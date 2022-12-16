روسيا تواصل قصفها لكييف وتضرب البنية التحتية والمدنيين

أوكرانيا- هجمات روسية جديدة تستهدف البنية التحتية في مناطق عدة

قالت مصادر أوكرانية إن صافرات الإنذار من غارات جوية انطلقت في عدة أجزاء من البلاد بعد أن شنت روسيا موجة واسعة من الهجمات الصارخية، وأن الهجمات استهدفت البنية التحتية فيما تم استخدام منظومة الدفاع الجوي لمواجهة الهجمات.