 روسيا ـ الإشعاع في موقع الانفجار الغامض تخطى المستوى المعتاد | أخبار | DW | 13.08.2019

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أخبار

روسيا ـ الإشعاع في موقع الانفجار الغامض تخطى المستوى المعتاد

كشفت السلطات الروسية أن مستوى النشاط لإشعاعي في المنطقة الذي وفيها الانفجار الخميس الماضي، تجاوز الـ 16 مرة المستوى المعتاد، وسط أنباء عن أن السلطات طلبت من سكان المنطقة مغادرتها.

Russland Sewerodwinsk Raketen-Test (picture-alliance/dpa/Russian Federation)

 أعلنت السلطات الروسية اليوم الثلاثاء (13 أغسطس/ آب 2019) أن مستويات الإشعاع حول موقع الحادث النووي، الذي وقع  وقع الخميس الماضي بمنشأة عسكرية في مدينة سفرودفنسك بشمال غرب روسيا تجاوزت المعتاد 16 مرة، قبل أن يعود إلى المستوى الطبيعي.

وقالت الإدارة الاتحادية للأرصاد ومراقبة البيئة في روسيا في بيان في إشارة للحادث الذي وقع الخميس الماضي "في ست من بين ثمان نقاط في سفرودفنسك، تم رصد مستوى إشعاع جاما زائدً عن الحد بنسبة 4 إلى 16 مرة بالمقارنة بالنقاط الأساسية ".

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مسؤولين قولهم إن السلطات الروسية أوصت سكان قرية نيونوكسا بمغادرتها لحين الانتهاء من أعمال في مكان قريب بعد الحادث الذي وقع خلال اختبارات لمحرك صاروخي وتسبب في ارتفاع مستوى الإشعاع الأسبوع الماضي. ونسب إلى السلطات في سيفيرودفينسك القول "تلقينا إخطارا... بشأن الأنشطة المزمعة للسلطات العسكرية. وفي هذا الصدد طُلب من سكان نيونوكسا مغادرة القرية اعتبارا من 14 أغسطس".

مختارات

تلوث الجزيئات المشعة الكثير من مناطق التجارب النووية السابقة، كما تشكل الحوادث النووية والتلوث الإشعاعي خطرا إضافيا على سلامة الإنسان، ما دعا المؤتمر العالمي للحماية من الطاقة النووية إلى توعية شاملة بهذه المخاطر. (28.08.2014)

نظمت اليوم في أوكرانيا مراسم إحياء ذكرى ضحايا كارثة انفجار المفاعل النووي في تشرنوبل عام 1986 والتي تسببت في مقتل العشرات فورا وإصابة الآلاف بأمراض ناجمة عن الإشعاع النووي. (26.04.2016)

وكان خمسة أشخاص قد قتلوا إثر انفجار محرك تجريبي في موقع اختبار عسكري، وقالت وزارة الدفاع في بادئ الأمر إن الإشعاع ظل عند مستويات طبيعية بعد الحادث كما قالت وسائل إعلام روسية إنه لم يتم رصد مستوى إشعاع مرتفع. لكن سلطات المدينة في سفرودفنسك قالت إن ارتفاعا في مستويات الإشعاع طرأ لفترة وجيزة.

وقالت منظمة السلام الأخضر (غرينبيس) إن مستويات الإشعاع ارتفعت نحو 20 مرة. ودفعت الأنباء حول الحادث المواطنين في المنطقة للتوجه للصيدليات لشراء اليود، الذي يستخدم لعلاج الإصابة بالإشعاع.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للواقعة في منشور على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، حيث قال إن أمريكا "تتعلم كثيرا من الانفجار الصاروخي الفاشل في روسيا". وقال ترامب" الانفجار الروسي أصاب المواطنين بالقلق بشأن الهواء حول المنشأة وإلى أبعد من ذلك" مضيفا "لدينا تكنولوجيا مماثلة ولكن أكثر تقدما".

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

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