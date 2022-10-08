 روسيا وأوكرانيا.. أهمية حيوية واستراتيجية لجسر كيرتش! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 10.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

روسيا وأوكرانيا.. أهمية حيوية واستراتيجية لجسر كيرتش!

أدى انفجار جسر كيرتش الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، إلى تدمير جزء منه. ولكن لماذا يشكل الجسر أهمية كبيرة بالنسبة إلى روسيا وأوكرانيا على حد سواء، كما يقول خبراء؟

اندلاع حريق على جسر كيرتش نتيجة انفار وانهيار جزء منه 08.10.2022

تسبب الانفجار في تعطل حركة النقل والمرور على جسر كيرتش الحيوي الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم

ألحق الانفجار الذي استهدف جسر كيرتش يوم السبت (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) أضرارا بالغة بالجسر الحيوي الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014 خاصة مع تعطل حركة النقل.

مختارات

وقال الجانب الروسي إن الحريق نجم عن انفجار شاحنة، فيما قال نائب رئيس مجلس الدوما الروسي إن الانفجار بمثابة "إعلان حرب". وأعلنت وزارة النقل الروسية استئناف حركة المرور على أحد مسارات الجسر في وقت لاحق في نفس اليوم.

في المقابل، لم يعلن الجانب الأوكراني مسؤوليته بشكل مباشر عن الانفجار، لكن مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيل بودولياك قال إن الانفجار "مجرد بداية، فكل شيء غير شرعي يجب تدميره".

ما هي أهمية الجسر؟

قامت روسيا بتشييد الجسر ليكون حلقة الوصل بين شبه جزيرة القرم ومنطقة كراسنودار كراي الروسية في شمال القوقاز بتكلفة بلغت 3,6 مليار دولار وبطول يبلغ 19 كيلومترا بهدف دعم البنية التحتية في القرم وتعزيز ارتباطها بروسيا، فيما يعد الجسر الأطول قي أوروبا.

واتهمت الحكومة الأوكرانية روسيا بإلحاق الضرر بالبيئة فضلا عن عرقلة مرور السفن الكبيرة التي تمر في مضيق كيرتش الذي يربط بحر آزوف بالبحر الأسود من خلال إنشاء الجسر، الذي يعد مصدرا رئيسيا للإمدادات للقوات الروسية في منطقة خيرسون الأوكرانية، حيث ضمت روسيا مناطق خيرسون الجنوبية في سبتمبر/ أيلول الماضي فيما ترمي موسكو من خلال الجسر إلى ربط شبه جزيرة القرم بمنطقتي دونيتسك ولوهانسك. والجدير بالذكر أن حركات انفصالية مدعومة من روسيا متمركزة في دونيتسك ولوهانسك تشن تمردا ضد القوات الأوكرانية منذ عام 2014.

Infografik Ostukraine Krim-Brücke AR

عزل القوات الروسية عن مصادر الإمداد

وفي مقابلة مع DW، قال مايك مارتن، الزميل في قسم دراسات الحرب في كلية "كينغز كوليدج " في لندن، إن الحريق الذي اندلع على جسر كيرتش جاء جراء هجوم أوكراني "بشكل شبه مؤكد". وأضاف أن تعطيل حركة المرور والنقل على جسر القرم يمثل أهمية استراتيجية ورمزية للجانب الأوكراني، مشيرا إلى أن هناك فقط خطين من خطوط السكك الحديدية يربطان روسيا بكل من القرم ومنطقة خيرسون. وقال "أحد هذين الخطين جرى إنشاؤه على الجسر الذي تعرضت أجزاء منه للتدمير كما رأينا"، مشددا على أن القوات الروسية تعتمد بشكل كبير على  خطوط السكك الحديدية  لإيصال الإمدادات العسكرية منذ بداية الحرب. ويقول مارتن في هذا السياق "يبدو من الواضح أن الجانب الأوكراني  يرغب في عزل القوات الروسية عن مصادر الإمداد".

ويؤكد الباحث على أن أهمية الجسر لا تتوقف على النقل والإمدادات العسكرية فقط، وإنما يمثل أهمية رمزية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خاصة مع انتشار لافتات تحمل اسمه على طول الجسر. وكان بوتين قد افتتح الجسر في عام 2018 خلال حفل صاخب، فيما جاء الانفجار بعد يوم واحد من الاحتفال بعيد ميلاد بوتين السبعين.

تخليد ذكرى الانفجار!

ويأتي الانفجار في وقت يواجه فيه الجيش الروسي وبوتين انتقادات من دوائر مقربة من الكرملين بشأن الخسائر العسكرية التي تكبدتها روسيا في أوكرانيا مؤخرا. وفي ذلك، يقول مارتن "رأينا خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية تفوق الأوكرانيين بشكل مستمر على الروس، حيث حققوا نجاحات عسكرية".

وفي ضوء أهمية الجسر للقوات الروسية، خرجت تأكيدات ضمنية من المسؤولين الروس بأن روسيا لا تزال قادرة على إيصال إمدادات لقواتها المتمركزة في أوكرانيا. وقد أفادت وسائل إعلام روسية رسمية بأن نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين قام بجولة على الجسر وأشرف على رحلة تجريبية عبر قطار شحن. وبعد الانفجار، نشر سكرتير مجلس الأمن الأوكراني، أليكسي دانيلوف، لقطات للجسر المحترق إلى جانب مشهد  للفنانة الأمريكية الشهيرة مارلين مونرو  وهي تغني "عيد ميلاد سعيد .. سيدي الرئيس" للرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي عام 1962.

وجرى تداول المقطع المصور الذي نشره المسؤول الأوكراني على نطاق كبير على منصات التواصل الاجتماعي، فيما قالت خدمة البريد الأوكرانية إنها ستطبع طابعا خاصا لإحياء ذكرى الانفجار.

وفيما يتعلق بالجهة المسؤولة عن الانفجار، ألمح مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيل بودولياك في تغريدة على موقع تويتر إلى أن التفجير ربما يكون عملا تخريبيا من داخل روسيا. وكتب في التغريدة "أليس من الواضح من نفذ التفجير؟ الشاحنة وصلت من داخل [الاتحاد الروسي]".

في المقابل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن رد فعل المسؤولين الأوكرانيين على الأضرار التي لحقت بالجسر يعد دليلا على "الطبيعة الإرهابية" للحكومة الأوكرانية.

وبعد يوم من التفجير، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء الانفجار، واصفا ما حصل بأنه "عمل إرهابي" ضد منشأة رئيسية في البنى التحتية.

سيارات تحترق نتيجة القصف الروسي للعاصمة الاوكرانية كييف 10.10.202

جاء رد روسيا على انفجار جسر كيرتش سريعا بقصف وسط كييف

قصف كييف انتقاما لجسر كيرتش

لكن بوتين خرج بعد يومينمن الانفجار (يوم الاثنين) ليقر بأن بلاده نفذت حملة القصف التي طالت مدنا أوكرانية في الصباح مؤكدا أنها جاءت انتقاما من الهجوم الأوكراني على جسر كيرتش وهجمات أخرى في روسيا، وقال "وجهنا ضربات بمختلف أنواع الأسلحة لمواقع عسكرية أوكرانية وردنا سيكون أشد على أي أعمال إرهابية"، متهما أوكرانيا بشن "ممارسات إرهابية" ضد منشآت مدنية وبنى تحتية روسية.

وإزاء ذلك وحتى قبل استهداف كييف، حذر خبراء من أن انفجار جسر كيرتش قد يدفع روسيا إلى شن هجمات انتقامية. وفي هذا السياق، كتبت الخبيرة تاتيانا ستانوفايا، رئيسة شركة "آر بوليتيك" للاستشارات السياسية، في سلسلة تغريدات على موقع تويتر "استهداف الجسر يعتبر أحد الخطوط الحمراء التي يمكن أن تؤدي إلى أسوأ سيناريو بما يشمل رد فعل غاضب قد يدخل في طياته الرد النووي".

