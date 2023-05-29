روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات باستهداف عاصمتيهما بالمسيرات

قال مسؤولون روس في وقت مبكر اليوم الثلاثاء (30 أيار/ مايو 2023) إن طائرات مسيرة أصابت عدداً من المباني في موسكو مما تسبب في أضرار "طفيفة" دون وقوع إصابات خطيرة، كما دمرت أنظمة الدفاع الجوي عدة طائرات مسيرة أثناء اقترابها من العاصمة الروسية.

وقال رئيس البلدية سيرجي سوبيانين على قناته على تطبيق تيليغرام للمراسلة: "جميع خدمات الطوارئ بالمدينة في موقع الحوادث". وأضاف سوبيانين أنه تم إجلاء بعض السكان.

وأعلن أندريه فوروبيوف، حاكم منطقة موسكو، على قناة تيليغرام إسقاط عدة طائرات مسيرة لدى اقترابها من موسكو.

ولم يتضح على الفور من أطلق الطائرات المسيرة. وذكرت عدة قنوات روسية على تطبيق تيليغرام أنه تم إطلاق النار على أربع إلى عشر طائرات مسيرة في ضواحي موسكو ومنطقة العاصمة.

وأفادت وكالة الإعلام الروسية بأن السلطات تجلي بعض سكان مبنى في شارع بروفسويوزنايا بجنوب موسكو.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقارير.

وفي المقابل، أعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو، اليوم الثلاثاء، أن روسيا شنت هجمات بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية في ليل الإثنين/الثلاثاء، وهو الهجوم الرابع خلال اليومين الماضيين.

وسُمع دوي انفجارات في مناطق بوديلسكي وهولوسيفسكي وسفياتوشينسكي ودنيبروفسكي ودارنيتسكي وبيشيرسكي. ونحو الساعة 00:05 صباحاً، تم الإعلان عن مقتل مدني واحد، حيث أصابت شظايا طائرة مسيرة معادية مبنى سكنياً، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم.

وقال كليتشكو، عبر تيليغرام: "في حي هولوسيفسكي، سقطت شظايا مما أسفر عن اندلاع حريق في مبنى سكني، وقام عمال الإنقاذ بإجلاء 20 شخصاً من المبنى، ولقي شخص واحد حتفه، كما تم نقل امرأة مسنة إلى المستشفى".

وإجمالاً، تم نقل أربعة مدنيين إلى المستشفى في منطقة هولوسيفسكي في حين تلقى ثلاثة أشخاص المساعدات الطبية في مكان الحادث.

وقالت إدارة مدينة كييف إن الحريق اندلع في الطابقين العلويين من المبنى وإن أعمال البحث والإنقاذ جارية، حيث قد يكون هناك أشخاص عالقون تحت الأنقاض.

وفي منطقة بوديلسكي، اشتعلت النيران في مبنى سكني. ولم يتم الإعلان حتى الآن عن وقوع إصابات.

ومن ناحية أخرى، هزت انفجارات منطقة سفياتوشينسكي.

خ.س/ ح.ز (رويترز، د ب أ)