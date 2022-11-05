روسيا.. مقتل 13 شخصًا على الأقل في حريق كبير بملهى ليلي

قال مسؤولون اليوم السبت (الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2022) إن 13 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم بعد اندلاع حريق في ملهى ليلي مزدحم بمدينة كوستروما الروسية التي تبعد 300 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من موسكو على ضفاف نهر فولغا.
وشب الحريق في الساعات الأولى من الصباح في "بوليغون" وهو مكان ترفيهي متعدد الأغراض يستخدم كمقهى وملهى ليلي وحانة. وقال العاملون في الإنقاذ إنه تم إجلاء 250 شخصًا من المبنى.
ونقلت وسائل إعلام رسمية قول محققين إن الحريق بدأ بعد أن أطلق رجل "ثمل" مسدس ألعاب نارية على منصة الرقص داخل المبنى، ما أدى إلى اشتعال النار في السقف. وقالت وزارة الداخلية إن الشرطة اعتقلت رجلًا لصلته بالحادث.
وقالت الشرطة في بيان إن عناصرها قاموا بـ"تحديد وتوقيف الشخص الذي يشتبه بوقوفه وراء الأعمال غير القانونية في منشأة ترفيه في كوستروما والتي نجم عنها حريق ووفيات ... تم تسليمه للسلطات لإجراء تحقيقات". وتحقق السلطات في ملابسات الحريق باعتباره قضية جنائية "أوقع وفيات بسبب الإهمال".
وأفادت وكالة تاس للأنباء نقلًا عن مصدر: "بعد إطلاق قذيفة اشتعلت النار في مواد التزيين الموجودة في السقف وبدأت النار في الانتشار في الحال. بدأت الغرفة في الامتلاء بدخان رائحته نفاذة بسرعة شديدة وصار من الصعب رؤية مخارج الإخلاء. كان هناك تدافع وذعر".
الحريق نشب بعد أن أطلق رجل "ثمل" مسدس ألعاب نارية على منصة الرقص داخل المبنى
وذكرت تاس نقلًا عن خدمات الطوارئ أن معظم القتلى سقطوا في غرفة التدخين وغرفة المرافق وبالقرب من دورات المياه. وقالت لجنة التحقيق الجنائي في بيان "أسفر الحريق عن مصرع 13. ويجري التحقق من عدد القتلى والمصابين".
وقالت السلطات إن الحريق بدأ قرابة الساعة الثانية صباحًا بالتوقيع المحلي وأُخمد قرابة السابعة والنصف. وأظهر مقطع مصور نشره المحققون رجال الإطفاء وهم يرشون بالماء ما يبدو أنه سطح المبنى المحترق والمتهدم. وذكر العاملون في الإنقاذ أن الحريق انتشر في مكان مساحته 3500 متر مربع.
وقالت وزارة الطوارئ الروسية إنها لم تُجر تفتيشًا خاصًا بالسلامة من الحريق للمنشأة بسبب تصنيفها باعتبارها "مشروعًا صغيرًا". واندلعت خمسة حرائق على الأقل في مطاعم منذ بداية العام سقط قتلى في اثنين منها.
وفي 2009 قُتل 156 شخصًا بعد اندلاع حريق في الملهى الليلي (ليم هورس) في مدينة بيرم، وتبع ذلك دعوات لإصدار قوانين مشددة بشأن السلامة من الحريق في البلاد التي تشتعل فيها حرائق مميتة بانتظام.
م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)
-
جفاف وحرائق.. ماذا حل بالوجهات السياحية في أوروبا؟
ألمانيا
صورة لوادي الراين الأوسط في شهر أغسطس/آب، وهو موقع ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، ونقطة جذب كبيرة للزوار. يضيق نهر الراين وينخفض مستواه إلى أقل من 40 سم في بعض المناطق. تعمل شركات الشحن فقط بأحمال مخفضة، ولم يعد بإمكان سفن الركاب التوجه إلى جميع المواقع. كما تتوقف العبارات عن العمل ومعها الرحلات النهرية، ويضطر السكان والمصطافون إلى سلوك طرق طويلة للعبور إلى الجهة الأخرى من نهر الراين.
-
جفاف وحرائق.. ماذا حل بالوجهات السياحية في أوروبا؟
إسبانيا
الأرض جافة جداً، شرارة واحد قد تكفي لبدء الجحيم. تستعر أسوأ حرائق الغابات منذ بدء تسجيل درجات الحرارة العالية في إسبانيا. سواء في مدن كفالنسيا، أليكانتي، مرسيا - فرق مكافحة الحرائق في عمل مستمر. تم إجلاء الآلاف من السكان - بما في ذلك السياح. وتتأثر بشكل خاص مناطق الأندلس السياحية في الجنوب وكاتالونيا وأراغون في الشمال الشرقي.
-
جفاف وحرائق.. ماذا حل بالوجهات السياحية في أوروبا؟
فرنسا
في فرنسا أيضاً، بلغ الجفاف أبعاداً تاريخية. هناك حرائق في جميع أنحاء البلاد. وقعت عدة مرات على ساحل المحيط الأطلسي، الذي يشتهر بمناطقه السياحية، وخاصة في مقاطعة جيروند. وتم إجلاء آلاف السياح وأغلقت الطرق السريعة. ووقعت غابة شهيرة في منطقة دون دي بيلات يبلغ عمرها ألف عام، وتقع قرب آركاشون، ضحية للنيران.
