 روسيا: حظر كتب عن المثليين | مراسلون حول العالم | DW | 19.02.2023

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مراسلون حول العالم

روسيا: حظر كتب عن المثليين

قبل أكثر من شهر سُنَّ قانون في روسيا يُعاقب بموجبه كل من يقوم بالترويج والدعاية للعلاقات المثلية، فصار يشكل خطرا وجوديا على الناشرين.

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Titel: Nigeria's youth mobilized to vote in upcoming elections Bildbeschreibung: Political activist Chukwumalobi Uche speaks into a microphone at the crack of dawn. Rechte: DW Ort: Nigeria Sendedatum: 20.01.2023

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File - A file photo dated 21 February 2007 showing a general view of Yuganskneftegaz pumping station in Priobskoe oilfield some 200 km from Nefteyugansk, Russia. EPA/YURI KOCHETKOV (zu dpa Notbremse der Förderländer: Wird das Öl wieder teurer? vom 15.04.2016) +++ dpa-Bildfunk +++

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Mandatory Credit: Photo by Javier Garcia/Shutterstock 13626471f German players cover there mouths in protest as they pose for a team photo Germany v Japan, FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2022, Group E, Football, Khalifa International Stadium, Ar-Rayyan, Qatar - 23 Nov 2022 Editorial Use Only Germany v Japan, FIFA World Cup 2022, Group E, Football, Khalifa International Stadium, Ar-Rayyan, Qatar - 23 Nov 2022 Editorial Use Only PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTXHUNxGRExMLTxCYPxROMxBULxUAExKSAxONLY Copyright: xJavierxGarcia/Shutterstockx 13626471f

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