روسيا تقيم قاعدة عسكرية في القامشلي شمال شرق سوريا

قالت قناة زفيزدا التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس (14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) إن موسكو بدأت في إنشاء قاعدة هليكوبتر في مطار مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا في خطوة تهدف لزيادة نفوذها في تلك المنطقة ذات الغالبية الكردية.

وعرضت المحطة مقطعاً يظهر تحليق طائرتي هليكوبتر هجوميتين من طراز مي-35 على علو منخفض قبل الهبوط في القاعدة الجديدة. كما تم نشر ثلاث طائرات هليكوبتر، بينها طائرة هليكوبتر للنقل العسكري من طراز مي-8، في القاعدة الجديدة بالفعل لكن وصول المزيد سيلي ذلك وفقا لما ذكرته المحطة.

ولروسيا منشأتان عسكريتان دائمتان في سوريا، ولم يتضح بعد ما إذا كانت القاعدة الجديدة ستكون دائمة لكن إقامتها تشير إلى أن موسكو تسعى لسيطرة أكبر على مجريات الأمور قرب الحدود التركية حيث تنفذ البلدان دوريات مشتركة.

وتهدف تلك الدوريات، التي اتفق عليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، إلى ضمان خلو المنطقة الحدودية من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تعتبرها أنقرة تهديداً لأمنها.

وقال فلاديمير فرولوف وهو دبلوماسي روسي كبير سابق "حالياً هي قاعدة صغيرة لتسهيل العمليات الروسية في شمال شرق سوريا.. لكن هناك احتمال أن تستخدم في عمليات روسية شرق الفرات إذا انسحبت الولايات المتحدة تماماً من سوريا وعندما تفعل ذلك"، مشيراً إلى أن ذلك "يمنح لروسيا مزيداً من أوراق الضغط.

وعرضت القناة لقطات للشرطة العسكرية الروسية التي تحرس القاعدة إضافة إلى مركبات مدرعة وأطقم دعم أرضي ومحطة أرصاد وعيادة طبية صغيرة. وقال مراسل للقناة "هذه أول مجموعة من طائرات الهليكوبتر العسكرية الروسية هنا في شمال سوريا... إنها لحظة تاريخية. من الآن فصاعدا ستعمل مجموعة الطيران الخاصة بنا على نحو دائم في مطار مدينة القامشلي".

في المقابل قال مصدر كردي إن القوات الروسية، بما يشمل طائرات هليكوبتر، أبقت على وجود غير رسمي لها في المطار منذ فترة طويلة. وأشار إلى أن موسكو ربما تبالغ في أهمية قرارها الأخير للترسيخ لوجود رسمي أكثر في المنطقة.

أ.ح/ خ.س (رويترز، أ ف ب)