روسيا: دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل في المستقبل

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
قال الرئيس الروسي بوتين إن بلاده لن تقبل سوى مدفوعات بالروبل لقاء إيصال الغاز إلى "دول غير صديقة"، بما في ذلك جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي
وجه بوتين أوامر بأن تكون مدفوعات الدول "غير الصديقة " مقابل الغاز الروسي بالروبل. وارتفعت أسعار النفط مع تعطل خط بحر قزوين، مع توقعات بأن تصل إلى 150 دولارا للبرميل. وتدرس موسكو حظر صادرات اليورانيوم إلى أمريكا.
بعيداً عن المتطوعين الأجانب الذين يتوجهون إلى أوكرانيا لدعمها في صد الغزو الروسي، تنتشر مزاعم مؤخراً حول تجنيد مرتزقة أجانب، بينهم عرب وأفارقة، من قبل طرفي الصراع لينخرطوا في الحرب مقابل المال، فما مدى صحة هذه المزاعم؟
خلال زيارته لأوروبا يشارك الرئيس الأمريكي بايدن في قمة طارئة لحلف الناتو ويلتقي مع زعماء مجموعة السبع ويلقي كلمة أمام زعماء الاتحاد الأوروبي. ومن المنتظر حث الأوربيين على فرض مزيد من العقوبات على روسيا بسبب غزو أوكرانيا.
استبعد المستشار الألماني شولتس تدخل الناتو عسكريا في الحرب الأوكرانية، وكذلك إقامة منطقة حظر جوي تجنبا لـ"مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا". وكييف تطالب برلين بموقف جديد من الحرب والإعلان عن "تدابير مساعدة محددة للغاية".
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول