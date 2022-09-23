 روسيا تنظم ″استفتاءات صورية″.. ما الذي سيترتب عنها؟ | مسائية DW | DW | 24.09.2022

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مسائية DW

روسيا تنظم "استفتاءات صورية".. ما الذي سيترتب عنها؟

روسيا بدأت في إجراء استفتاء حول الانضمام إليها في أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها، وسط تحذيرات وإدانات غربية واسعة.. فما الذي سيترتب عن هذا الاستفتاء سياسيا وعسكريا؟ وهل يعمق عزلة موسكو؟

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المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

ARCHIV - 31.10.2016, Israel, Jerusalem: Yair Lapid, Parteivorsitzender Jesch Atid Partei, gibt ein Interview. Zwei Gegner des israelischen Regierungschefs Netanjahu wollen bei der Parlamentswahl im April gemeinsam antreten. Ex-Militärchef Ganz und Jair Lapid von der Zukunftspartei teilten am Donnerstag mit, sie wollten eine gemeinsame Liste bilden. Foto: Sebastian Scheiner/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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Members of Donetsk regional referendum committee attach a poster with writing reading District referendum committee nr. 17008 on a door of polling station, prior to a referendum in Donetsk, Donetsk People's Republic controlled by Russia-backed separatists, eastern Ukraine, Thursday, Sept. 22, 2022. The separatist leaders of four Russian-controlled areas of Ukraine say they are planning to hold referendums this week for the territories to become part of Russia as Moscow loses ground in the war it launched. The votes will be held in the Luhansk, Kherson and partly Russian-controlled Zaporizhzhia and Donetsk regions. (AP Photo)

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DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [KHERSON, UKRAINE - SEPTEMBER 8, 2022: A billboard with a message reading Russians and Ukrainians are one people is seen by the House of Trade Unions. Sergei Malgavko/TASS]

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في حين بدأت "استفتاءات" في أربع مناطق في أوكرانيا خاضعة كليا أو جزئيا لسيطرة روسيا من أجل الانضمام إلى روسيا، أدان الناتو والاتحاد الأوروبي هذه الاستفتاءات التي اعتبراها "صورية وغير شرعية وانتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة".