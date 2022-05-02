 روسيا تمنع إجلاء المدنيين الأوكران من مصنع آزوفستال | DW الأخبار | DW | 06.05.2022

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DW الأخبار

روسيا تمنع إجلاء المدنيين الأوكران من مصنع آزوفستال

تحاول روسيا بكل قوة الاستيلاء على مصنغع ىزوفستال آخر جيوب المقاومة الأوكرانية في ماريبول الساحلية.وتمنع موسكو في الوقت نفسه تمهيد الأجواء لمواصلة عملية الأمم المتحدة لاجلاء المجنيين من المصنع.

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