-
جفاف وحرائق.. ماذا حل بالوجهات السياحية في أوروبا؟
البرتغال
منطقة الغارف هي نقطة جذب سياحي في البرتغال. وفيها مسابح فندقية مملوءة بالسياح الذين يستهلكون الكثير من المياه الحيوية في البلاد. لكن اقتصاد البرتغال يعتمد على السياحة، وهو ما شكل معضلة، لأن البلاد شديدة الجفاف وفيها المياه نادرة. وكان على الفنادق في الغارف أن تقلل من استهلاكها للمياه. وأن تبقى عاملة في نفس الوقت وهو تحد يجب أن تواجهه في الأسابيع والأشهر القادمة.
-
جفاف وحرائق.. ماذا حل بالوجهات السياحية في أوروبا؟
النمسا
يستمتع سياح في فيينا بنوافير المياه بعد أن وصلت درجة الحرارة إلى 39 مئوية. فيينا هي واحدة من أكثر المدن خضرة في أوروبا هي أيضًا نقطة ساخنة لتغير المناخ، لأن الحرارة تتراكم فيها بشكل غير متناسب. لذلك أطلقت المدينة خطة عمل بشأن تخفيض الحرارة - لا تشمل فقط نوافير "الاستحمام بالضباب" في شوارع المدينة، ولكن أيضاً "مناطق التبريد" ونوافير الشرب وزرع المزيد من الأشجار.
-
جفاف وحرائق.. ماذا حل بالوجهات السياحية في أوروبا؟
اليونان
سواء بالقرب من أثينا أو في الجزر السياحية في كريت أو ليسبوس – تشهد اليونان بأكملها حرائق مستعرة: في ليسبوس، في نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، تشق النار طريقها إلى منتجع الاستحمام في فاتيرا، يبحث الناس عن ملجأ على الشاطئ ويتم انقاذهم من قبل خفر السواحل. لا يزال خطر نشوب الحرائق في جميع أنحاء البلاد قائماً.
-
جفاف وحرائق.. ماذا حل بالوجهات السياحية في أوروبا؟
كرواتيا
تم حجز جولة إرشادية في مدينة دوبروفنيك وظلت الجولة قائمة رغم وصول درجة الحرارة إلى 43 مئوية. لا أحد يبدو عليه بأنه يشعر بعدم الراحة رغم ارتفاع درجة الحرارة. في كل مكان في مناطق العطلات في أوروبا، تُبذل محاولات لإبقاء السائحين سعداء، وهم، من جانبهم، يبذلون قصارى جهدهم لتجاهل الطقس المتطرف وعواقبه. ويستمتعون بإجازتهم بطرقهم الخاصة.
-
جفاف وحرائق.. ماذا حل بالوجهات السياحية في أوروبا؟
هولندا
في أمستردام، يفر الناس من الحر إلى البحر - أو إلى نهر أمستل. لكن في هولندا تعاني الأنهار أيضا من الجفاف، وتنخفض المستويات في كل مكان، وتتغلغل مياه البحر المالحة في مجاري المياه. ومع ذلك، فإن الأكثر إثارة للقلق هي السدود التي تحمي 60 بالمئة من أراضي هولندا من الفيضانات، إذ أصبحت غير مستقرة بسبب الجفاف.
-
جفاف وحرائق.. ماذا حل بالوجهات السياحية في أوروبا؟
إيطاليا
الطقس القاسي يشوه المناظر الطبيعية. تأثرت بحيرة جاردا، إحدى النقاط السياحية المزدحمة في شمال إيطاليا، بذلك أيضا وسجلت أدنى مستوى للمياه في 15 عاماً. تظهر الصخور العارية حول شبه جزيرة سيرميوني، ولا يتعرف السياح على شواطئهم المعتادة، وتختفي خلجان الاستحمام بأكملها. لا تزال الإجازات ممكنة، حسب كلام المسؤولين. لكن هل يمكن أن تكون الإجازات مع هذا الطقس مريحة؟
-
جفاف وحرائق.. ماذا حل بالوجهات السياحية في أوروبا؟
سويسرا
رغم محاولات حفظ آخر ما تبقى من الجليد من الشتاء المنصرم في ممر زانفلويرون في جبال الألب، إلا أنه ولأول مرة منذ فترة طويلة أصبحت المنطقة خالية تقريباً من الجليد. يتوقع علماء الجليد أن تصبح الصخور عارية بنهاية سبتمبر/ أيلول القادم. في عام 2012، بلغ سمك الجليد هنا 15 متراً. سيتم تكوين بحيرة من المياه الذائبة - كما هو الحال في أماكن أخرى في جبال الألب.
-
جفاف وحرائق.. ماذا حل بالوجهات السياحية في أوروبا؟
بريطانيا
هل هذه الصورة حقا للعاصمة البريطانية لندن؟ الحدائق جافة جداً وصفراء بدلاً من اللون الأخضر المميز لها. وفي شوارع وحدائق لندن بالكاد ترى أحداً. الطقس حار جدا ودرجات الحرارة كسرت حاجز 40 درجة مئوية في يوليو. تم إعلان حالة الطوارئ بسبب الطقس، تلتها حالة طوارئ بسبب الجفاف في أجزاء كبيرة من البلاد في أغسطس: وهذا يعني لا يسمح بملء حمامات السباحة ولا سقي العشب ولا يمكن غسل السيارات. آنه تيرميشي/زمن البدري