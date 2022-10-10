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روسيا تواصل قصفها المكثف.. الغرب يتعهد بتوسيع الدعم العسكري

واصلت القوات الروسية هجومها على منشآت أوكرانية بعد يوم من قصف مكثف على مدن عديدة بينها العاصمة ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا، بالاضافة إلى ضرب بنية تحتية حيوية.