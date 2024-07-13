روسيا: عواصم أوروبا قد تكون هدفا لو نُشرت صواريخ في ألمانيا

في إنذار جديد على طريقة الحرب الباردة حذرت روسيا من أن نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا قد يجعل من عواصم أوروبية أهدافا لصواريخ روسية، وجاء هذا التحذير بعد اتفاق ألماني أمريكي على نشر صواريخ بدءا من عام 2026.

حذر الكرملين اليوم السبت (13 يوليو / تموز 2024) من أن نشر صواريخ أمريكيةبعيدة المدى في ألمانيا قد يجعل من عواصم أوروبية أهدافا لصواريخ روسية، في مواجهة جديدة على طريقة الحرب الباردة.

وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى "مفارقة" مفادها أن "أوروبا تعد هدفا لصواريخنا، وبلدنا يعد هدفا للصواريخ الأمريكية في أوروبا"، مضيفا: "لدينا القدرة الكافية على احتواء هذه الصواريخ، لكن الضحايا المحتملة هي عواصم هذه البلدان".

وأضاف في تصريح لقناة "روسيا 1" التلفزيونية الرسمية "لدينا القدرة الكافية على احتواء هذه الصواريخ، لكن الضحايا المحتملة هي عواصم هذه البلدان". وألمح بيسكوف إلى أن مواجهة كتلك من شأنها أن تقوض أوروبا ككل.

وفي رد على إشارة محاوره -بافيل زاروبين- إلى أن الحرب البادرة انتهت مع انهيار الاتحاد السوفييتي، قال بيسكوف إن "أوروبا ليست في أفضل حال" محذرا من "تكرار للتاريخ بتركيبة مختلفة".

وكان البيت الأبيض قد أعلن الأربعاء خلال قمة لحلف شمال الأطلسي أن الولايات المتحدة تعتزم نشر صواريخ جديدة في ألمانيا اعتبارا من عام 2026 تكون أبعد مدى من المنظومات الأمريكية الموجودة راهنا في أوروبا.

وأشارت الرئاسة الأمريكية في بيان مشترك مع الحكومة الألمانية إلى أن "هذه القدرات المتقدمة ستظهر التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي ومساهماتها في الردع الأوروبي المتكامل".

وندد الكرملين بالخطوة متهماً واشنطن بالمضي قدما نحو حرب باردة جديدة والانخراط على نحو مباشر في النزاع في أوكرانيا.

والجمعة أجرى وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف ونظيره الأمريكي لويد أوستن مباحثات هاتفية ناقشا خلالها احتواء "خطر تصعيد محتمل"، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع الروسية. وتسعى دول حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة إلى تعزيز دفاعاتها في أوروبا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.

شولتس: نشر الصواريخ الأمريكية في ألمانيا سيساهم في "منع نشوب حرب"

من جانبه رفض المستشار الألماني أولاف شولتس مجددا أمس الجمعة ما تردد من مخاوف بأن عملية نشر الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى المقررة في ألمانيا ستؤدي إلى حدوث تصعيد مع روسيا.

وفي أعقاب الاجتماع الذي عقده شولتس مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في برلين يوم الجمعة، قال المستشار الألماني إن المراد من تلك الأسلحة هو الردع. وأضاف شولتس أن "الذي يهمنا دائما هو منع نشوب الحرب".

وستشمل الأسلحة الأمريكية صواريخ كروز من طراز توماهوك التي يصل مداها إلى 2500 كيلومتر والقادرة على ضرب العمق الروسي ، إضافة إلى صواريخ الدفاع الجوي إس إم6 والأسلحة المطورة حديثا الفرط صوتية.

وتعهد المستشار الألماني مجددا يوم الجمعة بأن بلاده ستتحكم في شحنات الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا بطريقة لا ينتج عنها وقوع مواجهة مباشرة مع روسيا.

ع.م/ أ.ح (أ ف ب ، د ب أ)