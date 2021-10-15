روسيا: حماية البايانات الشخصية في خطر

روسيا.. اعتقالات واسعة وطوق أمني على "قلب موسكو"

أعلن مسؤول ألماني بأن علاقة الاتحاد الأوروبي مع روسيا وصلت لهوة منذ "تسميم" نافالني، لأن الكرملين لا يقبل، برأيه، بوجود معارضة قوية. السلطات الروسية اعتقلت أكثر من ثلاثة آلاف شخص تظاهروا مطالبين بالإفراج عن نافالني.