روسيا.. مقتل 13 شخصًا على الأقل في حريق كبير بملهى ليلي

قال مسؤولون اليوم السبت (الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2022) إن 13 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم بعد اندلاع حريق في ملهى ليلي مزدحم بمدينة كوستروما الروسية التي تبعد 300 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من موسكو على ضفاف نهر فولغا.



وشب الحريق في الساعات الأولى من الصباح في "بوليغون" وهو مكان ترفيهي متعدد الأغراض يستخدم كمقهى وملهى ليلي وحانة. وقال العاملون في الإنقاذ إنه تم إجلاء 250 شخصًا من المبنى.

ونقلت وسائل إعلام رسمية قول محققين إن الحريق بدأ بعد أن أطلق رجل "ثمل" مسدس ألعاب نارية على منصة الرقص داخل المبنى، ما أدى إلى اشتعال النار في السقف. وقالت وزارة الداخلية إن الشرطة اعتقلت رجلًا لصلته بالحادث.



وقالت الشرطة في بيان إن عناصرها قاموا بـ"تحديد وتوقيف الشخص الذي يشتبه بوقوفه وراء الأعمال غير القانونية في منشأة ترفيه في كوستروما والتي نجم عنها حريق ووفيات ... تم تسليمه للسلطات لإجراء تحقيقات". وتحقق السلطات في ملابسات الحريق باعتباره قضية جنائية "أوقع وفيات بسبب الإهمال".



وأفادت وكالة تاس للأنباء نقلًا عن مصدر: "بعد إطلاق قذيفة اشتعلت النار في مواد التزيين الموجودة في السقف وبدأت النار في الانتشار في الحال. بدأت الغرفة في الامتلاء بدخان رائحته نفاذة بسرعة شديدة وصار من الصعب رؤية مخارج الإخلاء. كان هناك تدافع وذعر".



الحريق نشب بعد أن أطلق رجل "ثمل" مسدس ألعاب نارية على منصة الرقص داخل المبنى



وذكرت تاس نقلًا عن خدمات الطوارئ أن معظم القتلى سقطوا في غرفة التدخين وغرفة المرافق وبالقرب من دورات المياه. وقالت لجنة التحقيق الجنائي في بيان "أسفر الحريق عن مصرع 13. ويجري التحقق من عدد القتلى والمصابين".

وقالت السلطات إن الحريق بدأ قرابة الساعة الثانية صباحًا بالتوقيع المحلي وأُخمد قرابة السابعة والنصف. وأظهر مقطع مصور نشره المحققون رجال الإطفاء وهم يرشون بالماء ما يبدو أنه سطح المبنى المحترق والمتهدم. وذكر العاملون في الإنقاذ أن الحريق انتشر في مكان مساحته 3500 متر مربع.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية إنها لم تُجر تفتيشًا خاصًا بالسلامة من الحريق للمنشأة بسبب تصنيفها باعتبارها "مشروعًا صغيرًا". واندلعت خمسة حرائق على الأقل في مطاعم منذ بداية العام سقط قتلى في اثنين منها.

وفي 2009 قُتل 156 شخصًا بعد اندلاع حريق في الملهى الليلي (ليم هورس) في مدينة بيرم، وتبع ذلك دعوات لإصدار قوانين مشددة بشأن السلامة من الحريق في البلاد التي تشتعل فيها حرائق مميتة بانتظام.



م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)