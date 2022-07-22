 روسيا وأوكرانيا توقعان اتفاقية الحبوب في تركيا | DW الأخبار | DW | 23.07.2022

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روسيا وأوكرانيا توقعان اتفاقية الحبوب في تركيا

أوكرانيا وروسيا توقعان اتفاقا يسمح باستئناف شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود. وتركيا تلعب دورا هاما في تنفيذ الاتفاق والمجتمع الدولي يشيد بالاتفاق.

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