روسيا تقصف مصنعا عسكريا ثانيا في كييف

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قال عمدة كييف إن شخصًا واحدًا على الأقل قتل وأصيب آخرون إثر هجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية في وقت مبكر من صباح السبت. وكانت موسكو قد هددت مؤخراً بتصعيد الهجمات الصاروخية على كييف.
ما بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والاستفادة من تجربة سوريا، يحاول نشطاء وحقوقيون توثيق ما يقال إنها جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا. فكيف يحدث ذلك؟ وهل يمكن أن يؤدي هذا العمل لكشف وقوع الجرائم بالفعل؟
رغم تأكيدها في البداية أنها احتوت الحريق، إلّا أن موسكو اعترفت نهاية بغرق طراد "موسكفا"، أكبر قطعة بحرية لها في البحر الأسود، وأعلنت كييف مسؤوليتها عن إغراق الطراد. وكييف تتعرض لأعنف قصف منذ انسحاب الجيش الروسي من محيطها
بين سوريا والشيشان ومناطق عدة داخل روسيا، تولى الجنرال ألكسندر دفورنيكوف عشرات المهمات ورقّي لأرفع المناصب. واليوم قرر بوتين أن يضع عمليات الجيش الروسي في أوكرانيا تحت قيادته.. فمن هو هذا الجنرال الذي يوصف بـ"الدموي"؟
تخطط الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على موسكو على خلفية اتهامات للجيش الروسي بقتل مدنيين في أوكرانيا، وهو الأمر الذي تنفيه موسكو. والنقاش يدور مجددا حول استهداف قطاع الغاز الروسي بالعقوبات.
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