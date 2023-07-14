 روسيا ـ تشريع يحظر تغيير الجنس ويحرم المتحولين من تبني الأطفال | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.07.2023

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روسيا ـ تشريع يحظر تغيير الجنس ويحرم المتحولين من تبني الأطفال

أقر مجلس الدوما الروسي قانوناً يمنع التحول الجنسي إلى جانب أمور أخرى. يرى معارضون أن القانون سيكون له انعكاسات جذرية على المغايرين جنسياً في روسيا وأنه سيؤدي في النهاية لزيادة حالات الانتحار وخلق سوق سوداء للهرمونات.

مشرعون روس في جلسة لمجلس الدوما بالبرلمان الروسي في موسكو يوم الثلاثاء 16 مايو 2023.

يحظر التشريع الجديد جراحات التحول مع استثناء الأطفال الذين يعانون تشوهات خلقية

أقر النواب الروس في مجلس الدوما الجمعة (14 يوليو/تموز 2023) قانوناً مناهضاً للمغايرين جنسياً يمنع التحول الجنسي ويحرمهم خصوصاً حق تبني الأطفال، ما يجعل البلاد تسلك منعطفاً محافظاً للغاية على الصعيد الاجتماعي.

مختارات

وجاء في بيان على موقع مجلس الدوما الإلكتروني: "حظر مجلس الدوما التحول الجنسي في روسيا. وأُقرت التعديلات ذات الصلة التي بادر إليها رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين ونواب من كل الأطياف، بالاجماع في الصيغة النهائية" للنص.

وقال فولودين في بيان منفصل عبر تلغرام: "هذا القرار يحمي مواطنينا وأطفالنا"، وأشار إلى ما وصفه بأنه ميلٌ متنامٍ للتحول الجنسي في الولايات المتحدة، معتبراً أن ذلك يؤدي إلى "انحطاط" في البلاد، وأضاف "هذا أمر غير مقبول بالنسبة إلينا".

يحظر التشريع الجديد جراحات التحول مع استثناء الأطفال الذين يعانون تشوهات خلقية ويمنع الأفراد من تغيير جنسهم في الوثائق الرسمية.

وينبغي أن يقر النص الآن في مجلس الاتحاد في البرلمان الروسي وأن يصادق عليه الرئيس فلاديمير بوتين قبل أن يدخل حيز التنفيذ. لكن ذلك في حكم المضمون إذ أن المشرعين موالون للكرملين.

وأضاف بيان مجلس الدوما أن التشريع الجديد سيكون له انعكاسات جذرية على المغايرين جنسياً في روسيا مع "منع المواطنين الذين سبق أن غيروا جنسهم من تبني أطفال فيما ستُلغى عقود زواجهم".

انتقادات حقوقية

وقال عالم النفس يان دفوركين البالغ 32 عاماً ومدير منظمة "سنتر تي" غير الحكومية لمساعدة المغايرين جنسياً، لوكالة فرانس برس قبل إقرار القانون الجمعة إنه قلق من احتمال ارتفاع حالات الانتحار نتيجة هذا التشريع الجديد.

مواطنون روس يحملون علم قوس قزح خلال تجمع لنشطاء مجتمع الميم أمام مبنى مكتب رئيس بلدية موسكو في 30 مايو 2015.

قال بيان الدوما إن التشريع الجديد سيمنع المواطنين الذين سبق أن غيروا جنسهم من تبني أطفال فيما ستُلغى عقود زواجهم.

وأشار إلى أن حظر هرمونات علاج تغيير الجنس الذي سيصبح غير قانوني بموجب القانون الجديد، قد يؤدي إلى "نشوء سوق سوداء للهرمونات". وأضاف أنّ الدولة الروسية تصنّف المتحوّلين جنسياً الآن "كـ+أعداء للشعب+، وتحرمهم الحقوق والمساعدات وتجعلهم خارجين عن القانون".

"مخاوف مفرطة"

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف رداً على أسئلة بشأن هذه المخاوف، إنّها "ربما كانت مفرطة".

وقالت منظمة "سفير" الروسية غير الحكومية التي كانت تدافع عن مجتمع المغايرين جنسياً وقامت السلطات بحلها العام الماضي، لوكالة فرانس برس، إنّ القانون جاء في إطار "استمرار هجمات الدولة" على هذه المجتمعات.

ومنذ بدء الهجوم في أوكرانيا، أقرت روسيا سلسلة من التدابير المحافظة لا سيما ضد "مجتمع الميم" لقمع سلوك تعتبره السلطات منحرفاً ومتأثراً بالغرب.

واضطرت أبرز مجموعات الدفاع عن مجتمع الميم في البلاد إلى وقف نشاطها أو صُنفت على أنها "عميل خارجي"، مع ما يرافق ذلك من ضغوط إدارية على هذه الجمعيات.

وأعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي في وقت سابق هذا الأسبوع توقيف ناشط في الدفاع عن حقوق المغايرين جنسياً بتهمة "الخيانة العظمى" لدعمه الجيش الأوكراني.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أقر البرلمانيون الروس قانوناً يمنع كل أشكال "الدعاية" المتعلقة بمجتمع الميم مع تداعيات كبيرة تشمل أيضاً نشر الكتب وتوزيع الأفلام.

وتخلى مسرح بولشوي الشهير نهائياً عن عرض باليه يتناول حياة اسطورة الرقص رودولف نورييف بسبب هذا القانون. وقال ناشرون إن التشريع قد يفضي إلى حظر بعض كلاسيكيات الأدب الروسي مثل "لوليتا" للكاتب فلاديمير نابوكوف.

وعمّق بوتين - الذي يحكم روسيا منذ أكثر من عقدين - الروابط بين الكرملين والكنيسة الارثوذكسية التي تروج لقيم اجتماعية متشددة وتحذر من تأثير المجتمعات الغربية.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)

  • Aus der Vogelperspektive ist eine Menschenmenge zu sehen, die eine große Regenbogenflagge trägt.

    في "شهر الفخر".. مسيرات حاشدة لـ"مجتمع الميم" في عدد من مدن العالم

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  • Ein Hund mit Regenbogen-Outfit und -Sonnenbrille geht an einer roten Leine; daneben sind die Beine einer Person zu sehen.

    في "شهر الفخر".. مسيرات حاشدة لـ"مجتمع الميم" في عدد من مدن العالم

    "سياسة اجتماعية لهوية جنسية مختلفة"

    تحت شعار "نريد سياسة اجتماعية لهوية جنسية مختلفة" سارت المسيرة عبر شوارع ساو باولو البزازيلية

  • Eine Person mit Afro-Perücke, buntem Blumenkranz, großen Ohrringen und bunter Schminke lacht in die Kamera.

    في "شهر الفخر".. مسيرات حاشدة لـ"مجتمع الميم" في عدد من مدن العالم

    مسيرة في شوارع هوليود

    أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية نُظمت مسيرات في كبريات المدن: في لوس إنجليس اجتذب موكب المثليين الآلاف من الأشخاص عبر شارع هوليود. وهذا الموضوع مثير للجدل سياسيا في أمريكا، إذ يحاول ساسة محافظون حظر العمليات الجراحية لتغيير الهوية الجنسية.

  • US-Präsident Joe Biden spricht an einem Rednerpult ins Mikrofon; die Wand hinter ihm ist mit Regenbogen- und Transgender-Farben geschmückt, außerdem ist ein Logo des Weißen Hauses zu sehen, unter dem Pride 2023 steht.

    في "شهر الفخر".. مسيرات حاشدة لـ"مجتمع الميم" في عدد من مدن العالم

    بايدن يدعو إلى حفل في البيت الأبيض

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  • Zwei Männer küssen sich in der Abenddämmerung auf einer Straße; im Hintergrund sind zahlreiche Menschen zu sehen.

    في "شهر الفخر".. مسيرات حاشدة لـ"مجتمع الميم" في عدد من مدن العالم

    تل أبيب معقل التسامح

    تل أبيب تعد معقلا للتسامح في الشرق الأوسط: فنحو 150 ألف شخص احتفلوا الأسبوع الماضي في المدينة الإسرائيلية على البحر المتوسط. وجاءت مسيرات المثليين هذا العام على وقع توترات سياسية داخلية. ويخشى مجتمع الميم بسبب الإصلاحات القانونية تدهورا لحقوق أعضائه.

  • Inmitten einer Menschenmenge tanzen mehrere, größtenteils oberkörpferfreie Personen auf einem Wagen. Neben ihnen hält jemand eine Regenbogenflagge hoch.

    في "شهر الفخر".. مسيرات حاشدة لـ"مجتمع الميم" في عدد من مدن العالم

    ذكرى "الزواج للجميع" بفرنسا

    في فرنسا خرج أعضاء مجتمع الميم في نهاية الأسبوع في مسيرات: وفي تولوز لم يتم الاحتفال فقط بالتنوع، بل أيضا بالذكرى العاشرة للزواج للجميع في فرنسا.

  • Mehrere Personen feiern ausgelassen auf einem Wagen, während Konfetti auf sie herab regnet. Im Hintergrund sind ein Kruzifix an einer Wand zu sehen sowie ein Luftballon-Bogen aus blauen und hellrosa Ballons.

    في "شهر الفخر".. مسيرات حاشدة لـ"مجتمع الميم" في عدد من مدن العالم

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  • In der rechten Hälfte des Bildes sind zwei Frauen mit langen dunklen Haaren zu sehen, die sich umarmen und küssen. Um sie herum schweben unzählige Seifenblasen.

    في "شهر الفخر".. مسيرات حاشدة لـ"مجتمع الميم" في عدد من مدن العالم

    مطالب بحقوق المثليين في كوسوفو

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