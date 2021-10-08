روسيا: حظر كتب عن المثليين

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قبل أكثر من شهر سُنَّ قانون في روسيا يُعاقب بموجبه كل من يقوم بالترويج والدعاية للعلاقات المثلية، فصار يشكل خطرا وجوديا على الناشرين.
ما تزال الهجمات الروسية أوكرانيا مستمرة، بالرغم من مناسبة عيد القيامة" الذي يحتفل به المسيحيون الأرثوذوكس اليوم في أوكرانيا وروسيا وبلدان أخرى في أوروبا والشرق الأوسط. فيما تمت عملية تبادل أسرى كبيرة بين موسكو وكييف.
تسببت حملات دعم مجتمع الميم من قبل نشطاء غربيين خلال مونديال قطر في ردود فعل عنيفة ضد المثليين في الدولة الخليجية، وفقا لما ذكره نشطاء مجتمع الميم.
بينما تأمل باريس وواشنطن في أن تساعد الصين في تسريع جهود السلام، أعلن الأمين العام لحلف الناتو دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقمة الحلف في الصيف المقبل، مضيفاً أن الحلف يدرس مبادرة لدعم أوكرانيا لعدة سنوات.
لا تدور رحى الحرب في أوكرانيا بالوسائل العسكرية فحسب، وإنما بالإعلامية أيضاً.
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