روسيا: موجة كورونا الجديدة

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يحذر الخبراء في أوروبا منذ أشهر من موجة كورونا جديدة في الخريف والشتاء. على الرغم من التطعيم. ففي العديد من دول أوروبا الشرقية يرتفع عدد الإصابات بشكل سريع، خصوصاً في روسيا حيث تنخفض درجات الحرارة مبكراً ما يؤدي الى التجمع داخل الأماكن العامة.
التطورات الدراماتيكية التي تشهدها المنطقة لاسيما السودان وتونس اللتان تجتازان مرحلة تحول ديمقراطي نهاية عقد من "الربيع العربي" لم تتحول إلى خريف فقط، بل أيضا إلى شتاء، تثير أسئلة جوهرية حول دور الغرب ونفوذه في المنطقة؟
أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تمّ تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ أزيد من 37 ألف حالة، هي الأعلى منذ ظهور الوباء.
تعتزم ألمانيا إتاحة جرعات معززة من لقاحات مضادة لكورونا لجميع المطعمين عقب 6 أشهر من تلقيهم التطعيم. ووزير الصحة الألماني يقول إن البلاد دخلت فترة صعبة للغاية من جائحة كورونا.
عدم تجديد عقد خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي الواصل بين الجزائر وإسبانيا عبر المغرب هو خسارة لكل الشركاء المعنيين، خصوصا وأن القرار الجزائري يتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز العالمية وبداية فصل الشتاء في أوروبا.
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