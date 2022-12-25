 روسيا علمت بزيارة بايدن لكييف مسبقا وألمانيا تصفها بـ "إشارة جيدة" | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.02.2023

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روسيا علمت بزيارة بايدن لكييف مسبقا وألمانيا تصفها بـ "إشارة جيدة"

قبيل ساعات من توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوكرانيا، أخبرت الولايات روسيا بهذه الزيارة. وبعد وصوله لكييف استقبل بايدن من طرف الرئيس الأوكراني زيلينسكي. ثم عقد الجانبان مؤتمرا صحافيا مشتركا لعشرين دقيقة.

تعد هذه المرة الأولى التي يزور فيها الرئيس الأمريكي أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية قبل حوالي عام

تعد هذه المرة الأولى التي يزور فيها الرئيس الأمريكي أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية قبل حوالي عام

أبلغت الولايات المتحدة موسكو بشأن زيارة الرئيس جو بايدن الخاطفة لأوكرانيا "قبل ساعات" من حصولها، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي. وقال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جيك ساليفان الذي رافق الرئيس للصحافيين "أبلغنا الروس بأن الرئيس بايدن سيتوجه إلى كييف. وذلك قبل ساعات على مغادرته". وأضاف "بسبب الطبيعة الحساسة لتلك الاتصالات، لن أتحدث عن كيفية ردهم أو عن طبيعة رسالتنا".

مختارات

وأجرى بايدن زيارة خاطفة لكييفاليوم الإثنين (20 فبراير/ شباط 2023) هي الأولى له إلى أوكرانيا منذ غزو روسيا أراضي جارتها في 24 شباط/ فبراير 2022. وتم الترتيب للزيارة بشكل بالغ السرية.

وغادر بايدن قاعدة أندروز الجوية في وقت مبكر الأحد. لكن موظفي البيت الأبيض قالوا إنه ليس بإمكانهم الكشف عن تفاصيل وصول بايدن إلى كييف. وقالت مديرة الاتصالات كيت بيدينغفيلد "نتحفظ عن ذكر تفاصيل بعض وسائل النقل تلك وغيرها من التفاصيل اللوجستية المحددة حتى استكمال الرحلة تماما".

وأشار ساليفان إلى إن الرحلة "تطلبت جهدا أمنيا تشغيليا ولوجستيا من متخصصين من مختلف أفراد الحكومة الأميريكية، لتنفيذ مهمة محفوفة بالمخاطر بطبيعتها وجعلها في مستوى مخاطر يمكن التحكم به". وأضاف "بالطبع لا تزال هناك مخاطر في مسعى كهذا وشعر الرئيس بايدن بأن من المهم إجراء هذه الرحلة".

وسُمح لصحافيين اثنين فقط بمرافقة الرئيس. وبعد أن سلما أجهزتهما، أُبلغ الصحافيان بوجود الرئيس على متن طائرة الرئاسة قبل 15 دقيقة فقط من إقلاعها. كانت تلك أول زيارة يقوم بها رئيس أميركي لأوكرانيا منذ 2008.

لم تمنع صافرات الإنذار من مشي الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأوكراني سيرا على الأقدام في مدينة كييف

لم تمنع صافرات الإنذار من مشي الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأوكراني سيرا على الأقدام في مدينة كييف

السير في شوارع كييف

وبعد وصوله إلى كييف توجه بايدن أولا إلى قصر مارينسكي حيث استقبله الرئيس زيلينسكي. ثم عقد الرجلان مؤتمرا صحافيا مشتركا لعشرين دقيقة.

وزار بايدن وزيلينسكي النصب التذكاري "الذي أقيم تخليدا لذكرى المدافعين عن أوكرانيا الذين سقطوا خلال الحرب الأوكرانية الروسية". وعلى إيقاع طبول بطيء، وضع أربعة جنود أوكرانيين باللباس الرسمي إكليلين من الزهور عند هذا النصب أحدهما بشريط بألوان أوكرانيا والآخر بألوان الولايات المتحدة. بعد ذلك وقف جو بايدن وفولوديمير زيلينسكي لبضع دقائق أمام النصب على وقع عزف نشيد الموت.

ثم افترق بايدن الذي كان يرتدي معطفا داكنا وزيلينسكي بسرواله الأخضر وسترة قصيرة، بعد أن تعانقا بحرارة. وغادر بايدن مدينة كييف بعيد الساعة 14,00 بعد توقف في سفارة الولايات المتحدة، المحطة الأخيرة في زيارته التي كانت محاطة بسرية كبيرة.

