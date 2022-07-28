روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهام بقصف سجن يحتجز فيه أسرى حرب

لبنان- حجز سفينة ترفع علم سوريا تقول أوكرانيا إنها تحمل حبوبًا مسروقة

أعلنت السلطات اللبنانية حجز السفينة الراسية في ميناء طرابلس للتحقق من حمولتها التي تدعي أوكرانيا أنها حبوبًا مسروقة من أراضيها. وكشفت الخارجية اللبنانية أنها تلقت "عدداً من الاحتجاجات والإنذارات من عدد من الدول الغربية".