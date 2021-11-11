 روسيا: وجبات عالمية | العولمة 3000 | DW | 27.11.2021

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العولمة 3000

روسيا: وجبات عالمية

سلطة أوليفييه من إبداع الشيف البلجيكي لوسيان أوليفييه هي سلطة عريقة من زمن القيصر، وهي اليوم طعام شهي في روسيا.

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