روسيا: حظر كتب عن المثليين

معضلة ألمانيا بين "مطرقة" القيم الغربية و"سندان" الغاز القطري

حاجة برلين للغاز القطري واضحة، كما كشفت ذلك الصفقة الأخيرة بين البلدين. وضع يرسم ما يشبه المأزق للدور الطلائعي الذي تلعبه ألمانيا، في سياق حملة "حب واحد" القائمة على نشر قيم التعدد على هامش مونديال كرة القدم 2022 في قطر.