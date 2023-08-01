روسيا تقول إنها صدت هجمات بمسيرات على موسكو ودوريات في البحر الأسود

قال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على تطبيق تلغرام/ اليوم الثلاثاء (الأول من أغسطس/آب 2023) إنه "جرى إسقاط طائرات مسيّرة عدة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي خلال محاولتها التحليق فوق موسكو. إحدى هذه الطائرات اصطدمت بالبرج نفسه في حي موسكو سيتي كما حدث في المرة الأخيرة. واجهة المبنى في الطابق 21 تضررت".

وذكرت روسيا الأحد أنها أسقطت طائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت العاصمة في هجوم أدى إلى تضرر برجين تجاريين في حي الأعمال موسكو-سيتي وسط مدينة موسكو. ويعد وقت قصير على الهجوم، أفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" عن إغلاق مطار فنوكوفو الدولي في موسكو لفترة وجيزة.

وفي وقت لاحق نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن عمدة موسكو أن المسيرة ألحقت أضرارا بواجهة مبنى شاهق. ووفقا لوكالة الأنباء الحكومية الروسية تاس، ضربت طائرة بدون طيار المبنى الشاهق لإدارة المدينة.

ويعد هجوم الأحد الأحدث في سلسلة من الهجمات بالطائرات المسيّرة التي طاولت الكرملين ومدنا روسية متاخمة لأوكرانيا ، وقد حملت روسيا كييف المسؤولية.

من جانبه أكد الجيش الروسي الثلاثاء أنه صد ليلا هجوما شنته ثلاث مسيّرات بحرية أوكرانية على سفن دورية تابعة لها في البحر الأسود ، موضحا أن سفن الدورية هوجمت على بعد 340 كيلومترا جنوب غرب مرفأ سيفاستوبول مقر أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

ولم تؤكد أوكرانيا شن هذه الهجمات كما أنه ليس ممكنا التحقق من صحة البيانات الروسية.

ع.ج.م/.و.ب (أ ف ب، د ب أ، رويترز)