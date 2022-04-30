 روسيا تقصف جنوب وشرق أوكرانيا وتُخرج مطار أوديسا من الخدمة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.04.2022

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روسيا تقصف جنوب وشرق أوكرانيا وتُخرج مطار أوديسا من الخدمة

أعلنت أوكرانيا أن مطار أوديسا أصبح خارج الخدمة بعد تدمير مدرجه بضربة صاروخية روسية. وتكثف روسيا قصف شرق أوكرانيا في وقت يكشف فيه التضارب بين التصريحات الروسية والأوكرانية حول محادثات السلام مدى التباعد بين الطرفين.

جانب من الدمار في ماريوبل

جانب من الدمار في ماريوبل

قال الجيش الأوكراني اليوم السبت (30 نيسان/أبريل 2022) إن ضربة صاروخية روسية على المطار في مدينة أوديسا الساحلية، التي لم تتضرر نسبياً من الحرب حتى الآن، دمرت المدرج بصورة تجعله غير صالح للاستخدام.

مختارات

قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت صاروخين على كييف أثناء زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بينما كثفت موسكو هجومها في شرق البلاد ما دفع واشنطن لقطع وعود جديدة بمساعدات عسكرية وإنسانية لأوكرانيا.

في إطار الصراع في أوكرانيا، تحاول الدول الغربية أن تكون حذرة والحفاظ على توازن بين تكثيف مساعدتها العسكرية لكييف والحرص، حتى الساعة، على تجنب أي تدخل مباشر من شأنه أن يجعلها تبدو كطرف في الصراع بالنسبة إلى موسكو.

واستهدفت روسيا بشكل متقطع ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود. وقالت أوكرانيا قبل أسبوع إن ثمانية أشخاص على الأقل قُتلوا في قصف للمدينة. وقال الجيش الأوكراني: "نتيجة هجوم صاروخي في منطقة أوديسا، تضرر مدرج المطار في أوديسا وصار من المستحيل استخدامه مرة أخرى". ولم يعلق الجيش الروسي حتى الآن على هذا الهجوم.

كما قصفت القوات الروسية منطقة دونباس في شرق أوكرانيا اليوم السبت. وتأمل روسيا في السيطرة الكاملة على منطقة دونباس في شرق أوكرانيا والمكونة من لوهانسك ودونيتسك والتي كان انفصاليون مدعومون من موسكو يسيطرون بالفعل على أجزاء منها قبل الغزو. وقالت هيئة الأركان العامة في الجيش الأوكراني في إفادتها اليومية إن الروس يحاولون السيطرة على مناطق ليمان في دونيتسك وسيفيرودونيتسك وبوباسنا في لوهانسك، وأضافت: "لا يحققون النجاح، القتال مستمر".

وحوّلت الحرب مدناً أوكرانية إلى أنقاض وأودت بحياة آلاف الأشخاص ودفعت خمسة ملايين أوكراني إلى الفرار من بلدهم. وبعد فشلها في السيطرة على العاصمة كييف، تركز روسيا الآن على شرق وجنوب أوكرانيا.

مشاهدة الفيديو 01:15

سكان أوديسا يتدربون على السلاح للدفاع عن مدينتهم

تضارب في التصريحات حول محادثات السلام
وبينما تستمر الجهود منذ بداية الحرب لإجراء محادثات سلام، لايزال الجانبان متباعدين، الأمر الذي تجلى في التعليقات المتضاربة حول جهود كبار المسؤولين الروس والأوكرانيين اليوم السبت. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات نُشرت في وقت مبكر اليوم السبت إن رفع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا جزء من محادثات السلام التي قال إنها صعبة لكنها مستمرة يومياً عبر رابط فيديو.

لكن المفاوض الأوكراني البارز ميخايلو بودولياك نفى ذلك. وأشار بودولياك إلى تصريحات من مكتب الرئيس زيلينسكي قائلاً إن"قضية العقوبات الدولية المفروضة على الاتحاد الروسي لم تناقش على الإطلاق في إطار المفاوضات الروسية الأوكرانية"، ومضى يقول: "الأمر بيد كل شركائنا إلى جانب أوكرانيا كي يقرروا ماهي القرارات التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق بالعقوبات ومتى".

