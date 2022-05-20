روسيا تكثف هجماتها على منطقة دونباس بشرق أوكرانيا

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معارك عنيفة داخل وحول مدينة سيفيرودونتسك الصناعية وحاكم المدينة يؤكد سقوط قتلى
تعهدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتقديم المزيد من المساعدات العاجلة لأوكرانيا، وهو ما وصفه الرئيس الأوكراني بأنه ليس مجرد تبرع وإنما مساهمة في حماية أمن تلك الدول ضد حروب وأزمات جديدة قد تتسبب فيها روسيا.
كثفت روسيا قصفها لشرق أوكرانيا مؤكّدةً أنّها دمّرت مخزون أسلحة سلّمها الغرب، فيما وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن قانوناً يوفّر مساعدات جديدة لكييف بقيمة 40 مليار دولار. وكييف تستبعد وقفا لإطلاق النار في الوقت الراهن.
أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداد بلاده لتبادل الأسرى مع روسيا. وأشار إلى أن عدة آلاف من الأشخاص محتجزون بعد استيلاء روسيا على مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب شرق أوكرانيا ونتيجة للمعركة في منطقة دونباس.
بعد نحو ثلاثة أشهر من بدء هجومها، واصلت روسيا قصف شرق أوكرانيا عشية إلقاء الرئيس الأوكراني زيلينسكي خطابا أمام النخب العالمية المجتمعة في دافوس. وقد يستخدم المناسبة للتأكيد على رغبة بلاده في الانضمام للاتحاد الأوروبي.
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