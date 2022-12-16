روسيا تواصل قصفها لكييف وتضرب البنية التحتية والمدنيين

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واصلت روسيا قصفها للبنية التحتية ومنازل السكان في العاصمة الأوكرانية كييف. وأعلنت أوكرانيا اسقاط أغلب المسيّرات الروسية. ومع استهداف محطات الكهرباء يعاني السكان من ظروف صعبة في الشتاء.
قالت مصادر أوكرانية إن صافرات الإنذار من غارات جوية انطلقت في عدة أجزاء من البلاد بعد أن شنت روسيا موجة واسعة من الهجمات الصارخية، وأن الهجمات استهدفت البنية التحتية فيما تم استخدام منظومة الدفاع الجوي لمواجهة الهجمات.
أعلنت الإدارة العسكرية لمدينة كييف عن تعرّض العاصمة الأوكرانية لهجمات بطائرات مسيّرة روسية، وأنها أسقطت تسعا منها، فيما يتوجه الرئيس بوتين للقاء الرئيس البيلاروسي قي مينسك في أول زيارة له لبيلاروس منذ سنوات.
استأنفت العاصمة الأوكرانية الخدمات الأساسية بعد أحدث موجة من الضربات الجوية الروسية التي استهدفت البنية التحتية الحيوية، حيث تحرك السكان في المدينة التي يخيم عليها الضباب واستعدوا لموسم العطلات وسط حالة من عدم اليقين.
ندد الاتحاد الأوروبي بما وصفه بـ"إرهاب الكرملين الأعمى" إثر القصف الروسي الكثيف على أوكرانيا، متحدثا عن ارتكاب جرائم حرب. والناتو يقول إن بوتين يحضر روسيا لحرب طويلة في أوكرانيا.
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