ويصر زيلينسكي منذ بدء الغزو الروسي يوم 24 شباط/فبراير على أن هناك حاجة لتشديد العقوبات على روسيا وأن العقوبات لا يمكن أن تكون جزءاً من المفاوضات. وقال أمس الجمعة إن المحادثات تواجه خطر التوقف وذلك بسبب ما وصفه "بقواعد التلهي بقتل الناس" عند روسيا. واتهمت أوكرانيا القوات الروسية بارتكاب أعمال وحشية في المناطق التي سبق أن احتلتها بالقرب من العاصمة كييف. وتنفي روسيا هذه الاتهامات. وقال لافروف إن على الولايات المتحدة والدول الأخرى الأعضاء في حلف شمال الأطلسي أن توقف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا إذا كانت حريصة حقاً على إنهاء الأزمة الأوكرانية.

وفي واشنطن، لاقت حزمة المساعدات التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا، وقيمتها 33 مليار دولار تشمل 20 ملياراً للأسلحة، تأييداً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أمس الجمعة إنها تأمل في أن يوافق الكونغرس على الحزمة بأسرع ما يمكن. وأبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأوكراني في اتصال هاتفي اليوم بأن بلاده ستكثف دعمها العسكري والإنساني لأوكرانيا.

مشاهدة الفيديو 02:01

روسيا وأوكرانيا: صور بالأقمار الاصطناعية تظهر مقابر جماعية قرب ماريوبول


قصف مستمر وتبادل أسرى وإجلاء
وقالت موسكو اليوم السبت إن وحدات المدفعية التابعة لها قصفت 389 هدفاً أوكرانياً خلال الليل. ونقلت وكالات أنباء روسية عن ألكسندر بوجوماز حاكم منطقة بريانسك قوله إن الدفاعات الجوية الروسية منعت طائرة أوكرانية من دخول المنطقة اليوم السبت، مضيفة أن القصف أصاب أجزاء من محطة للنفط. وقال رومان ستاروفويت حاكم منطقة كورسك الروسية إن عدة قذائف أُطلقت من اتجاه أوكرانيا اليوم على نقطة تفتيش بالقرب من حدودها، مضيفاً في مقطع فيديو عبر قناته على تيليغرام أنه لم تقع إصابات أو أضرار.

وخرج عشرون مدنياً اليوم السبت من مجمع آزوفستال حيث تتحصن آخر القوات الأوكرانية في ميناء ماريوبول على البحر الأسود، على أن يتجّهوا إلى زابوريجيا، حسبما أعلنت كتيبة آزوف التي تؤمن حماية الموقع. وقال نائب قائد كتيبة آزوف سفياتوسلاف بالامار "نُقل عشرون مدنيًا هم نساء واطفال... إلى مكان مناسب ونأمل أن يتم إجلاؤهم إلى زابوريجيا الواقعة في الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا". وفي وقت سابق السبت، أفاد مراسل وكالة أنباء تاس الروسية في المدينة أن 25 مدنياً بينهم ستة أطفال تقل أعمارهم عن 14 عاماً غادروا المجمع الصناعي.
وترددت أنباء أيضاً عن هجمات في أماكن خارج دونباس، منها دنيبرو وزابوريجيا الجنوبية ومدينة خاركيف الشمالية الشرقية حيث قال حاكم المنطقة إن منطقة سكنية تعرضت للقصف خلال الليل. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقارير عما يحدث على الأرض. وقالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، في منشور على الإنترنت، إن بلادها نفذت تبادلاً للأسرى مع روسيا اليوم السبت عاد بمقتضاه إلى الوطن سبعة جنود وسبعة مدنيين. ولم تذكر عدد الروس الذين سلمتهم بلادها.
م.ع.ح/خ.س (رويترز، أ ف ب)

  • Ukraine-Krieg - Satellitenbild

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول قبل الحرب وبعدها

    صور التقطتها أقمار صناعية للمدينة الساحلية "ماريوبول"، التي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي لأوكرانيا، والمطلة على بحر آزوف. الصورة على اليسار في يونيو/ حزيران 2021 والصورة على اليمين بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط 2022.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ميناء ماريوبول

