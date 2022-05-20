 روسيا تكثف هجماتها على منطقة دونباس بشرق أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 25.05.2022

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روسيا تكثف هجماتها على منطقة دونباس بشرق أوكرانيا

معارك عنيفة داخل وحول مدينة سيفيرودونتسك الصناعية وحاكم المدينة يؤكد سقوط قتلى

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Zerstörte Gebäude in der Nähe von Kiew Thema: Freiwillige Helfer aus Weißrussland in Kiew, Ukraine © privat

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