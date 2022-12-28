 روسيا تواصل قصف البنية التحتية والمنازل في أنحاء أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 29.12.2022

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DW الأخبار

روسيا تواصل قصف البنية التحتية والمنازل في أنحاء أوكرانيا

رفضت روسيا شروط أوكرانيا للتفاوض حول السلام. وواصلت القوات الروسية قصفها لأنحاء اوكرانيا مستهدفة البنية التحتية والطاقة والمدنيين. وأسفر القصف عن خسائر مادية جسيمة وأدى أيضا لإصابة العديد من المدنيين.

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