روسيا وأوكرانيا

2024/11/28 ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤

صواريخ غربية تستهدف عمق روسيا وموسكو ترد بسلاحها الخارق الذي لا يقهر كما يصفه بوتين. بالطبع حلف الناتو في حالة تأهب. أما ألمانيا بقيادة المستشار شولتس، فلا تزال ترفض تسليم أوكرانيا صواريخ كروز من طراز تاوروس. من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: مازن حسان