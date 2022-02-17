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روسيا تقول إنها ستسحب قواتها من الحدود الأوكرانية

تقول روسيا إنه ستسحب قواتها بعد انتهاء مناورات عسكرية على الحدود الأوكرانية. أما أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون، فهم غير مقتنعين، ويقولون إن روسيا لم تنسحب من هناك، وإنما أعادت انتشار قواتها.