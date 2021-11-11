روسيا: وجبات عالمية

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سلطة أوليفييه من إبداع الشيف البلجيكي لوسيان أوليفييه هي سلطة عريقة من زمن القيصر، وهي اليوم طعام شهي في روسيا.
ذكرت وكالات الأنباء الروسية التابعة للدولة أن 52 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم إثر انفجار في منجم فحم غربي سيبيريا. ولم يتضح بعد سبب الانفجار، ويُعتقد أنه وقع على عمق 250 متراً.
قالت سلطات إنفاذ القانون في روسيا إن طالبا مسلحا فتح النار في جامعة بمدينة بيرم مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص. وذكرت لجنة التحقيقات أن المهاجم أصيب بجروح أيضا أثناء اعتقاله، فيما أعربت ألمانيا عن صدمتها من الواقعة.
أعلن حزب "روسيا الموحّدة" الحاكم أنه فاز بثلثي مقاعد مجلس الدوما في الانتخابات التي أشارت المعارضة إلى تعرّضها لتزوير وحملة قمع وإقصاء لأبرز معارضي الكرملين. ويحتفظ الحزب بذلك بالأغلبية اللازمة لتعديل الدستور.
تدعو لافتة مكتوبة بالإنكليزية ومنصوبة على ضفّة نهر يفصل بين النرويج وروسيا إلى "عدم التبول باتجاه روسيا". ما الداعي وراء نصبها؟ وما عقوبة المخالفين؟
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