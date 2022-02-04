روسيا والصين تعلنان "شراكة بلا حدود"...من المستهدف؟

بوتين يصل إلى بكين لحضور افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية

يجتمع الرئيس الروسي بوتين مع الزعيم الصيني شي جينبينغ في بكين، حيث من المتوقع أن يقدم الرئيسان عرضا كبيرا لصداقتهما المتنامية في الوقت الذي لاتزال فيه الأزمة الأوكرانية على أشدها. وتعتبر الصين داعمة لروسيا في موقفها.