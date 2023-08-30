 روسيا تقول إنها تبحث كل الفرضيات.. فمن وراء مقتل بريغوجين؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.08.2023

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روسيا تقول إنها تبحث كل الفرضيات.. فمن وراء مقتل بريغوجين؟

أكّد الكرملين أن المحققين الروس يدرسون كل الفرضيات، بما في ذلك "الجريمة المدبرة"، في تحقيقاتهم الرامية لجلاء ملابسات سقوط الطائرة التي أودت بحياة رئيس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين بعدما قاد تمرداً على القيادة الروسية.

رجل يرتدي قميصًا يحمل شعار مجموعة فاغنر يقف بجوار قبر يفغيني بريغوجين

أكّد الكرملين أنّ المحقّقين الروس يدرسون كل الفرضيات، بما في ذلك "الجريمة المدبّرة" في تحقيقاتهم بخصوص مقتل بريغوجين.

لم يقدّم المحققون أيّ تفسير أو أدلّة، بعد أسبوع على مقتل رئيس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين ومساعديه في حادث تحطم طائرته الخاصة خلال رحلة من موسكو إلى سانت بطرسبرغ، بينما ترى دول غربية أنّ الكرملين يقف وراء الكارثة الجوية.

مختارات

الإعلان عن مقتل يغفيني بريغوجين، "طباخ بوتين" وصديقه المقرب، بعد شهرين من قيادته تمرد على سيد الكرملين طرح أسئلة وجيهة أكثر مما قدم من إجابات شافية.

أعاد نشر حوار قديم في مقطع فيديو لرئيس مجموعة فاغنر الراحل يفغيني بريغوجين، إحياء نظريات حول أوضاع الجيش الروسي، أوضح فيها أن روسيا توجد على شفا الانهيار بسبب تكميم المؤسسة العسكرية للأفواه التي تبوح بالحقيقة.

أكدت السلطات الروسية رسميا مصرع رئيس مجموعة فاغنر الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين خلال حادث تحطم طائرة وقع شمال موسكو في الثالث والعشرين من الشهر الجاري. مؤكدة تحديد هوية جميع الضحايا العشرة الذين لقوا حتفهم في الحادث.

وردّاً على سؤال، أكّد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنّلجنة التحقيق الروسية تدرس كلّ الاحتمالات.

وقال خلال إحاطته الصحافية اليومية عبر الهاتف "نظراً لعدم توصل التحقيق إلى نتائج، لا أستطيع التحدّث عن الأمور بدقة، لكن من الواضح أنّ هناك روايات مختلفة، من بينها (...) الجريمة المدبّرة". وأضاف "لذا، دعونا ننتظر نتائج تحقيقنا الروسي".

وفي نهاية الأسبوع الماضي، وصف بيسكوف التلميحات ولا سيّما تلك الصادرة من دول غربية إلى أن الكرملين أمر باغتيال رئيس مجموعة فاغنر بأنّه "كذب محض" و"تكهنات". وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف بريغوجين بأنه "خائن" في خطاب وجّهه إلى الروس خلال تمرّد فاغنر يومي 23 و24 يونيو/حزيران.

لكن بعد مقتل بريغوجين قال بوتين في تصريح عبر التلفزيون "عرفت بريغوجين لفترة طويلة جدا، منذ مطلع التسعينيات. (...) ارتكب أخطاء جسيمة في حياته، لكنه حقّق النتائج المرجوة". ودُفن بريغوجين الثلاثاء في مراسم مغلقة أقيمت في مدينته سان بطرسبرغ.

لكنّ أنصاره تمكّنوا اليوم الأربعاء (30 آب/ أغسطس 2023) من القدوم والصلاة عند قبره الذي يعلوه صليب خشبي وتحيط به الزهور. وارتدى بعضهم ملابس تحمل شعار المجموعة المسلّحة.

وقالت أيغول (38 عاما) التي جاءت إلى مقبرة بوروخوفسكوي حيث دُفن بريغوجين "أعتقد أنه كان مدافعاً عن بلادنا، فماذا يمكن أن يكون غير ذلك في حين أعطاه رئيسنا أوسمة؟ لقد مُنح أوسمة لأنه دافع عن بلادنا"، مؤكدةً ثقتها بالرئيس فلاديمير بوتين.

