون وجود تصريح خاص من السلطات المصرية بذلك.

 

ونشر مغردون صوراً للمدون الروسي من على حسابه في موقع انستغرام - حذفت لاحقاً - قالوا إنها احتوت على تعليقات متبادلة بين مغردين ومدونين روس يحذرون من السياحة في مصرعلى إثر الواقعة:

 

لكن آخرين قالوا إن السائح الروسي تنكر في زي عامل نظافة، ودخل مناطق تجميع القمامة في حي منشية ناصر وقام بالتقاط صور وتسجيل فيديوهات دون رغبة سكان المنطقة وأنه "التقط صورًا لسيدات في الشارع ما عرضه للضرب بشدة"، خاصة بعد اكتشاف أنه ليس مصري لتزيد الشكوك بشأنه، فيما أبلغ مواطنون الشرطة التي جاءت وألقت القبض على المواطن الروسي.

 

من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن "الدبلوماسيين الروس باشروا تقديم المساعدة للمواطن الروسي فوراً، والذي كان من الممكن أن يواجه عقوبة السجن"، بحسب ما نشرت على حسابها بموقع تيليغرام ونقلت عنها وكالة تاس الروسية.

ودعت السفارة الروسية المواطنين الروس الموجودين في مصر إلى الالتزام بالقوانين المصرية واحترام العادات والتقاليد المحلية.

كما طالبت السفارة مواطنيها بالامتناع عن تصوير المواقع غير السياحية دون موافقة السلطات، وكذلك احترام السكان المحليين وخصوصيتهم.

محمود حسين

  • Ägypten Archäologie l Sarkophag von König Tutanchamun (picture alliance/dpa/H. Mohamed)

    بعد 97 عاما- ترميم تابوت توت عنخ آمون

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  • Ägypten Archäologie l Sarkophag von König Tutanchamun (picture alliance/AP Photo)

    بعد 97 عاما- ترميم تابوت توت عنخ آمون

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  • Ägypten Archäologie l Sarkophag von König Tutanchamun (AFP/Getty Images)

    بعد 97 عاما- ترميم تابوت توت عنخ آمون

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  • Ägypten Archäologie l Sarkophag von König Tutanchamun (AFP/Getty Images)

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  • Ägypten Archäologie l Fundstücke von König Tutanchamun (AFP/Getty Images)

    بعد 97 عاما- ترميم تابوت توت عنخ آمون

    عرض كنوز الفرعون المصري

    عرش الملك، والمصنوع من الخشب المغطى بالذهب والأحجار الكريمة والزجاج الملون، قيد الصيانة أيضا ضمن عملية الترميم. ومن المخطط عرض كنوز الملك توت عنخ أمون، والتي تم العثور عليها بمقبرته في وادي الملوك بجنوب مصر، بالمتحف المصري الجديد المُخطط افتتاحه قريبا. ريبيكا شتاودنماير/ د.ب