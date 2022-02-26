روسيا تكثف هجومها على المدن الرئيسية الأوكرانية

++ اليوم السابع للغزو الروسي لأوكرانيا.. تغطية متواصلة ++

يتواصل لليوم السابع على التوالي الغزو الروسي لأوكرانيا التي تقاوم بشراسة في محاور عدة. روسيا اعترفت للمرة الأولى بوقوع مئات القتلى في صفوف قواتها والجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت قرارا يطالب روسيا بوقف "عدوانها" فورًا.