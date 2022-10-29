روسيا تلغي إتفاق الحبوب ردا على هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية

مصير اتفاق تصدير الحبوب مجهول بعد تعليق روسيا مشاركتها

بعد إعلان روسيا تعليق مشاركتها في اتفاق الحبوب مع أوكرانيا، على خلفية الزعم باستهداف أسطولها. اتهمت أوكرانيا موسكو باستخدام ذرائع كاذبة لوقف الاتفاق. الأمم المتحدة أعلنت أنها تتواصل مع موسكو في محاولة لثنيها عن القرار.