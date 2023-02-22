 روسيا: دعاية لترويج الحرب في المدارس | مراسلون حول العالم | DW | 26.02.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مراسلون حول العالم

روسيا: دعاية لترويج الحرب في المدارس

في المدارس الروسية أصبح هناك مادة جديدة في التربية القومية، تروج لحرب روسيا على أوكرانيا وتعتبرها عدالة تاريخية. التلاميذ وأولياء الأمور، الذين يرفضون المشاركة فيها، يتعرضون لتحقيقات من قبل الشرطة. كما حدث مع الطفلة فاريا ووالدتها.

المزيد من المركز الإعلامي

الغزو الروسي للأوكرانيا دفع أعضاء الناتو للتركيز على زيادة الإنفاق العسكري.

الغزو الروسي للأوكرانيا دفع أعضاء الناتو للتركيز على زيادة الإنفاق العسكري. 22.02.2023

بعد عام على احتلال الجيش الروسي بوتشا، زارت دويتشه فيله المنطقة والتقت بأحد سكانها الذي يكافح لتحقيق العدالة لعائلته.

بوتشا.. ضحايا جرائم الحرب يسعون لتحقيق العدالة 23.02.2023

تأثير الحرب في أوكرانيا على سلة الغذاء العالمي ومعاناة الدول الفقيرة من نقص الحبوب والزيوت

تأثر العالم بالحرب في أوكرانيا من ناحية الحبوب والزيوت 24.02.2023

مرّ عام على غزو روسيا لجارتها أوكرانيا ولا نهاية في الأفق للحرب التي دمرت مدن وبلدات وتسببت بمقتل آلاف وبنزوح الملايين.

عام مر على الحرب الروسية في أوكرانيا 23.02.2023

المزيد مراسلون حول العالم

روسيا: دعاية لترويج الحرب في المدارس ومواضيع أخرى

مراسلون حول العالم - روسيا: دعاية لترويج الحرب في المدارس ومواضيع أخرى 26.02.2023

إندونيسيا: دعوة قضائية ضد ملوثي المناخ

إندونيسيا: دعوة قضائية ضد ملوثي المناخ 26.02.2023

مساعدة المشردين في الهند ومواضيع أخرى

مراسلون حول العالم - مساعدة المشردين في الهند ومواضيع أخرى 19.02.2023

فرنسا: الحانات الصغيرة كتراث ثقافي عالمي؟

فرنسا: الحانات الصغيرة كتراث ثقافي عالمي؟ 19.02.2023

اقرأ أيضا

ARCHIV - 18.12.2022, Ukraine, Bachmut: Neue Gräber sind auf einem Friedhof in Bachmut zu sehen. Am 24. Februar 2023 jährt sich der Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. (zu dpa «Was von einem Jahr Krieg besonders in Erinnerung bleibt») Foto: Libkos/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

حرب روسيا على أوكرانيا .. متى يعم السلام؟ 26.02.2023

عام على حرب أوكرانيا ولا تبدو في الأفق نية حقيقية للدخول في مفاوضات سلام بين الروس والأوكرانيين، هناك من يرى أن على كييف تقديم تنازلات ومن يرى عكس ذلك. ومن يراهن على دول محايدة لا "تكره روسيا ولا أوكرانيا" لحل الأزمة !

24.02.2023+++ G20 Finance Ministers, Central Bank Governors and head of delegates attend the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors meeting on the outskirts of Bengaluru, India, February 24, 2023. India's Press Information Bureau/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

خلافات حول حرب أوكرانيا وتوعد بمحاسبة الدول التي تساعد روسيا 24.02.2023

تحيط أجواء من التوتر باجتماعات مجموعة العشرين في الهند وسط انقسامات بين دول تفرض العقوبات المشددة بشكل مستمر على روسيا ودول أخرى لم تنضم إلى جهود عزل الاقتصاد الروسي.

14.2.2023*** An aerial view of Bakhmut, the site of heavy battles with Russian troops in the Donetsk region, Ukraine, Tuesday, Feb. 14, 2023. (AP Photo/Libkos)

وجهة نظر: حرب روسيا الوحشية في أوكرانيا تَخُصُّنا جميعا 24.02.2023

يعيش ملايين في أوكرانيا في ظل أهوال الحرب منذ بدأت روسيا توغلها العسكري في أراضي جارتها قبل عام. وعلى وقع ذلك، يتعين على الصحافيين إبلاغ الجميع عن واقع الدمار والموت والأمل الباقي في أوكرانيا، حسب رأي رئيسة التحرير بـDW.

A view shows a fire after a Russian missile strike, amid Russia’s attack on Ukraine, in Kramatorsk, Ukraine February 2, 2023. REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

حرب أوكرانيا خلقت نقطة تحول لألمانيا.. واقع محفوف بالمصاعب؟ 25.02.2023

مع مرور عام على اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، أحدث الصراع هناك تحولات جذرية في السياسة الألمانية، بيد أن أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي ما يزال يواجه صعوبات في التعاطي مع الوضع الجديد، فما هي مؤشرات ذلك؟