وأطلق بريغوجين تمرّده للإطاحة بوزير الدفاع ورئيس الأركان اللذين اتّهمهما بعدم الكفاءة وبمنع تزويد مقاتليه في أوكرانيا بالذخيرة.

وانتهى التمرّد بعد زهاء 24 ساعة بوساطة قادتها بيلاروسيا بين الكرملين وقادة فاغنر، وبدا أن بريغوجين تمكّن من الإفلات من غضب الكرملين بالموافقة على الذهاب إلى المنفى في بيلاروسيا ومواصلة أنشطته في إفريقيا.

ع.ش/أ.ح (أ ف ب)

  • Moskau Jewgeni Prigoschin und Putin

    في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة

    "طباخ بوتين"

    ولد يفغيني برويغوجين كما فلاديمير بوتين في سان بطرسبورغ (لينينغراد السوفياتية) عام 1961. بعد 9 سنوات قضاها في السجن على خلفية ارتكاب جرائم أسس في عام 1990 شركة ناجحة لبيع النقانق. وارتقى السلم بعد ذلك وصولاً إلى فتح مطعم أصبح من أهم مطاعم سان بطرسبرغ. وبعد وصول بوتين إلى الرئاسة في عام 2000 راحت مجموعة بريغوجين توفر خدمات طعام للكرملين فحظي بلقب "طاهي بوتين" وقيل إنه حقق المليارات بفضل عقود عامة.

  • Ukraine-Krieg - Wagner-Chef Prigoschin

    في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة

    تأسيس فاغنر

    بدأ الرجل حليق الرأس يظهر إلى دائرة الضوء في أيلول/سبتمبر من عام 2022 بالتزامن مع تكبد الجيش الروسي هزيمة تلو الأخرى في أوكرانيا. آنذاك أعلن بريغوجين أنه أسس عام 2014 مجموعة مرتزقة فاغنر وهي عبارة عن جيش خاص ضم في في البداية مقاتلين قدامى أصحاب خبرة في الجيش وأجهزة الاستخبارات الروسية. وتزامن تأسيس مجموعة المرتزقة مع ضم شبه جزيرة القرم، بيد أن الكرملين لم يعترف بوجود المجموعة حتى نهاية عام 2022.

  • Syrien Russland Libanon Ukraine Konflikt

    في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة

    فاغنر وسوريا

    أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مرتزقة فاغنر، التي ضمت في سوريا بالإضافة إلى محاربي الاتحاد السوفياتي السابقين مقاتلين سوريين، تصرفوا مثل "قوات خاصة" في الميدان إلى جانب الجيش الروسي ابتداءً من العام 2015. كما أنّهم موجودون اليوم (2023) بأعداد أقل قرب آبار النفط، وكذلك في محافظتي حماة واللاذقية.

  • Afrika Wagner group in Mali

    في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة

    فاغنر وإفريقيا

    في 2018، وفي حين كانت هذه المجموعة قد لفتت الأنظار في أوكرانيا وسوريا وليبيا، بدأت تسري معلومات عن انتشارها في إفريقيا أيضاً. وقد قتل ثلاثة صحافيين روس كانوا يجرون تحقيقاً حول هذه المجموعة في جمهورية إفريقيا الوسطى. وتم كذلك تحديد وجود المجموعة في السودان وموزمبيق ومالي. ويقول مصدر عسكري أوروبي إن المجموعة تُحضِر "الذهب والمعادن من وسط إفريقيا ومن مالي، وهو ما يحتاج إليه بوتين للحفاظ على اقتصاده".

  • Wagner-Chef Prigoschin behauptet in Telegram Video die Einnahme von Bachmut

    في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة

    فاغنر وأوكرانيا

    جند يفغيني آلاف السجناء ليقاتلوا في أوكرانيا مقابل العفو عنهم. ووفر الغزو الروسي لأوكرانيا فرصة من ذهب لرجل الأعمال من أجل الخروج إلى دائرة الضوء بعدما عمل لسنوات في الظل، ليفرض نفسه لاعباً أساسياً في روسيا. وعلى العكس من كبار المسؤولين الروس، تواجد بريغوجين في ميدان المعركة وصوّر جثث رجاله ليطالب بمزيد من الذخيرة.

