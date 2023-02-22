روسيا: دعاية لترويج الحرب في المدارس

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في المدارس الروسية أصبح هناك مادة جديدة في التربية القومية، تروج لحرب روسيا على أوكرانيا وتعتبرها عدالة تاريخية. التلاميذ وأولياء الأمور، الذين يرفضون المشاركة فيها، يتعرضون لتحقيقات من قبل الشرطة. كما حدث مع الطفلة فاريا ووالدتها.
عام على حرب أوكرانيا ولا تبدو في الأفق نية حقيقية للدخول في مفاوضات سلام بين الروس والأوكرانيين، هناك من يرى أن على كييف تقديم تنازلات ومن يرى عكس ذلك. ومن يراهن على دول محايدة لا "تكره روسيا ولا أوكرانيا" لحل الأزمة !
تحيط أجواء من التوتر باجتماعات مجموعة العشرين في الهند وسط انقسامات بين دول تفرض العقوبات المشددة بشكل مستمر على روسيا ودول أخرى لم تنضم إلى جهود عزل الاقتصاد الروسي.
يعيش ملايين في أوكرانيا في ظل أهوال الحرب منذ بدأت روسيا توغلها العسكري في أراضي جارتها قبل عام. وعلى وقع ذلك، يتعين على الصحافيين إبلاغ الجميع عن واقع الدمار والموت والأمل الباقي في أوكرانيا، حسب رأي رئيسة التحرير بـDW.
مع مرور عام على اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، أحدث الصراع هناك تحولات جذرية في السياسة الألمانية، بيد أن أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي ما يزال يواجه صعوبات في التعاطي مع الوضع الجديد، فما هي مؤشرات ذلك؟
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