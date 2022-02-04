 روسيا والصين تعلنان ″شراكة بلا حدود″...من المستهدف؟ | مسائية DW | DW | 05.02.2022

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مسائية DW

روسيا والصين تعلنان "شراكة بلا حدود"...من المستهدف؟

روسيا والصين تعلنان "شراكة بلا حدود" في مجالات مختلفة أبرزها التسلح والطاقة...هل تعززان وقوفهما في خندق واحد ضد الولايات المتحدة؟ وما تأثير هذه الشراكة على الأزمة الأوكرانية المتصاعدة؟

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