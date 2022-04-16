روسيا تكثف هجماتها على جميع أنحاء أوكرانيا وتستهدف المدنيين

روسيا تكثف هجماتها على كييف وتؤكد استهداف مصنع عسكري

بعد تهديداتها بتكثيف هجماتها على العاصمة الأوكرانية، أكدت موسكو استهداف مصنع للمعدات العسكرية في كييف بعد قصف مصنع لإنتاج الصواريخ في المنطقة. ودعت بلدية كييف السكان الذين غادروا المدينة إلى البقاء في مكان آمن.