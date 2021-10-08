 روسيا: حظر كتب عن المثليين | مراسلون حول العالم | DW | 15.04.2023

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مراسلون حول العالم

روسيا: حظر كتب عن المثليين

قبل أكثر من شهر سُنَّ قانون في روسيا يُعاقب بموجبه كل من يقوم بالترويج والدعاية للعلاقات المثلية، فصار يشكل خطرا وجوديا على الناشرين.

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