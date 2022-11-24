 روسيا: كيف تؤثر دعاية بوتين | مراسلون حول العالم | DW | 27.11.2022

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مراسلون حول العالم

روسيا: كيف تؤثر دعاية بوتين

رؤية أوكرانيا كضحية حرب عدوان روسي أمر ممنوع في روسيا، حيث يتم الربط دائما بين الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية والنضال ضد أوكرانيا.

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