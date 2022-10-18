 روسيا: نقص الدعم بات يشكل هاجسا للجنود | مراسلون حول العالم | DW | 29.10.2022

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مراسلون حول العالم

روسيا: نقص الدعم بات يشكل هاجسا للجنود

أعلن الرئيس بوتين أن تعبئة المجندين الجدد للجيش الروسي ستنتهي خلال أسبوعين. وقد كانت هناك أخبار سلبية بشكل أساسي حول التعبئة وحالة الجيش، وأحيانا كان ذلك في روسيا نفسها.

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DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [Russia. Serpukhov. OCTOBER 10, 2022. Mobilised Russian Army reservists march in formation as they depart for joint military drills to learn how to operate within military units and how to use military hardware and armaments. Alexander Shcherbak/TASS]

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