    صورة لميناء ماريوبول تعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2018: وكانت هذه المنطقة مكانا للاسترخاء والتنزه، بالإضافة لمناطق استحمام بالماء الدافئ الخارج من الأرض. كما كان الميناء عاملاً اقتصاديًا مهمًا لماريوبول، من هنا صدرت أوكرانيا الحديد والصلب والحبوب والآلات إلى العالم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Hafen

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    "تلغيم" الميناء بعد الهجوم الروسي

    بعد شهرين من بدء الحرب من قبل روسيا، لم تعد هناك سفن ترسو تقريبًا. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لوكالة إنترفاكس للأنباء: "كل الأشياء المهمة في البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك الميناء البحري والممر المائي تم تلغيمها وحظر الدخول إليها"، هذا ما يبدو عليه ميناء ماريوبول اليوم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    متنزه داخل المدينة

    يلعب الأطفال تحت مياه النافورات في حديقة وسط المدينة. التقطت هذه الصورة في 20 يونيو/ حزيران 2019. الأشجار خضراء. ويمكن رؤية برج الكنيسة بين الأشجار في خلفية الصورة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المتنزه الآن

    أعدنا اكتشاف منطقة الكنيسة نفسها في صور أخرى. تم التقاط هذه الصورة في أول أبريل/ نيسان 2022. ولا يمكن للمرء أن يخمن أن هذا المكان كان مخصصا للاسترخاء في يوم من الأيام.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مسرح مدينة ماريوبول

    اكتسب مسرح ماريوبول للدراما شهرة كبيرة خلال هجوم القوات الروسية على أوكرانيا. تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 30 أغسطس/ آب 2014 شبابًا يحتجون على هجمة روسية - حتى في ذلك الوقت كان هناك قتال وتوتر في شرق أوكرانيا. لكن المسرح كان لا يزال مكان للقاءات والحوارات الثقافية.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Theater

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المسرح بعد قصف المدينة

    المكان أمسى مختلفا تماما اليوم. هذه الصورة تظهر المسرح بعد الغارة الجوية المدمرة التي شنها الجنود الروس في منتصف مارس/ آذار 2022. واحتمى عدة مئات من المدنيين بالمبنى، ولقي كثير مصرعهم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مجمع "أزوفستال" للحديد والصلب

    في ماريوبول، تدير شركة "أزوفستال" (Azovstal) واحدا من أكبر مصانع الحديد والصلب في أوروبا. هنا في مجمع "أزوفستال" كان يجري بشكل أساسي صناعة المنتجات من الفولاذ والحديد. وبالإضافة إلى الميناء، كان المصنع مركز تشغيل مهم بالنسبة للسكان هناك. صورة من عام 2017.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Stahlwerk

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    الحرب جعلته أطلالا و"خردة"

    هكذا أصبح المكان الآن نتيجة القصف الروسي. صورة بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2022. الجنود الأوكرانيون صمدوا طويلا متحصنين بهذا المصانع في مجمع أزوفستال، وهنا سقط مئات القتلى. ومازال هناك ألف جندي أوكراني يتحصنون داخل المجمع، حسب رواية كييف. بينما يقول بوتين إنهم ألفان، وأمر بعدم اقتحام المجمع والاكتفاء بتطويق المنطقة وحصارها. تُظهر الصورة هنا جنديًا يقاتل في صفوف الروس.

  • Ukraine | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    طرق وشوارع حديثة

    هذه الصورة من صيف 2017 تعطي لمحة عن طرق وشوارع ماريوبول قبل بدء الحصار والقصف الروسي للمدينة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول كيف أصبحت

    الصور التي تصل إلينا الآن من ماريوبول تظهر الدمار التام. تم حرق جميع الأشجار تقريبًا ، ودُمرت الشقق والمنازل وبنايات أخرى. لم تعد مدينة ماريوبول مكانا صالحا للعيش. إعداد ( غيرتا هيرمان/ علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة