روسيا علمت بزيارة بايدن لكييف مسبقا وألمانيا تصفها بـ "إشارة جيدة"

أبلغت الولايات المتحدة موسكو بشأن زيارة الرئيس جو بايدن الخاطفة لأوكرانيا "قبل ساعات" من حصولها، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي. وقال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جيك ساليفان الذي رافق الرئيس للصحافيين "أبلغنا الروس بأن الرئيس بايدن سيتوجه إلى كييف. وذلك قبل ساعات على مغادرته". وأضاف "بسبب الطبيعة الحساسة لتلك الاتصالات، لن أتحدث عن كيفية ردهم أو عن طبيعة رسالتنا".

وأجرى بايدن زيارة خاطفة لكييفاليوم الإثنين (20 فبراير/ شباط 2023) هي الأولى له إلى أوكرانيا منذ غزو روسيا أراضي جارتها في 24 شباط/ فبراير 2022. وتم الترتيب للزيارة بشكل بالغ السرية.

وغادر بايدن قاعدة أندروز الجوية في وقت مبكر الأحد. لكن موظفي البيت الأبيض قالوا إنه ليس بإمكانهم الكشف عن تفاصيل وصول بايدن إلى كييف. وقالت مديرة الاتصالات كيت بيدينغفيلد "نتحفظ عن ذكر تفاصيل بعض وسائل النقل تلك وغيرها من التفاصيل اللوجستية المحددة حتى استكمال الرحلة تماما".

وأشار ساليفان إلى إن الرحلة "تطلبت جهدا أمنيا تشغيليا ولوجستيا من متخصصين من مختلف أفراد الحكومة الأميريكية، لتنفيذ مهمة محفوفة بالمخاطر بطبيعتها وجعلها في مستوى مخاطر يمكن التحكم به". وأضاف "بالطبع لا تزال هناك مخاطر في مسعى كهذا وشعر الرئيس بايدن بأن من المهم إجراء هذه الرحلة".

وسُمح لصحافيين اثنين فقط بمرافقة الرئيس. وبعد أن سلما أجهزتهما، أُبلغ الصحافيان بوجود الرئيس على متن طائرة الرئاسة قبل 15 دقيقة فقط من إقلاعها. كانت تلك أول زيارة يقوم بها رئيس أميركي لأوكرانيا منذ 2008.

لم تمنع صافرات الإنذار من مشي الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأوكراني سيرا على الأقدام في مدينة كييف

السير في شوارع كييف

وبعد وصوله إلى كييف توجه بايدن أولا إلى قصر مارينسكي حيث استقبله الرئيس زيلينسكي. ثم عقد الرجلان مؤتمرا صحافيا مشتركا لعشرين دقيقة.

وزار بايدن وزيلينسكي النصب التذكاري "الذي أقيم تخليدا لذكرى المدافعين عن أوكرانيا الذين سقطوا خلال الحرب الأوكرانية الروسية". وعلى إيقاع طبول بطيء، وضع أربعة جنود أوكرانيين باللباس الرسمي إكليلين من الزهور عند هذا النصب أحدهما بشريط بألوان أوكرانيا والآخر بألوان الولايات المتحدة. بعد ذلك وقف جو بايدن وفولوديمير زيلينسكي لبضع دقائق أمام النصب على وقع عزف نشيد الموت.

ثم افترق بايدن الذي كان يرتدي معطفا داكنا وزيلينسكي بسرواله الأخضر وسترة قصيرة، بعد أن تعانقا بحرارة. وغادر بايدن مدينة كييف بعيد الساعة 14,00 بعد توقف في سفارة الولايات المتحدة، المحطة الأخيرة في زيارته التي كانت محاطة بسرية كبيرة.

وفي سياق متصل وصفت الحكومة الألمانية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا بأنها "إشارة جيدة". ورفض المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت الإدلاء بمزيد من التعليقات على زيارة بايدن للعاصمة الأوكرانية كييف اليوم الاثنين.

وتعد هذه المرة الأولى التي يزور فيها الرئيس الأمريكي أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية قبل حوالي عام، وتعهد بمزيد من الدعم للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف.

هـ.د/ع.ج (أ ف ب، د ب أ، رويترز)