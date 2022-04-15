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روسيا تقصف مصنعا عسكريا ثانيا في كييف

قال عمدة كييف إن شخصًا واحدًا على الأقل قتل وأصيب آخرون إثر هجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية في وقت مبكر من صباح السبت. وكانت موسكو قد هددت مؤخراً بتصعيد الهجمات الصاروخية على كييف.