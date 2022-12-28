روسيا تواصل قصف البنية التحتية والمنازل في أنحاء أوكرانيا

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رفضت روسيا شروط أوكرانيا للتفاوض حول السلام. وواصلت القوات الروسية قصفها لأنحاء اوكرانيا مستهدفة البنية التحتية والطاقة والمدنيين. وأسفر القصف عن خسائر مادية جسيمة وأدى أيضا لإصابة العديد من المدنيين.
قصفت القوات الروسية عدة مناطق في أوكرانيا - بما فيها العاصمة كييف - بأكثر من 120 صاروخاً في هجمات تهدف لتدمير البنية التحتية للطاقة في البلاد بحسب ما قالت كييف، وأكد الجيش الأوكراني إسقاط العشرات منها.
قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن الجيش الأوكراني قصف عدة مناطق حيوية تابعة للقوات الروسية. جاء ذلك فيما أعلن الرئيس الأوكراني أن العام المقبل سيكون حاسماً بالنسبة لبلاده.
يتطلع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى دعم الهند في تنفيذ "صيغة سلام" لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك عقب مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. فما صيغة السلام التي يقترحها زيلينسكي؟
أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ضربة روسية على مدينة خيرسون واصفا إياها بـ "الإرهاب"، بعد أن أوقعت عشرة قتلى وعشرات الجرحى.
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