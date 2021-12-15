روسيا: 30 سنة على انهيار الاتحاد السوفييتي

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لا يبدو أن الروس يحنون إلى زمن الاتحاد السوفييتي بعد 30 سنة على انهياره. والناس هناك يرون أن روسيا بلداً محافظاً ويحتاج إلى قبضة حديدية مثل قبضة بوتين وهم ليسوا بحاجة إلى الديمقراطية الغربية.
الرئيس الروسي بوتين يندد بما اعتبره انتهاكاً للخطوط الحمراء الروسية في أوكرانيا، ويطالب بمفاوضات فورية مع حلف شمال الأطلسي تمنح روسيا ضمانات لأمنها، حسب قوله. والاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مجموعة "فاغنر" الروسية.
اجتمع وزراء خارجيّة مجموعة السبع في ليفربول منددين بالمناورات الروسية عند الحدود الأوكرانية. وكررت واشنطن دعوة روسيا الى احتواء التوتر، مؤكدة أن القوى الغربية مستعدة لفرض عقوبات "شديدة" على موسكو في حال وقوع هجوم.
أصدر وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى تحذيراً إلى روسيا، متعهدين موسكو بعواقب وخيمة إذا هاجمت أوكرانيا، وهي خطوة يٌخشى منها، بسبب الحشد الضخم للقوات الروسية بالقرب من حدود البلاد.
طبول الحرب تدق من جديد بين روسيا وأوكرانيا في لعبة بوكر روسية جديدة بطلها الرئيس الروسي فلادمير بوتين في تحد واضح للغرب الذي يسعى، عبر التلويح بالعقوبات، لزيادة تكلفة أي مغامرة عسكرية على غرار ما حدث في جورجيا والقرم.
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