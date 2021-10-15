روسيا: حماية البايانات الشخصية في خطر

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في العاصمة الروسية موسكو يتزايد استخدام الكاميرات المزودة بتقنية التعرف على الوجوه، وهذا يثير قلق دعاة حماية البيانات الشخصية. فقريباً ستُعتمد هذه التقنية في دفع ثمن التذاكر في محطات المترو.
بدأت في برلين محاكمة موظف في شركة لأمن الكمبيوتر بتهمة نقل مخططات للبرلمان الألماني الى روسيا، في قضية تضاف الى لائحة طويلة من الخلافات بين برلين وموسكو، والاتهامات لروسيا بالقرصنة على البرلمان والمستشارة ميركل.
في خطوة جديدة ضد موقع تويتر، قامت السلطات الروسية بإبطاء سرعة خدمة الموقع، وذلك بهدف "حماية المواطنين". تزامنا مع ذلك وسعت متاجر المواد الغذائية في روسيا سياسة الدفع عبر التعرف على الوجوه، في خطوة مثيرة للجدل.
أعلن مسؤول ألماني بأن علاقة الاتحاد الأوروبي مع روسيا وصلت لهوة منذ "تسميم" نافالني، لأن الكرملين لا يقبل، برأيه، بوجود معارضة قوية. السلطات الروسية اعتقلت أكثر من ثلاثة آلاف شخص تظاهروا مطالبين بالإفراج عن نافالني.
يشارك عشرات الآلاف في مسيرات في شوارع العاصمة مينسك للمطالبة بتنحي الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بعد مرور قرابة شهر على فوزه في انتخابات متنازع على نتيجتها. واعتقلت الشرطة، حسب شهود عيان العشرات.
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