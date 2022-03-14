روسيا: دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل في المستقبل

مرتزقة عرب وأفارقة في الحرب الأوكرانية؟.. DW تتحرى

بعيداً عن المتطوعين الأجانب الذين يتوجهون إلى أوكرانيا لدعمها في صد الغزو الروسي، تنتشر مزاعم مؤخراً حول تجنيد مرتزقة أجانب، بينهم عرب وأفارقة، من قبل طرفي الصراع لينخرطوا في الحرب مقابل المال، فما مدى صحة هذه المزاعم؟