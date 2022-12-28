روسيا تواصل قصف البنية التحتية والمنازل في أنحاء أوكرانيا

أوكرانيا: ضربات روسية جديدة "مكثفة" على البنية التحتية للطاقة

قصفت القوات الروسية عدة مناطق في أوكرانيا - بما فيها العاصمة كييف - بأكثر من 120 صاروخاً في هجمات تهدف لتدمير البنية التحتية للطاقة في البلاد بحسب ما قالت كييف، وأكد الجيش الأوكراني إسقاط العشرات منها.