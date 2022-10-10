روسيا تواصل قصفها المكثف.. الغرب يتعهد بتوسيع الدعم العسكري

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واصلت القوات الروسية هجومها على منشآت أوكرانية بعد يوم من قصف مكثف على مدن عديدة بينها العاصمة ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا، بالاضافة إلى ضرب بنية تحتية حيوية.
أعلنت مصادر رسمية أوكرانية مقتل 17 شخصا وإصابة العشرات في قصف على مدينة زابوريجيا خلال الليل، فيما أعلن الرئيس زيلينسكي أن قواته تخوض قواته قتالا عنيفا حول بلدة ياخموت ذات الأهمية الاستراتيجية.
أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الروسية الأخيرة على عدد من المدن، إلى 19 قتيلا و105 جرحى. وتعقد القوى المنضوية في مجموعة السبع اجتماع أزمة اليوم الثلاثاء لمناقشة تصعيد الهجوم الروسي.
قالت الخارجية الألمانية إن مبنى مكتبياً شاهقاً توجد به قنصلية ألمانية في كييف أصيب خلال ضربات صاروخية روسية، فيما أكدت وزارة الدفاع الألمانية أنها ستقوم بإمداد كييف بأنظمة دفاع جوي "قريبا جداً".
دوت انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ومدن "عديدة" أخرى، أوقعت عشرات القتلى والجرحى. واتهم الرئيس الأوكراني زيلنسكي روسيا بمحاولة "محو أوكرانيا من على وجه الأرض".
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