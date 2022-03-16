 روسيا تقصف كييف بالصورايخ لأول مرة منذ أسابيع | DW الأخبار | DW | 06.06.2022

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DW الأخبار

روسيا تقصف كييف بالصورايخ لأول مرة منذ أسابيع

روسيا تقصف العاصمة الاوكرانية كييف لأول مرة منذ أسابيع. روسيا تقول إنها دمرت دبابات كانت قد وصلت أوكرانيا مؤخرا من أوروبا الشرقية، بوتين يقول إن روسيا ستقصف مجددا، إن زود الغرب أوكرانيا بالأسلحة.

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