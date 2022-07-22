روسيا وأوكرانيا توقعان اتفاقية الحبوب في تركيا

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أوكرانيا وروسيا توقعان اتفاقا يسمح باستئناف شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود. وتركيا تلعب دورا هاما في تنفيذ الاتفاق والمجتمع الدولي يشيد بالاتفاق.
يبدو أن الجهود الدبلوماسية أثمرت اتفاقا لتحرير صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا المحاصرة. الرئاسة التركية قالت إن مسؤولين من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة سيجتمعون الجمعة بإسطنبول لتوقيع الاتفاق وسط ترحيب أمريكي.
قالت أوكرانيا إن القوات الروسية قصفت منشآت للبنية التحتية في ميناء أوديسا ما يُعد ضربة لاتفاق جرى توقيعه مؤخراً لفك الحصار عن صادرات الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود. ولم تعلق موسكو على هذه الاتهامات بعد.
بعد توقيع أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية، أكدت واشنطن أنها ستراقب التزام روسيا بالاتفاق، فيما شددت كندا على أن مجموعة السبع ستضمن عدم تسبب اتفاق الحبوب في مخاطر إضافية لأوكرانيا.
حقق مفاوضون أوكران وروس تقدما في المحادثات حول تصدير الحبوب، التي جرت بمشاركة الأمم المتحدة ومسؤولين أتراك، بهدف كسر الجمود المستمر، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيما يواجه الملايين خطر الجوع.
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