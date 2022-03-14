 روسيا: دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل في المستقبل | DW الأخبار | DW | 24.03.2022

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روسيا: دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل في المستقبل

قال الرئيس الروسي بوتين إن بلاده لن تقبل سوى مدفوعات بالروبل لقاء إيصال الغاز إلى "دول غير صديقة"، بما في ذلك جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي

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