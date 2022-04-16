روسيا تكثف هجماتها على كييف وتؤكد استهداف مصنع عسكري

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت (16 نيسان/أبريل 2022) أنها استهدفت مصنعاً للمعدات العسكرية في كييف، غداة تحذير القوات الروسية من أنها ستكثف هجماتها على العاصمة الأوكرانية.



وقالت الوزارة في بيان على تطبيق تلغرام إن "أسلحة جو-أرض بعيدة المدى وعالية الدقة دمرت مباني إنتاجية لمصنع أسلحة في كييف". وينتشر عدد كبير من الجنود ورجال الشرطة في الموقع حيث يمنعون الوصول إلى المجمع الذي يتصاعد منه الدخان. ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن المباني التي دمرتها روسيا هي مباني إنتاج في مصنع للعربات المدرعة في كييف.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على فيسبوك إن ليس لديه معلومات عن ضحايا محتملين حالياً. وكتب رئيس البلدية: "صباح اليوم (السبت) تعرضت كييف للقصف. دوت انفجارات في منطقة دارنيتسكي في ضواحي المدينة"، مؤكداً أن "رجال إنقاذ وأطباء يعملون حالياً في الموقع". ودعا كليتشكو مجدداً السكان الذين غادروا المدينة إلى عدم العودة إليها، بل البقاء في "مكان آمن".



وكان قصف روسي استهدف الجمعة في منطقة كييف مصنعاً لإنتاج صواريخ نبتون التي قال الجيش الأوكراني إنه استخدمها لضرب الطراد الروسي "موسكفا". ونقلت إنترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية أيضاً أن روسيا استهدفت منشأة تصليح عسكرية في مدينة ميكولايف، كما أسقطت طائرة أوكرانية من طراز سو-25 بالقرب من مدينة إيزيوم في مقاطعة خاركيف بشرق أوكرانيا. كما سمع دوي انفجارات في مدينة لفيف غرب البلاد.

م.ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب ، رويترز)

