 روسيا تُحمل إسرائيل مسؤولية إسقاط إحدى طائراتها قرب اللاذقية | أخبار | DW | 18.09.2018

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أخبار

روسيا تُحمل إسرائيل مسؤولية إسقاط إحدى طائراتها قرب اللاذقية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سفنها انتشلت حطام وجثث ضحايا الطائرة التي أسقطت قبالة السواحل السورية. يأتي هذا عقب إعلان الوزارة أنّ السوريين أسقطوا الطائرة لأن طائرات إسرائيلية تمترست بها لشن غارات على أهداف باللاذقية.

Israelischer Premier Netanjahu in Moskau (picture-alliance/dpa/A. Zemlianichenko)

أرشيف: من اليمين اليسار فلادمير بوتين، بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الروسي سيرجى شويجو

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجى شويجو أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن حادث إسقاط الطائرة الروسية قبالة السواحل السورية. وأوضحت وكالة "إنترفاكس" الروسية أن هذا جاء خلال اتصال هاتفي أجراه شويجو مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان.

مختارات

وكانت  وزارة الدفاع الروسية قد قالت (اليوم الثلاثاء 18 أيلول/ سبتمبر 2018) في تقرير بثته وكالة الإعلام الروسية إنّ الجيش السوري أسقط بطريق الخطأ طائرة عسكرية روسية فوق سوريا، لكنها ألقت باللائمة في حدوث هذا على إسرائيل.

و أعلنت وزارة الدفاع الروسية لاحقاً اليوم الثلاثاء أن سفنا روسية انتشلت حطام وجثث ضحايا الطائرة التي سقطت أمس قبالة السواحل السورية.

وكانت الوزارة قد ذكرت من قبل أن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار فوق سوريا في نفس الوقت الذي كانت فيه قوات إسرائيلية وفرنسية توجه ضربات لأهداف في سوريا.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم أن وزارة  الدفاع الروسية اتهمت الطيران العسكري الإسرائيلي بتعمد خلق وضع "خطير" قرب مدينة اللاذقية السورية القريبة من قاعدة جوية روسية قالت إن الطائرة العسكرية وهي من طراز إليوشن-20 كانت تستعد للهبوط فيها.

وأضافت الوزارة أن 15 عسكريا روسيا لقوا مصرعهم بسبب ما وصفته بأفعال إسرائيل غير المسؤولة. وقالت إن إسرائيل لم تحذرها من الضربات إلا قبل دقيقة واحدة من تنفيذها.

واعتبرت الوزارة الحادث "استفزازا متعمدا من الطيارين الإسرائيليين"، وأكدت أنها تحتفظ لنفسها بحق الرد على إسرائيل. كانت السلطات الروسية أعلنت خلال ساعات الصباح الأولى اختفاء طائرة عسكرية روسية فوق البحر المتوسط. وأوضحت السلطات أن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار مساء أمس، في نفس الوقت الذي كانت تقوم فيه مقاتلات "إف 16" إسرائيلية بقصف أهداف في محافظة اللاذقية السورية.

م.م/ ح.ز (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • China Xi Jinping & Wladimir Putin in Shanghai (picture-alliance/RIA Novosti/S. Guneev)

    التدخل الروسي يكرس فشل جهود السلام في سوريا

    التحالف الروسي الصيني

    في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 عملت روسيا والصين على عرقلة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدين نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وتواصلت سياسة البلدين بهذا الشأن إلى اليوم.

  • Weltsicherheitsrat New York (REUTERS)

    التدخل الروسي يكرس فشل جهود السلام في سوريا

    مجلس الأمن فشل دائم بشأن سوري

    يونيو/ حزيران 2012: توصل الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن وبعض بلدان الشرق الأوسط لاتفاق حول خارطة طريق بشأن حكومة انتقالية في سوريا، والتي لم تر النور إلى يومنا هذا. فيما تواصلت الحرب الأهلية.

