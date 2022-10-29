 روسيا تلغي إتفاق الحبوب ردا على هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية | DW الأخبار | DW | 29.10.2022

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DW الأخبار

روسيا تلغي إتفاق الحبوب ردا على هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية

روسيا تتراجع عن الاتفاق بعد فترة وجيزة من اتهام وزارة الدفاع للجيش الأوكراني بإلحاق أضرار بإحدى سفنها الحربية في هجوم بطائرة مسيرة على شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

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