 روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهام بقصف سجن يحتجز فيه أسرى حرب | DW الأخبار | DW | 30.07.2022

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روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهام بقصف سجن يحتجز فيه أسرى حرب

موسكو تتهم كييف بقصف سجن بأوكرانيا وتعلن مقتل 47 شخصا والأخيرة تنفي تلك الاتهامات الروسية. وحالة من الغضب الدولي بسبب مناظر الرعب في أعقاب القصف الروسي.

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