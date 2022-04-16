 روسيا تكثف هجماتها على جميع أنحاء أوكرانيا وتستهدف المدنيين | DW الأخبار | DW | 18.04.2022

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روسيا تكثف هجماتها على جميع أنحاء أوكرانيا وتستهدف المدنيين

صعدت روسيا من ضرباتها على المدن الأوكرانية واستهدفت المدنيين على وجه الخصوص. وفي لفيف وخارجيف سقط ضحايا مدنيين في وقت تستعد فيه البلاد لهجوم روسي على المنطقة الشرقية.

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