  • Syrien-Konferenz in Wien (Reuters/L. Foeger)

    التدخل الروسي يكرس فشل جهود السلام في سوريا

    مفاوضات جنيف

    نوفمبر/ تشرين الثاني 2015: احتضنت العاصمة النمساوية فيينا مؤتمر دوليا بشأن سوريا شاركت فيه الولايات المتحدة وإيران وروسيا. وتم الاتفاق على خطة سلام تنص على تشكيل حكومة انتقالية.

  • Schweiz Syrien-Waffenstillstand UN-Sondergesandter Staffan de Mistura (picture-alliance/Xinhua/X. Jinquan)

    التدخل الروسي يكرس فشل جهود السلام في سوريا

    عجز المجتمع الدولي

    ديسمبر/ كانون الأول 2015: وافق مجلس الأمن الدولي على خطة السلام، إلا انه لم يحسم بشأن مستقبل الرئيس بشار الأسد وحول دوره في المرحلة الانتقالية.

  • Genf Syrien Konferenz Friedensgespräche (picture-alliance/dpa/S. di Nolfi)

    التدخل الروسي يكرس فشل جهود السلام في سوريا

    فصل جديد من مفاوضات جنيف

    يناير/ كانون الثاني 2016 انطلقت في جنيف أشغال مؤتمر السلام في غياب الشخصيات المعارضة الرئيسيين. وقد فاوض ستافان دي ميستورا المفوض الدولي الخاص بسوريا طرفي النزاع كل على حدة، بعد رفضهما لمفاوضات مباشرة.

  • Deutschland Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier vor Syrien-Konferenz (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    التدخل الروسي يكرس فشل جهود السلام في سوريا

    محطة ميونيخ

    فبراير/ شباط 2016: عقدت الولايات المتحدة وروسيا بالإضافة للقوى الإقليمية المهتمة بالشأن السوري محادثات في ميونيخ من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار، وهو ماتم انتهاكه بشكل منهجي بالخصوص في شمال سوريا وفي حلب.

  • Bashar al-Jaafari aus Syrien Schweiz Genf (picture-alliance/dpa/S.Di Nolfi)

    التدخل الروسي يكرس فشل جهود السلام في سوريا

    جنيف مرة أخرى..

    أبريل / نيسان 2016: انعقدت في جنيف مفاضات جديدة للمرة الثالثة على التوالي دون التوصل لنتيجة تذكر. في الصورة رئيس وفد النظام السوري بشار الجعفري.

  • USA Treffen Syrien-Unterstützergruppe (picture-alliance/AP Photo/J. DeCrow)

    التدخل الروسي يكرس فشل جهود السلام في سوريا

    لافروف وكيري: اتفاقات بلا جدوى

    مايو / أيار 2016 دعا وزيرا خارجية الولايات المتحدة جون كيري وروسيا سيرغي لافروف أطراف النزاع في سوريا لاحترام وقف النار، وعبرا عن استعدادهما لممارسة الضغوط على الأطراف بهذا الشأن. غير أن المعارك اندلعت من جديد وكأن شيئا لم يحدث. وفي أغسطس / آب التالي اتفق الوزيران من جديد حول هدنة مبدئية في سوريا دون تحديد آليات تنفيذها.

  • Syrien Weißhelme in Aleppo (Reuters/S. Kitaz)

    التدخل الروسي يكرس فشل جهود السلام في سوريا

    وعادت دوامة الحرب من جديد

    سبتمبر/ أيلول 2016 تمكنت كل من واشنطن وموسكو، بعد مفاوضات طويلة، من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار على أن ينتهي بمشروع حل سياسي لحل النزاع السوري. غير أن نظام الأسد أعلن بعد أسبوع من ذلك عن وقف الهدنة وبدأت حملة قصف جوي عنيف. ح.ز/أ.ح


مختارات

التدخل الروسي يكرس فشل جهود السلام في سوريا

منذ عام 2011 لقي مئات الآلاف من السوريين مصرعهم، فيما نزح الملايين منهم بيوتهم. وجاء التدخل الروسي في الصراع قبل عام ليزيد الوضع تعقيدا، إذ فشلت كل الجهود بما فيها الاتفاقات الروسية الأمريكية لإحلال السلام في سوريا. (30.09.2016)  

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