روسيا تقصف كييف بالصورايخ لأول مرة منذ أسابيع

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
روسيا تقصف العاصمة الاوكرانية كييف لأول مرة منذ أسابيع. روسيا تقول إنها دمرت دبابات كانت قد وصلت أوكرانيا مؤخرا من أوروبا الشرقية، بوتين يقول إن روسيا ستقصف مجددا، إن زود الغرب أوكرانيا بالأسلحة.
شنّت القوات الروسية ضربات هي الأولى منذ أسابيع استهدفت كييف، فيما تحدثت أوكرانيا عن إنجازات و"استعادة" مناطق من خلال هجوم مضاد في الشرق. والرئيس بوتين يتوعد بقصف أهداف جديدة إذا زود الغرب أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى.
هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضرب مواقع جديدة لم تستهدف من قبل بأوكرانيا في حال قام الغرب بتسليم كييف صواريخ بعيدة المدى. وتقارير إعلامية تكشف أن أسبانيا تعتزم إمداد إوكرانيا بدابات حربية حديثة مصنوعة في ألمانيا.
في وقت أعلنت فيه أوكرانيا إجلاء كل النساء والأطفال والمسنين من مصنع آزوفستال في ماريوبول، تكثف روسيا هجماتها قبل يومين من احتفالها بذكرى الانتصار على النازيين، وسط استمرار الجهود الغربية لدعم كييف في مواجهة الغزو الروسي.
اتهم تقرير لمنظمة العفو الدولية روسيا بارتكاب جرائم حرب قالت إن الجيش الروسي ارتكبها في أوكرانيا. وشجبت المنظمة "استخدام روسيا غير القانوني للقوة باعتباره انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وعملًا عدوانيًا".
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول