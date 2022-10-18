روسيا: نقص الدعم بات يشكل هاجسا للجنود

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أعلن الرئيس بوتين أن تعبئة المجندين الجدد للجيش الروسي ستنتهي خلال أسبوعين. وقد كانت هناك أخبار سلبية بشكل أساسي حول التعبئة وحالة الجيش، وأحيانا كان ذلك في روسيا نفسها.
حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنّ روسيا مستعدة لاستخدام "كل وسائلها" الدفاعية "لحماية نفسها"، مؤكدا من أنها "ليست مجرد خدعة" بعد أن اتهم الغرب بأنه يريد "تدمير" بلاده. كما أعلن "تعبئة جزئية للمواطنين في الاحتياط"
في 24 فبراير 2022 بدأ بأمر من بوتين الغزو الروسي لأوكرانيا. وزعم بوتين بأنه يجب "تطهير البلاد من النازية". هذا الهجوم هو أسوأ مرحلة مؤقتة من إستراتيجية هدفها إعادة بناء إمبراطورية روسية.
مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية، تزايدت المخاوف من دفع المزيد من الجنود الروس إلى ساحات المعارك في أوكرانيا. غير أن الإعلان لم يمر مرور الكرام، فكيف تبدو تداعياته في الشارع الروسي؟
أكدت السلطات الأوكرانية أن الجيش الروسي يعد العدة لأشرس المعارك في خيرسون الاستراتيجية والتي قد تشكل نقطة تحول في مجريات الحرب، فيما تواصل موسكو اتهاماتها لأوكرانيا بالسعي لامتلاك "قنبلة قذرة" بمساعدة دول غربية.
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