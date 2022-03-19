روسيا تقرر مغادرة محطة الفضاء الدولية وواشنطن "مندهشة"

قررت روسيا مغادرة محطة الفضاء الدولية "بعد العام 2024"، وفق ما أفاد الرئيس الجديد لوكالة الفضاء التابعة لموسكو اليوم الثلاثاء (26 تموز/يوليو 2022).
وقال رئيس "روسكوسموس" يوري بوريسوف، الذي تم تعيينه في المنصب في منتصف تموز/يوليو الحالي، لبوتين في تصريحات نشرها الكرملين: "بالطبع، سنفي بكافة التزاماتنا لشركائنا، لكن اتُّخذ قرار مغادرة هذه المحطة بعد العام 2024"، وتابع: "أعتقد أنه بحلول ذلك الوقت، سنبدأ تحضير محطة مدارية روسية"، واصفًا الأمر بأنه "أولوية" البرنامج الفضائي. ورد بوتين بالقول إن هذا "جيد".
لكن بوريسوف لفت إلى أن قطاع الفضاء "في وضع صعب". وأشار إلى أنه سيسعى "لرفع السقف وقبل كل شي، توفير الخدمات الفضائية اللازمة للاقتصاد الروسي"، مشيرًا إلى الملاحة والاتصال ونقل البيانات وغير ذلك.
ويأتي الإعلان في ظل التوتر بين الكرملين والغرب بشأن تدخل موسكو العسكري في أوكرانيا وحزمات العقوبات غير المسبوقة على روسيا. وعملت روسيا والولايات المتحدة جنبًا إلى جنب في محطة الفضاء الدولية الموجودة في المدار منذ العام 1998.
وكان استكشاف الفضاء حتى الآن من بين عدد ضئيل للغاية من المجالات التي بقي التعاون بشأنها بين روسيا والولايات المتحدة وحلفائها بمنأى عن التوتر المرتبط بأوكرانيا وغيرها.
في المقابل، قالت مديرة المحطة الدولية في ناسا روبن غيتنز إن الولايات المتحدة لم تتلقَّ "أي إشعار رسمي" من روسيا بشأن الخطط التي أعلنتها للتو والمتعلقة بمغادرة محطة الفضاء الدولية "بعد العام 2024". وأوضحت غيتنز في مؤتمر صحفي: "لم نتلقَّ أي إشعار رسمي من الشريك (الروسي) في ما يتعلّق بالأنباء الواردة اليوم"، مشيرة إلى أن نظراءها الروس لم يبلغوها عن أي نية من هذا القبيل، كما هو مطلوب بموجب الاتفاقية الحكومية الدولية للمحطة.
من جهته قال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في إفادة صحفية دورية: "اندهشنا من البيان العلني الذي صدر"، عن روسيا وتابع: "إنه تطور مؤسف بالنظر إلى العمل العلمي البالغ الأهمية الذي تم في محطة الفضاء الدولية وكذلك إلى التعاون المهني القيم الذي تم بين وكالتينا للفضاء على مدى السنوات وخاصة في ضوء اتفاقنا الذي تم تجديده بشأن التعاون في مجال الرحلات إلى الفضاء".
وتعتزم "ناسا" إحالة محطة الفضاء الدولية التي تعتبر رمزًا للوحدة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، على التقاعد بعد العام 2030، إذ تسعى إلى تحوّل في آلية عملها من خلال التعاون مع محطات فضاء تجارية. واعتبرت غيتنز أن روسيا قد تكون تنظر في آلية تحوّل خاصة بها. ولدى سؤالها عمّا إذا تريد وضع حد للتعاون الفضائي الأمريكي-الروسي أجابت غيتنز: "كلا، على الإطلاق". واعتبرت أن الروس كانوا "شركاء جيدين على غرار كل شركائنا، ونريد أن نستمر معًا".
واعتُبر إرسال أول رجل إلى الفضاء عام 1961 وإطلاق أول قمر اصطناعي قبل أربع سنوات من ذلك من بين أهم إنجازات برنامج الفضاء السوفياتي وبقي مصدرًا مهمًا للاعتزاز الوطني في روسيا. لكن خبراء يقولون إن وكالة الفضاء الروسية لم تعد إلا ظلًا لعهدها السابق وتعرّضت في السنوات الأخيرة إلى سلسلة انتكاسات تشمل فضائح فساد وخسارة عدد من الأقمار الاصطناعية ومركبات فضائية.
وحل بوريسوف الذي كان نائبًا لرئيس الوزراء ويملك خبرة عسكرية مكان دميتري روغوزين، المعروف بتصريحاته الفظة وسلوكه الغريب.