وفي سياق متصل وصفت الحكومة الألمانية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا بأنها "إشارة جيدة". ورفض المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت الإدلاء بمزيد من التعليقات على زيارة بايدن للعاصمة الأوكرانية كييف اليوم الاثنين.

وتعد هذه المرة الأولى التي يزور فيها الرئيس الأمريكي أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية قبل حوالي عام، وتعهد بمزيد من الدعم للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف.

هـ.د/ع.ج (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Deutschland Grafenwöhr | Übung Bradley Schützenpanzer

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    الولايات المتحدة أكبر داعم

    قدمت الولايات المتحدة أسلحة ومعدات لأوكرانيا خلال عام 2022 بقيمة 22,9 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول الداعمة. ومن أهم الأسلحة الثقيلة التي قدمتها لأوكرانيا راجمات صواريخ هيمارس وأنظمة دفاع جوي ومدافع ومروحيات ومسيرات وناقلات جند مدرعة من طراز برادلي وغيرها.

  • Panzerabwehrwaffe RGW 90 Matador

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بريطانيا

    احتلت بريطانيا المركز الثاني بين الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث قدمت لها خلال عام 2022 مساعدات عسكرية بقيمة 4,1 مليار يورو. ومن بين الأسلحة التي قدمتها راجمات صواريخ من طراز M270، وأسلحة مضادة للدروع ومئات الصواريخ قصيرة المدى وأنظمة دفاع جوي وناقلات جند مدرعة.

  • Deutschland hat Ukraine Mehrfachraketenwerfer geliefert

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    ألمانيا

    قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الماضي بقيمة 2,3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا. من بين الأسلحة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا راجمات صواريخ وأنظمة دفاع جوي أهمها Iris-T ومدافع هاوبتس 2000 المدرعة المتحركة ومدافع غيبارد ذاتية الدفع المضادة للطيران.

  • Abschuss-Manöver Patriot-Raketenabwehr

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    صواريخ باتريوت ومدرعات ألمانية

    كما قدمت ألمانيا لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت وناقلات جند مدرعة من طراز ماردر. بالإضافة إلى ذلك قدمت برلين شاحنات عسكرية وكاسحات ألغام وقذائف وطلقات من مختلف الأنواع والأعيرة وغير ذلك من العتاد والمعدات للجيش الأوكراني.

  • Ukraine I Beschuss in der Nähe des Bahnhofs in Lyman

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بولندا

    قدمت بولندا لجارتها أوكرانيا دعما عسكريا خلال عام 2022 بقيمة 1,8 مليار يورو، وبذلك كانت رابع داعم لأوكرانيا على المستوى العالمي. وكانت دبابات T72 وناقلة الجند المدرعة BMP السوفياتية الصنع من أبزر الأسلحة والمعدات التي قدمتها وارسو لكييف.

  • Ukraine Krieg l Ukrainische Artillerie, Haubitze M-777 nahe Kherson

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    كندا

    وصل حجم المساعدات العسكرية الكندية لأوكرانيا إلى 1,4 مليار يورو في عام 2022 ولتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين داعمي كييف. وتعتبر مدافع الميدان M-777 من أبرز ما قدمته كندا بالإضافة إلى راجمات صواريخ وقنابل يدوية وذخيرة.

  • Mistral Luftabwehrrakete

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    النرويج

    حصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية بقيمة 600 مليون دولار من النرويج عام 2022، وهي سادس أكبر دولة داعمة لأوكرانيا. ومدافع هاوبتس المتحركة من طراز M109 وقذائف وقطع غيار. بالإضافة إلى صواريخ أرض جو مضاد للطيران من طراز Mistral وأخرى مضادة للدروع.

  • CAESAR mit Artilleriesystem ausgestatteter Lastwagen

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    فرنسا

    احتلت فرنسا المرتبة السابعة بين أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث وصلت قيمة مساعداتها العسكرية إلى 500 مليون يور خلال العام الماضي. ومن أبرز الأسلحة التي قدمتها كانت مدافع سيزر وصواريخ ميلان المضادة للدروع وصواريخ أرض جو من طراز ميسترال. إعداد: عارف جابو


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