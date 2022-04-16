روسيا تكثف هجماتها على جميع أنحاء أوكرانيا وتستهدف المدنيين

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صعدت روسيا من ضرباتها على المدن الأوكرانية واستهدفت المدنيين على وجه الخصوص. وفي لفيف وخارجيف سقط ضحايا مدنيين في وقت تستعد فيه البلاد لهجوم روسي على المنطقة الشرقية.
تواصل روسيا حربها على أوكرانيا على عدة محاور: هجوم مركز في شرق وجنوب البلاد وهجمات متفرقة على مناطق أخرى كالعاصمة كييف ولفيف غير البعيدة من الحدود مع بولندا.
مقتل ستة أشخاص في قصف روسي قوي يطال مدينة لفيف غرب أوكرانيا واستمرار القتال والقصف في خاركيف، فيما ينتقد الرئيس الأوكراني زيلينسكي تأخر توريد السلاح لبلاده في ظل تصاعد القتال شرقي بلاده في منطقة دونباس.
نشرت روسيا فيديو يظهر مقاتلين بريطانيين أسرى عند القوات الروسية، فيما بثت أوكرانيا فيديو لثري أوكراني معتقل مقرب من الرئيس بوتين. وحصيلة قتلى القصف الروسي لمدينة لفيف ترتفع إلى سبعة أشخاص.
بعد تهديداتها بتكثيف هجماتها على العاصمة الأوكرانية، أكدت موسكو استهداف مصنع للمعدات العسكرية في كييف بعد قصف مصنع لإنتاج الصواريخ في المنطقة. ودعت بلدية كييف السكان الذين غادروا المدينة إلى البقاء في مكان آمن.
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