روسيا تمنع إجلاء المدنيين الأوكران من مصنع آزوفستال

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تحاول روسيا بكل قوة الاستيلاء على مصنغع ىزوفستال آخر جيوب المقاومة الأوكرانية في ماريبول الساحلية.وتمنع موسكو في الوقت نفسه تمهيد الأجواء لمواصلة عملية الأمم المتحدة لاجلاء المجنيين من المصنع.
تواصلت عملية الإجلاء البطيئة لمدنيين من مصنع آزوفستال في ماريوبول، على أن تتواصل السبت. والرئيس الأوكراني يقول إن المدينة دمرت بالكامل لكنها لن تستسلم. وعملية تبادل للأسرى بين موسكو وكييف.
بعد فشل محاولات عديدة، تم إجلاء عشرات المدنيين من مدينة ماريوبول الأوكرانية، حيث كانوا عالقين في مجمع آزوفستال الصناعي، مع جنود أوكرانيين لا يزالون يقاومون تحت القصف الروسي. وأكدت الأمم المتحدة أن هذه العملية مستمرة.
أكدت السلطات الأوكرانية تواصل عمليات إجلاء المدنيين في ماريوبول، بعد تأكيد الأمم المتحدة وجود ممر آمن لهذا الغرض. فيما جددت الخارجية الألمانية تأييد برلين لحظر لواردات النفط الروسية ضمن حزمة العقوبات على موسكو.
بعد محاولات عدة، أخرجت أول مجموعة من المدنيين من مجمع آزوفستال للصلب، آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في ماريوبول شرقا، بينما تكثف القوات الروسية ضغوطها في دونباس، وكييف تأمل في مزيد من الدعم الغربي.
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