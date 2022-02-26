 روسيا تكثف هجومها على المدن الرئيسية الأوكرانية | DW الأخبار | DW | 02.03.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

روسيا تكثف هجومها على المدن الرئيسية الأوكرانية

روسيا تكثف هجومها على المدن الرئيسية الأوكرانية، والأوكرانيون يقولون إنهم مستعدون للمواجهة. وأوضاع مأساوية يعيشها المدنيون في كييف بسبب الحرب.

مشاهدة الفيديو 02:31

المزيد من المركز الإعلامي

شاهد عيان يلتقط لحظة تدمير طائرات مقاتلة لمحطة كهرباء بالقرب من كييف

وصول أنظمة دفاع جوي إلى مدينة خيرسون الأوكرانية 26.02.2022

تواصل القوات الروسية هجومها الأربعاء على المدن الأوكرانية خصوصا خاركيف

مدن أوكرانية تحت النيران الروسية 02.03.2022

دول عربية تبدأ بإجلاء الطلاب من أوكرانيا بسبب الحرب، ومناشدات في المغرب لإجلاء الطلاب العالقين.

دول عربية تبدأ بإجلاء الطلاب من أوكرانيا بسبب الحرب 02.03.2022

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون 28.02.2022

المزيد DW الأخبار

إقالة قائد أوركسترا ميونيخ، الروسي فاليري غرْغريف على خلفية علاقته بالرئيس الروسي بوتين.

الغرب يطالب الفنانين الروس بإدانة الحرب الروسية 02.03.2022

الحرب في أوكرانيا تزيد مخاوف مستوردي القمح، خاصة وأن روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري القمح في العالم.

إمدادات القمح في خطر بسبب الحرب في أوكرانيا 02.03.2022

نمو التجارة بين روسيا والصين في السنوات الأخيرة، وضرورة استمرار نموها أكثر بعد عقوبات الغرب الاقتصادية على موسكو.

الصين شريك تجاري جديد لروسيا بعد عقوبات الغرب على موسكو 02.03.2022

في الولايات المتحدة ، يخشى العديد من الأمريكيين الروس والاوكرانيين على أقاربهم في أوروبا.

آراء الجالية الروسية والأوكرانية في نيويورك حول الحرب 02.03.2022

اقرأ أيضا

Ukrainian soldiers cross a destroyed bridge, on the outskirts of Kyiv, Ukraine, Wednesday, March 2. 2022. Russia renewed its assault on Ukraine’s second-largest city in a pounding that lit up the skyline with balls of fire over populated areas. That came Wednesday even as both sides said they were ready to resume talks aimed at stopping the new devastating war in Europe. (AP Photo/Emilio Morenatti)

++ اليوم السابع للغزو الروسي لأوكرانيا.. تغطية متواصلة ++ 02.03.2022

يتواصل لليوم السابع على التوالي الغزو الروسي لأوكرانيا التي تقاوم بشراسة في محاور عدة. روسيا اعترفت للمرة الأولى بوقوع مئات القتلى في صفوف قواتها والجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت قرارا يطالب روسيا بوقف "عدوانها" فورًا.

Das von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik veröffentlichte Bild zeigt den russischen Präsidenten Wladimir Putin (r) bei einer Kranzniederlegung am Grabmal des Unbekannten Soldaten im Moskauer Alexandergarten am Tag des Verteidigers des Vaterlandes. +++ dpa-Bildfunk +++

العقوبات الغربية تفاقم عزلة روسيا وسط مقاومة أوكرانية للغزو 28.02.2022

تفاقمت عزلة روسيا سياسيا واقتصاديا في وقت تواجه فيه قواتها مقاومة شديدة في العاصمة الأوكرانية وغيرها للتصدي لأكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، فيما اتخذت موسكو أولى الإجراءات لمواجهة آثار العقوبات.

In this handout photo taken from video released by Ukrainian Police Department Press Service released on Friday, Feb. 25, 2022, a firefighter inspects the damage at a building following a rocket attack on the city of Kyiv, Ukraine, Friday, Feb. 25, 2022. Russia is pressing its invasion of Ukraine to the outskirts of the capital. That comes a day after it unleashed airstrikes on cities and military bases and sent in troops and tanks from three sides. (Ukrainian Police Department Press Service via AP)

جهود دبلوماسية حثيثة لإنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا 01.03.2022

تتواصل الجهود الدبلوماسية في برلين وواشنطن وبروكسل ولندن وجنيف لإنهاء الحرب الهجومية الروسية ضد أوكرانيا بكامل طاقتها. فهل تنجح تلك الجهود في وقف نزيف الدم في القارة "العجوز"، بعدما فشلت في الحيلولة دون إراقته؟

Ukrainian servicemen take positions at the military airbase Vasylkiv in the Kyiv region, Ukraine February 26, 2022. REUTERS/Maksim Levin TPX IMAGES OF THE DAY

استبعاد روسيا من نظام "سويفت" على وقع قتال شوارع في خاركيف 27.02.2022

فيما يستمر الحلفاء الغربيون في تشديد العقوبات المالية المفروضة على روسيا واستبعادها من نظام سويفت المالي العالمي، حقق الجيش الروسي تقدماً ميدانياً مهماً بسيطرته على مدينة خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا وحاصره مدن أخرى.