روسيا والصين تعلنان "شراكة بلا حدود"...من المستهدف؟

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روسيا والصين تعلنان "شراكة بلا حدود" في مجالات مختلفة أبرزها التسلح والطاقة...هل تعززان وقوفهما في خندق واحد ضد الولايات المتحدة؟ وما تأثير هذه الشراكة على الأزمة الأوكرانية المتصاعدة؟
لقاء جمع الرئيسين الروسي والصيني في بكين يكشف عن ميلاد تحالف يرى البلدان فيه أقوى شراكة استراتيجية بينهما، وتتمخض عنه صفقات مع شركات الغاز والبترول الروسية بمئات المليارات من الدولارات.
يجتمع الرئيس الروسي بوتين مع الزعيم الصيني شي جينبينغ في بكين، حيث من المتوقع أن يقدم الرئيسان عرضا كبيرا لصداقتهما المتنامية في الوقت الذي لاتزال فيه الأزمة الأوكرانية على أشدها. وتعتبر الصين داعمة لروسيا في موقفها.
تخطط روسيا لاستقدام ممثلين وتوظيف مشاهد بشعة للغاية وجثثاً في تسجيلات مفبركة من أجل تبرير عمل عسكري ضد أوكرانيا. هذا ما أكده الناطقان باسمي وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين، وقالا إن لدى واشنطن أدلة على ذلك.
هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة غربيون بعقوبات اقتصادية "لا مثيل لها" وذات "عواقب وخيمة" في حال غزت روسيا أوكرانيا. فما حجم الضرر المتوقع على روسيا؟ وهل ستبقى أوروبا في مأمن من الآثار الارتجاعية لهذه العقوبات؟
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