روسيا تقصف كييف بالصورايخ لأول مرة منذ أسابيع

أوكرانيا- إجلاء النساء والأطفال من ماريوبول وروسيا تكثف هجماتها

في وقت أعلنت فيه أوكرانيا إجلاء كل النساء والأطفال والمسنين من مصنع آزوفستال في ماريوبول، تكثف روسيا هجماتها قبل يومين من احتفالها بذكرى الانتصار على النازيين، وسط استمرار الجهود الغربية لدعم كييف في مواجهة الغزو الروسي.