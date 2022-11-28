 روسيا تواصل تدمير البنية التحتية في خيرسون | DW الأخبار | DW | 06.12.2022

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روسيا تواصل تدمير البنية التحتية في خيرسون

يستمر القصف الروسي على مدينة خيرسون جنوب اوكرانيا. وتستهدف روسيا البنية التحتية للمنطقة والمباني السكنية ما يجبر المدنيين على الفرار إلى منطاق أخرى بحثا عن الأمان.

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