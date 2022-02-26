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روسيا تكثف هجومها على المدن الرئيسية الأوكرانية، والأوكرانيون يقولون إنهم مستعدون للمواجهة. وأوضاع مأساوية يعيشها المدنيون في كييف بسبب الحرب.
يتواصل لليوم السابع على التوالي الغزو الروسي لأوكرانيا التي تقاوم بشراسة في محاور عدة. روسيا اعترفت للمرة الأولى بوقوع مئات القتلى في صفوف قواتها والجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت قرارا يطالب روسيا بوقف "عدوانها" فورًا.
تفاقمت عزلة روسيا سياسيا واقتصاديا في وقت تواجه فيه قواتها مقاومة شديدة في العاصمة الأوكرانية وغيرها للتصدي لأكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، فيما اتخذت موسكو أولى الإجراءات لمواجهة آثار العقوبات.
تتواصل الجهود الدبلوماسية في برلين وواشنطن وبروكسل ولندن وجنيف لإنهاء الحرب الهجومية الروسية ضد أوكرانيا بكامل طاقتها. فهل تنجح تلك الجهود في وقف نزيف الدم في القارة "العجوز"، بعدما فشلت في الحيلولة دون إراقته؟
فيما يستمر الحلفاء الغربيون في تشديد العقوبات المالية المفروضة على روسيا واستبعادها من نظام سويفت المالي العالمي، حقق الجيش الروسي تقدماً ميدانياً مهماً بسيطرته على مدينة خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا وحاصره مدن أخرى.
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