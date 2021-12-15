 روسيا: 30 سنة على انهيار الاتحاد السوفييتي | مراسلون حول العالم | DW | 17.12.2021

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مراسلون حول العالم

روسيا: 30 سنة على انهيار الاتحاد السوفييتي

لا يبدو أن الروس يحنون إلى زمن الاتحاد السوفييتي بعد 30 سنة على انهياره. والناس هناك يرون أن روسيا بلداً محافظاً ويحتاج إلى قبضة حديدية مثل قبضة بوتين وهم ليسوا بحاجة إلى الديمقراطية الغربية.

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