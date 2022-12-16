 روسيا تواصل قصفها لكييف وتضرب البنية التحتية والمدنيين | DW الأخبار | DW | 20.12.2022

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DW الأخبار

روسيا تواصل قصفها لكييف وتضرب البنية التحتية والمدنيين

واصلت روسيا قصفها للبنية التحتية ومنازل السكان في العاصمة الأوكرانية كييف. وأعلنت أوكرانيا اسقاط أغلب المسيّرات الروسية. ومع استهداف محطات الكهرباء يعاني السكان من ظروف صعبة في الشتاء.

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