 روسيا: حماية البايانات الشخصية في خطر | مراسلون حول العالم | DW | 06.11.2021

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مراسلون حول العالم

روسيا: حماية البايانات الشخصية في خطر

في العاصمة الروسية موسكو يتزايد استخدام الكاميرات المزودة بتقنية التعرف على الوجوه، وهذا يثير قلق دعاة حماية البيانات الشخصية. فقريباً ستُعتمد هذه التقنية في دفع ثمن التذاكر في محطات المترو.

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