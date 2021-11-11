روسيا: وجبات عالمية

مقتل العشرات في حادث بمنجم روسي للفحم في سيبيريا

ذكرت وكالات الأنباء الروسية التابعة للدولة أن 52 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم إثر انفجار في منجم فحم غربي سيبيريا. ولم يتضح بعد سبب الانفجار، ويُعتقد أنه وقع على عمق 250 متراً.