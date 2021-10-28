 روسيا: موجة كورونا الجديدة | DW الأخبار | DW | 28.10.2021

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DW الأخبار

روسيا: موجة كورونا الجديدة

يحذر الخبراء في أوروبا منذ أشهر من موجة كورونا جديدة في الخريف والشتاء. على الرغم من التطعيم. ففي العديد من دول أوروبا الشرقية يرتفع عدد الإصابات بشكل سريع، خصوصاً في روسيا حيث تنخفض درجات الحرارة مبكراً ما يؤدي الى التجمع داخل الأماكن العامة.

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