  • Ukraine | Krieg | Söldnergruppe Wagner | Jewgeni Prigoschin

    في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة

    بداية الشقاق

    في أيار/مايو 2023 وبعد أكثر من عام من المعارك الشرسة والدامية، حقق بريغوجين هدفه بإعلانه سيطرة فاغنر على باخموت في شرق أوكرانيا. لكن خلال هذه المعركة تفاقم التوتر مع هيئة أركان الجيش الروسي بقيادة فاليري غيراسيموف ووزير الدفاع سيرغي شويغو اللذين اتهمهما بريغوجين بحرمان فاغنر من الذخائر ونشر عدة لقطات مصورة شتم فيها القادة العسكريين الروس.

  • Russland Jewgeni Prigoschin Statement in Rostow-am-Don

    في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة

    انقلاب السحر على الساحر

    بعد أن اتهم الجيش الروسي بأنه قصف معسكرات مجموعته، تجاوز هذا الرجل المتهور الذي يصعب التنبؤ بتحرّكاته، خط اللاعودة حين قرر الانقلاب على سيد الكرملين. فقاد بريغوجين في حزيران/يونيو تمرداً على القيادة العسكرية ووزير الدفاع سيرغي شويغو، سيطر خلاله لفترة وجيزة على مواقع عسكرية في جنوب روسيا وسار على رأس قواته باتجاه موسكو قبل أن يوقف تحركه في غضون ساعات. وقد وصفه بوتين بأنه "خائن" دون أن يذكره بالاسم.

  • Russland | Wagner-Söldner in Rostow am Don

    في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة

    تراجع غامض

    بعد تراجع زعيم المرتزقة البالغ من العمر 62 عاماً عن تمرّده، تفاوض على الذهاب إلى منفى في بيلاروسيا، من دون أن يحال إلى المحاكمة أو يُسجن. وخُير مقاتلوه بين الانضمام إليه هناك أو الانضمام إلى الجيش الروسي النظامي أو العودة إلى الحياة المدنية. ومما يدل على غموض الاتفاق أن بريغوجين عاد إلى روسيا، حتى أنه تم استقباله في الكرملين خلال الأيام التي تلت التمرد.

  • Russland Wagner-Gruppe Jewgeni Prigoschin

    في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة

    آخر ظهور

    في حين استقر بعض مقاتلي فاغنر في بيلاروسيا حيث عملوا "مدربين" بشكل خاص لجنودها، لم يكن مكان زعيمها معروفاً بعد. وقد تعقبه المدونون ورصدوا تحركات طائراته. وفي النهاية، ظهر مساء الإثنين 21 آب/أغسطس في مقطع فيديو قال فيه إنه يعمل في إفريقيا من أجل تعزيز عظمة روسيا في هذه القارة حيث ينفذ رجاله منذ سنوات ما يكلفهم به الكرملين.

  • Russland | Jewgeni Prigoschin | mutmaßliches Flugzeugunglück in der Region Twer

    في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة

    النهاية

    الأربعاء (23 آب/أغسطس 2023) قتل يفغيني بريغوجين، ومعاونه وثمانية ركاب آخرين "بحسب معلومات أولية" في تحطم طائرة خاصة شمال غرب موسكو على ما ذكرت هيئة النقل الجوي الروسية ووزارة الحالات الطارئة. الرئيس الروسي بوتين أكد مقتله وقدم التعازي لعائلته.

  • Russland | PMC-Wagner-Zentrum in Sankt Petersburg

    في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة

    مصير معلق

    تُعد ميليشيا "فاغنر" المسلّحة حاليا الذراع العسكرية لموسكو في الخارج: فهي تستغل الثروات خارج الحدود الروسية، وتحمي حكومات حليفة، وتشن حرب معلومات وتخوض عمليات عسكرية وحشية. ولكن بعد مقتل مالكها يبقى مصيرها معلقاً في الهواء وبرسم المستقبل، رغم تأكيد موسكو أن مصير المجموعة في إفريقيا يعتمد على "البلدان المعنية". إعداد: خالد سلامة


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