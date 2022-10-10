 روسيا تواصل قصفها المكثف.. الغرب يتعهد بتوسيع الدعم العسكري | DW الأخبار | DW | 11.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

روسيا تواصل قصفها المكثف.. الغرب يتعهد بتوسيع الدعم العسكري

واصلت القوات الروسية هجومها على منشآت أوكرانية بعد يوم من قصف مكثف على مدن عديدة بينها العاصمة ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا، بالاضافة إلى ضرب بنية تحتية حيوية.

المزيد من المركز الإعلامي

هجمات صاروخية روسية على كييف.. تحول في حرب بوتين؟

هجمات صاروخية روسية على كييف.. تحول في "حرب بوتين"؟ 10.10.2022

روسيا تتهم المخابرات الأوكرانية باإنفجار الجسر على مضيق كيرتش وتقصف مدناً أوكرانية فيما يبدو أنها ضربات انتقامية

روسيا تتهم المخابرات الأوكرانية بتفجير جسر القرم وتقص المدن الأوكرانية 10.10.2022

ردود الفعل الدولية تتوالى عقب شن روسيا هجمات على مدن أوكرانية

تنديد دولي بالتصعيد الروسي على أوكرانيا ودعوات صينية للتهدئة 10.10.2022

انفجار قوي يتعرض له الجسر الرئيسي الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، ويُسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص

انفجار قوي يتعرض له الجسر الرئيسي الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، ويُسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص 09.10.2022

المزيد DW الأخبار

اجتمع أبناء جالية 14 دولة عربية للإحتفاء بالإرث الحضاري والثقافي في العاصمة برلين.

اليوم الثقافي العربي في برلين..احتفال للإرث العربي في ألمانيا 11.10.2022

مع وصول البلديات إلى حدود طاقتها الاستيعابية قد يزداد الضغط عليها مع ازدياد أعداد اللاجئين القادمين بالشتاء عبر البلقان.

لا مكان لدى البلديات الألمانية لمزيد من اللاجئين 11.10.2022

هناك مشكلة كبيرة تواجهها ألمانيا وهي ان العديد من العمال المهرة يتقدمون في السن دون وجود بدائل من الشباب

نقص العمالة يؤثر سلبا على الطاقة المتجددة في ألمانيا 11.10.2022

NATO Secretary General Jens Stoltenberg gives a news conference ahead of a NATO Defence Ministers meeting in Brussels, Belgium October 11, 2022. REUTERS/Yves Herman

أسلحة جديدة متطورة لأوكرانيا بعد القصف الصاروخي الروسي العنيف؟! 11.10.2022

اقرأ أيضا

TOPSHOT - Ukrainian firefighters push out a fire after a strike in Zaporizhzhia on October 6, 2022, amid the Russian invasion of Ukraine. - Russian strikes battered the central Ukraine city of Zaporizhzhia on October 6, authorities said, in fatal attacks that tore through high-rise buildings and left a toddler injured. Ukraine's Foreign Minister Dmytro Kuleba slammed the strikes, saying that Russians keep deliberately striking civilians to sow fear. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) (Photo by DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images)

أوكرانيا.. عشرات القتلى والجرحى في قصف ليلي على مدينة زابوريجيا 09.10.2022

أعلنت مصادر رسمية أوكرانية مقتل 17 شخصا وإصابة العشرات في قصف على مدينة زابوريجيا خلال الليل، فيما أعلن الرئيس زيلينسكي أن قواته تخوض قواته قتالا عنيفا حول بلدة ياخموت ذات الأهمية الاستراتيجية.

10.10.2022, Dnipro*** Firefighters and police officers work on a site where an explosion created a crater on the street after a Russian attack in Dnipro, Ukraine, Monday, Oct. 10, 2022. (AP Photo/Leo Correa)

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الروسي واجتماع أزمة لمجموعة السبع 11.10.2022

أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الروسية الأخيرة على عدد من المدن، إلى 19 قتيلا و105 جرحى. وتعقد القوى المنضوية في مجموعة السبع اجتماع أزمة اليوم الثلاثاء لمناقشة تصعيد الهجوم الروسي.

10.10.2022, Dnipro*** Firefighters and police officers work on a site where an explosion created a crater on the street after a Russian attack in Dnipro, Ukraine, Monday, Oct. 10, 2022. (AP Photo/Leo Correa)

تضرر مبنى يضم مكتب التأشيرات الألمانية في كييف جراء القصف الروسي 10.10.2022

قالت الخارجية الألمانية إن مبنى مكتبياً شاهقاً توجد به قنصلية ألمانية في كييف أصيب خلال ضربات صاروخية روسية، فيما أكدت وزارة الدفاع الألمانية أنها ستقوم بإمداد كييف بأنظمة دفاع جوي "قريبا جداً".

Cars burn after Russian military strike, as Russia's invasion of Ukraine continues, in central Kyiv, Ukraine October 10, 2022. REUTERS/Gleb Garanich

سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف 10.10.2022

دوت انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ومدن "عديدة" أخرى، أوقعت عشرات القتلى والجرحى. واتهم الرئيس الأوكراني زيلنسكي روسيا بمحاولة "محو أوكرانيا من على وجه الأرض".