لكنها قالت إن التجارب السابقة "تُظهر أن بوتين دائما ما يتأخر في الرد على النكسات العسكرية، إذ أنه بدلا من الرد يتظاهر في كثير من الأحيان بأن شيئا لم يحدث حقا". وفي ذلك، نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن فيليبس أوبراين، أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة سانت أندروز في بريطانيا، قوله إن "قدرة روسيا على الانتقام قد تكون محدودة بسبب أدائها الضعيف في ساحة المعركة والفشل في تحقيق التفوق الجوي". وأضاف أن الرد الروسي يجب أن يكون من خلال "صواريخ بعيدة المدى، لأن الروس يخشون من التحليق فوق أوكرانيا. ولا يبدو أن الروس دقيقون بدرجة كافية فضلا عن أن الأوكرانيين بارعون في اعتراض (الصواريخ)".

 م. ع ( أ ب، رويترز، د ب أ)

  • Ukraine-Krieg - Satellitenbild

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول قبل الحرب وبعدها

    صور التقطتها أقمار صناعية للمدينة الساحلية "ماريوبول"، التي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي لأوكرانيا، والمطلة على بحر آزوف. الصورة على اليسار في يونيو/ حزيران 2021 والصورة على اليمين بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط 2022.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ميناء ماريوبول

    صورة لميناء ماريوبول تعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2018: وكانت هذه المنطقة مكانا للاسترخاء والتنزه، بالإضافة لمناطق استحمام بالماء الدافئ الخارج من الأرض. كما كان الميناء عاملاً اقتصاديًا مهمًا لماريوبول، من هنا صدرت أوكرانيا الحديد والصلب والحبوب والآلات إلى العالم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Hafen

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    "تلغيم" الميناء بعد الهجوم الروسي

    بعد شهرين من بدء الحرب من قبل روسيا، لم تعد هناك سفن ترسو تقريبًا. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لوكالة إنترفاكس للأنباء: "كل الأشياء المهمة في البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك الميناء البحري والممر المائي تم تلغيمها وحظر الدخول إليها"، هذا ما يبدو عليه ميناء ماريوبول اليوم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    متنزه داخل المدينة

    يلعب الأطفال تحت مياه النافورات في حديقة وسط المدينة. التقطت هذه الصورة في 20 يونيو/ حزيران 2019. الأشجار خضراء. ويمكن رؤية برج الكنيسة بين الأشجار في خلفية الصورة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المتنزه الآن

    أعدنا اكتشاف منطقة الكنيسة نفسها في صور أخرى. تم التقاط هذه الصورة في أول أبريل/ نيسان 2022. ولا يمكن للمرء أن يخمن أن هذا المكان كان مخصصا للاسترخاء في يوم من الأيام.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مسرح مدينة ماريوبول

    اكتسب مسرح ماريوبول للدراما شهرة كبيرة خلال هجوم القوات الروسية على أوكرانيا. تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 30 أغسطس/ آب 2014 شبابًا يحتجون على هجمة روسية - حتى في ذلك الوقت كان هناك قتال وتوتر في شرق أوكرانيا. لكن المسرح كان لا يزال مكان للقاءات والحوارات الثقافية.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Theater

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المسرح بعد قصف المدينة

    المكان أمسى مختلفا تماما اليوم. هذه الصورة تظهر المسرح بعد الغارة الجوية المدمرة التي شنها الجنود الروس في منتصف مارس/ آذار 2022. واحتمى عدة مئات من المدنيين بالمبنى، ولقي كثير مصرعهم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مجمع "أزوفستال" للحديد والصلب

