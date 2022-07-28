روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهام بقصف سجن يحتجز فيه أسرى حرب

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
موسكو تتهم كييف بقصف سجن بأوكرانيا وتعلن مقتل 47 شخصا والأخيرة تنفي تلك الاتهامات الروسية. وحالة من الغضب الدولي بسبب مناظر الرعب في أعقاب القصف الروسي.
اتهمت القوات الروسية أوكرانيا بقصف سجن في منطقة يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لموسكو في دونيتسك حيث يُحتجز أسرى حرب من الجيش الأوكراني، لكن الجيش الأوكراني نفى مسئوليته عن القصف وحملت الجيش الروسي المسؤولية.
تلعب منصات التواصل الاجتماعي دورا رئيسيا في توثيق جرائم الغزو الروسي لأوكرانيا وحشد الدعم الدولي لكييف. لكن في المقابل يتم استغلال هذه المنصات لتزييف الحقائق ونشر الأخبار الكاذبة أيضا.
تعرضت عدة مناطق في جنوب أوكرانيا لقصف جوي روسي مكثف استهدف البنية التحتية لموانئ وقرى، فيما قُتل مدنيون شرقي البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في منطقة دونيتسك نتيجة الاشتباكات.
أعلنت السلطات اللبنانية حجز السفينة الراسية في ميناء طرابلس للتحقق من حمولتها التي تدعي أوكرانيا أنها حبوبًا مسروقة من أراضيها. وكشفت الخارجية اللبنانية أنها تلقت "عدداً من الاحتجاجات والإنذارات من عدد من الدول الغربية".
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول