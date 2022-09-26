روسيا.. قتلى وجرحى بينهم أطفال في حادث إطلاق نار في مدرسة

أكدت وزارة الداخلية الروسية مقتل 11 شخصا، بينهم أطفال، وإصابة 20 آخرين في حادث إطلاق نار وقع صباح اليوم الاثنين (26 سبتمبر/ أيلول 2022) في مدرسة بمدينة إيجيفسك الروسية، بحسب ما أوردته قناة "آر تي عربية" على موقعها الالكتروني. وانتحر الرجل الذي أطلق النار على المدرسة رقم 88 بمدينة إيجيفسك الروسية.

فيما كشفت لجنة التحقيق في وقت لاحق أن "المعلومات الأولية تفيد أن 13 شخصاً قتلوا في هذه الجريمة، وهم ستة بالغين وسبعة قصر، فيما أصيب 14 طفلاً وسبعة بالغين بجروح".

وتلقت وزارة الداخلية مكالمات في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موسكو، تفيد بسماع شهود عيان أصوات إطلاق نار من مدرسة في شارع بوشكينسكايا، وهروب أفراد من المبنى. وصرح حاكم المنطقة، ألكسندر بريتشالوف، في وقت سابق بأن إطلاق النار أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص (طفلان وحارس أمن). ونشرت بعض قنوات "تلغرام" أسماء القتلى، الذين من بينهم أطفال في سن 7 و10 أعوام.

ع.ش/ و.ب (أ ف ب، د ب أ)