    في ماريوبول، تدير شركة "أزوفستال" (Azovstal) واحدا من أكبر مصانع الحديد والصلب في أوروبا. هنا في مجمع "أزوفستال" كان يجري بشكل أساسي صناعة المنتجات من الفولاذ والحديد. وبالإضافة إلى الميناء، كان المصنع مركز تشغيل مهم بالنسبة للسكان هناك. صورة من عام 2017.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Stahlwerk

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    الحرب جعلته أطلالا و"خردة"

    هكذا أصبح المكان الآن نتيجة القصف الروسي. صورة بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2022. الجنود الأوكرانيون صمدوا طويلا متحصنين بهذا المصانع في مجمع أزوفستال، وهنا سقط مئات القتلى. ومازال هناك ألف جندي أوكراني يتحصنون داخل المجمع، حسب رواية كييف. بينما يقول بوتين إنهم ألفان، وأمر بعدم اقتحام المجمع والاكتفاء بتطويق المنطقة وحصارها. تُظهر الصورة هنا جنديًا يقاتل في صفوف الروس.

  • Ukraine | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    طرق وشوارع حديثة

    هذه الصورة من صيف 2017 تعطي لمحة عن طرق وشوارع ماريوبول قبل بدء الحصار والقصف الروسي للمدينة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول كيف أصبحت

    الصور التي تصل إلينا الآن من ماريوبول تظهر الدمار التام. تم حرق جميع الأشجار تقريبًا ، ودُمرت الشقق والمنازل وبنايات أخرى. لم تعد مدينة ماريوبول مكانا صالحا للعيش. إعداد ( غيرتا هيرمان/ علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


مواضيع ذات صلة

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [Russia. Kerch. OCTOBER 8, 2022. Fire on a section of a bridge linking Crimea to mainland Russia. According to preliminary information, a fuel storage tank is on fire. Traffic has been temporarily suspended Alyona Popova/TASS]

انفجار سيارة مفخخة على جسر القرم وكييف تدعو الجنود الروس للاستسلام 08.10.2022

اندلع حريق على جسر السيارات والسكك الحديد الواسع الذي يربط شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو بالأراضي الروسية، هذا في وقت تحدث فيه طرفا القتال عن تحقيق مكاسب ميدانية.

Dieses von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik via AP veröffentlichte Foto zeigt Wladimir Putin, Präsident von Russland, beim Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO). +++ dpa-Bildfunk +++

خبير أمريكي: روسيا ستكون الخاسر الأكبر لكن ينبغي التحدث مع بوتين 24.09.2022

يرى باحث أمريكي أنه من المؤكد أن روسيا ستكون الخاسر الرئيسي في الحرب على أوكرانيا، لكنه يرى الحاجة إلى إعادة التواصل مع موسكو، وينبغي عدم دفع روسيا إلى حالة يأس استراتيجي، كما لا يمكن السماح لزيلينسكي بأن يصبح متهورا.

Das Kraftwerk Heyden, Kohlekraftwerk, das im Juli 2021 stillgelegt wurde und als Netzreserve vorgehalten wurde und im Rahmen der Energiekrise, Ende August 2022, wieder befristet ans Netz geht, Hafen am Schleusenkanal Heyden, Petershagen, NRW, Deutschland Netzreserve Kraftwerk *** The Heyden power plant, coal-fired power plant, which was shut down in July 2021 and held as a grid reserve and will be temporarily back on the grid in the context of the energy crisis, end of August 2022, port at the Heyden lock canal, Petershagen, NRW, Germany grid reserve power plant

هل تدفع أوروبا ضريبة "أحلام اليقظة" في أزمة الطاقة؟ 17.09.2022

تدفع أوروبا الآن ثمن الاندفاع وراء أحلام اليقظة في التعامل مع ملف الطاقة، حسب ما يذكره بيت هوكسترا السفير الأمريكي السابق لدى هولندا، في تحليل مطول، مشيراً إلى أن كل الإجراءات بعد اندلاع حرب أوكرانيا لم تتح حلّ المشكلة.