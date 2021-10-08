روسيا: حظر كتب عن المثليين

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قبل أكثر من شهر سُنَّ قانون في روسيا يُعاقب بموجبه كل من يقوم بالترويج والدعاية للعلاقات المثلية، فصار يشكل خطرا وجوديا على الناشرين.
لا تدور رحى الحرب في أوكرانيا بالوسائل العسكرية فحسب، وإنما بالإعلامية أيضاً.
قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن غزو روسيا لأوكرانيا قبل عام، والعقوبات الغربية المفروضة رداً على ذلك الغزو، دعمت النمو الاقتصادي في القوقاز وآسيا الوسطى.
تسببت حملات دعم مجتمع الميم من قبل نشطاء غربيين خلال مونديال قطر في ردود فعل عنيفة ضد المثليين في الدولة الخليجية، وفقا لما ذكره نشطاء مجتمع الميم.
حاجة برلين للغاز القطري واضحة، كما كشفت ذلك الصفقة الأخيرة بين البلدين. وضع يرسم ما يشبه المأزق للدور الطلائعي الذي تلعبه ألمانيا، في سياق حملة "حب واحد" القائمة على نشر قيم التعدد على هامش مونديال كرة القدم 2022 في قطر.
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