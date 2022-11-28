روسيا تواصل تدمير البنية التحتية في خيرسون

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يستمر القصف الروسي على مدينة خيرسون جنوب اوكرانيا. وتستهدف روسيا البنية التحتية للمنطقة والمباني السكنية ما يجبر المدنيين على الفرار إلى منطاق أخرى بحثا عن الأمان.
قال بابا الفاتيكان إنه يتعين على زعماء أوكرانيا أن يكونوا "بعيدي النظر" لتحقيق السلام، وإنه سيتعين على كييف تقديم تنازلات لإنهاء الحرب مع روسيا. جاء ذلك فيما أدى قصف روسي على مدينة خيرسون إلى مقتل 15 مدنياً.
أعلنت أوكرانيا عن تحقيقها مزيد من الانتصارات على القوات الروسية وذلك على الرغم من القصف الروسي المستمر، فيما أعلن الكرملين أنه يتوقع أن يعرض الرئيس التركي على نظيره الروسي اقتراحاً ملموساً بشأن النزاع في أوكرانيا.
أدانت برلين وبروكسل ولندن وعواصم أخرى الهجمات الروسية على العاصمة الأوكرانية ومدن أخرى، مؤكدة دعمها لكييف. ودعا زيلنسكي في اتصال مع شولتس وماكرون إلى "رد أوروبي ودولي قاس" وإلى "زيادة الضغط" على روسيا.
اتهم الرئيس فلاديمير بوتين الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء الأضرار الكبيرة في جسر القرم، بينما اعترفت موسكو بتزايد القصف الأوكراني. وفيما أعلنت تركيا عن مبادرة لتخفيف التوتر، أدان شولتس ويايدن تصعيدا روسيا إضافيا.
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