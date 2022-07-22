روسيا وأوكرانيا توقعان اتفاقية الحبوب في تركيا

أوكرانيا تتهم روسيا بقصف ميناء أوديسا في لطمة لاتفاق تصدير الحبوب

قالت أوكرانيا إن القوات الروسية قصفت منشآت للبنية التحتية في ميناء أوديسا ما يُعد ضربة لاتفاق جرى توقيعه مؤخراً لفك الحصار عن صادرات الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود. ولم تعلق موسكو على هذه الاتهامات بعد.