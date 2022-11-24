روسيا: كيف تؤثر دعاية بوتين

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رؤية أوكرانيا كضحية حرب عدوان روسي أمر ممنوع في روسيا، حيث يتم الربط دائما بين الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية والنضال ضد أوكرانيا.
دافعت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل مجددا عن سياستها حيال روسيا وأوكرانيا. وكانت ميركل قد تعرضت لانتقادات من ساسة أوكرانيين وكذلك ألمان بسبب سياستها حيال روسيا.
فيما دعا حلفاء لبوتين إلى اتفاق سلام ينهي الحرب، كثفت روسيا هجماتها الصاروخية على أرجاء أوكرانيا، فدمّرت شبكة الكهرباء وخلّفت قتلى، كما انقطع التيار الكهربائي عن الملايين في أوكرانيا، وانقطعت الكهرباء عن مولدافيا.
بعد وصف البابا فرنسيس ما ارتكبه نظام ستالين في ثلاثينات القرن الماضي بحق الأوكرانيين بأنه "إبادة جماعية"، تعتزم كل من ألمانيا والنمسا تصنيف "هولودومور" كـ"إبادة جماعية". دول عدة فعلت ذلك أو تعتزم اعتماد هذا التصنيف.
برد الشتاء القارس مع انخفاض درجات الحرارة في شرق أوكرانيا، يزيد الحياة صعوبة وتعقيدا في قرية أوكرانية مدمرة. فكيف سينجو أهل هذه المنطقة من ويلات الحرب والبرد؟
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