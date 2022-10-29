روسيا تلغي إتفاق الحبوب ردا على هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية

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روسيا تتراجع عن الاتفاق بعد فترة وجيزة من اتهام وزارة الدفاع للجيش الأوكراني بإلحاق أضرار بإحدى سفنها الحربية في هجوم بطائرة مسيرة على شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.
بعد إعلان روسيا تعليق مشاركتها في اتفاق الحبوب مع أوكرانيا، على خلفية الزعم باستهداف أسطولها. اتهمت أوكرانيا موسكو باستخدام ذرائع كاذبة لوقف الاتفاق. الأمم المتحدة أعلنت أنها تتواصل مع موسكو في محاولة لثنيها عن القرار.
أكدت السلطات الأوكرانية أن الجيش الروسي يعد العدة لأشرس المعارك في خيرسون الاستراتيجية والتي قد تشكل نقطة تحول في مجريات الحرب، فيما تواصل موسكو اتهاماتها لأوكرانيا بالسعي لامتلاك "قنبلة قذرة" بمساعدة دول غربية.
ألقت زيارة المستشار أولاف شولتس إلى باريس الضوء على الخلافات العميقة بين ألمانيا وفرنسا في ظل المتغيرات التي فرضها العدوان الروسي على أوكرانيا. خلافات يراها خبراء مؤشرا قد يهدد تماسك التكتل الأوروبي مستقبلا.
صوتّت الجمعية العامة للأمم المتّحدة بأغلبية كبيرة مع شروع قرار يدين ضمّ روسيا مناطق أوكرانية، وجاء ذلك بعد أن كانت موسكو قد استخدمت حقّ النقض ضد مشروع قرار مماثل في مجلس الأمن. السعودية وتركيا صوتتا مع القرار وسوريا ضده.
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