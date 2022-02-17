روسيا تقول إنها ستسحب قواتها من الحدود الأوكرانية

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تقول روسيا إنه ستسحب قواتها بعد انتهاء مناورات عسكرية على الحدود الأوكرانية. أما أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون، فهم غير مقتنعين، ويقولون إن روسيا لم تنسحب من هناك، وإنما أعادت انتشار قواتها.
جدد الرئيس الأمريكي تحذيراته من قيام روسيا بغزو أوكرانيا قائلا إن خطر وقوعه "عال جدا". من جانبه وصف المستشار الألماني الموقف على الحدود بـ"الخطير". موسكو نفت قيامها بالتحضير لأي غزو واصفة التحذيرات بـ"اتهامات بلا أساس".
مع تزايد التوتر في شرق أوكرانيا، أعلن الرئيس الروسي بوتين أن بلاده مستعدة لإجراء مباحثات أمنية مع واشنطن. هذه الأخيرة اعتبرت إعلان إجلاء مدنيين من المناطق الانفصالية شرق أوكرانيا إلى روسيا مناورة تمهد لهجوم عسكري وشيك.
في ذروة التوتر بين موسكو والغرب ينعقد مؤتمر ميونيخ حول قضايا الدفاع والأمن، في غياب روسيا. ميدانيا يتصاعد التوتر في أوكرانيا، فبينما اتهمت برلين موسكو بتعريض أمن أوروبا للخطر، عادت واشنطن لتحذر من غزو "خلال أيام".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها بالقرم تعود إلى ثكناتها الأصلية بعد انهاء تدريبات، وذلك غداة الإعلان عن انسحاب لجزء من القوات من الحدود البلاروسية - الأوكرانية، والغرب يشدد على "الأفعال وليس الأقوال".
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