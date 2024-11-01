روسيا وأوكرانيا

صواريخ غربية تستهدف عمق روسيا وموسكو ترد بسلاحها الخارق الذي لا يقهر كما يصفه بوتين.
بالطبع حلف الناتو في حالة تأهب. أما ألمانيا بقيادة المستشار شولتس، فلا تزال ترفض تسليم أوكرانيا صواريخ كروز من طراز تاوروس.
من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: مازن حسان
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ضيوف الحلقة:
عبد الرحمن عمار، صحفي في مؤسسة دويتشه فيله //
عامر الموسوي، صحفي مختص بالشأن الروسي //
هالة الساحلي، صحفية وخبيرة في الشؤون الأوروبية - بروكسل
بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!