م.ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب ، رويترز)
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محطة الفضاء الدولية في عامها العشرين.. أرقام وحقائق وصور
حجر أساس بوزن 19 طناً
الجزء الأول لمحطة الفضاء الدولية أُطلق إلى الفضاء قبل 20 عاماً وكان وحدة الشحن والنقل والتحكم الروسية "زاريا". وكان وزنها قرابة 19 طناً بطول يتجاوز الـ12 متراً بقليل. وتحمل الولايات المتحدة تكاليف إنتاج "حجر الأساس" للمحطة. لكن شركة روسية قامت ببناء الوحدة الأساسية وتطويرها، أي أن المحطة كانت ثمرة تعاون دولي منذ أيامها الأولى.
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محطة الفضاء الدولية في عامها العشرين.. أرقام وحقائق وصور
سكن جماعي لستة أشخاص
يعيش ستة أشخاص ويعملون في الوقت نفسه على متن محطة الفضاء الدولية، التي تنطلق في الفضاء بسرعة تزيد عن 27000 كم/ ساعة، ما يجعلها تكمل دورة حول الأرض كل 90 دقيقة. وبعد القمر فإن المحطة الفضائية ثاني أكثر الأجرام لمعاناً في سماء الأرض ليلاً، ما يمكن من رؤيتها بالعين المجردة.
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محطة الفضاء الدولية في عامها العشرين.. أرقام وحقائق وصور
البعثة رقم 1
كان هذا أول طاقم طويل الأمد في محطة الفضاء الدولية مكوناً من رائد الفضاء الأمريكي وليام شيبرد (وسط الصورة) مع شريكيه الروسيين يوري غيدزينكو (إلى اليسار) وسيرغي كريالكيف (إلى اليمين). وقد انتقلوا في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2000 ومكثوا على متن المحطة أكثر من 136 يوماً.
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محطة الفضاء الدولية في عامها العشرين.. أرقام وحقائق وصور
عقود إيجار لمدة عام تقريباً
في المتوسط تبقى الطواقم على محطة الفضاء الدولية لمدة خمسة أشهر ونصف الشهر. لكن اثنين من المقيمين فيها استمرا لفترة أطول، وهما رائد الفضاء من وكالة "ناسا" الأمريكية سكوت كيلي (الصورة) ورائد الفضاء من وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" ميخائيل كورنيينكو، فقد مكثا على متن المحطة عاماً كاملاً.
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محطة الفضاء الدولية في عامها العشرين.. أرقام وحقائق وصور
جنسيات متعددة
رائد الفضاء الكندي كريس هادفيلد مع غيتاره على متن محطة الفضاء الدولية في احتفاله بأعياد الميلاد عام 2012. منذ بداية مهام المحطة كان على متنها طواقم من 10 دول مختلفة. لكن الولايات المتحدة هي أكثر دولة أرسلت رواد فضاء إليها، وتتبعها روسيا. كما عمل على متنها رواد فضاء من اليابان وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وكندا وبلجيكا وهولندا والمملكة المتحدة.
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محطة الفضاء الدولية في عامها العشرين.. أرقام وحقائق وصور
النقل حتى باب المحطة
يصل رواد الفضاء إلى المحطة والمؤون والمستلزمات المطلوبة لبقائهم وعملهم عبر سفن شحن فضائية. في الصورة يظهر المكوك الفضائي أتلانتس وهو يلتحم بالمحطة الدولية. وبقي أتلانتس في الخدمة حتى عام 2011. أما اليوم فوسيلة رواد الفضاء الوحيدة للانتقال إلى المحطة هي كبسولات سويوز الروسية.
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محطة الفضاء الدولية في عامها العشرين.. أرقام وحقائق وصور
جولة قصيرة في الفضاء الرحب
خلال السنوات العشرين من عمر المحطة قام رواد الفضاء بأكثر من 210 عمليات تحليق خارجها في الفضاء، التي يطلق عليها رواد الفضاء تسمية "نشاط خارج المركبة". في الصورة رائد الفضاء مايك هوبكينز وهو ينظر إلى المحطة من الخارج في الرابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر 2013.
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محطة الفضاء الدولية في عامها العشرين.. أرقام وحقائق وصور
تجهيزات غريبة
تبرز من محطة الفضاء الدولية العديد من الأذرع الآلية التي تحركها الروبوتات. وهذا الذراع الظاهر في الصورة يُسمى بـ Canadarm2 ويبلغ طوله قرابة 20 متراً ومزود بسبعة مفاصل آلية. ويمكن له رفع وزن يصل إلى 100 ألف كيلوغرام، أو رائد فضاء أيضاً، كما يظهر رائد الفضاء ستيفن روبنسون هنا في هذه الصورة.
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محطة الفضاء الدولية في عامها العشرين.. أرقام وحقائق وصور
أول قائد ألماني
يقضي رواد المحطة قرابة 35 ساعة أسبوعياً في إجراء أبحاثهم. رائد الفضاء الألماني ألكسندر غيرست كان للمرة الأولى على متن المحطة عام 2014. وقام آنذاك بمراقبة وتحليل التغيرات التي تطرأ على جسم الإنسان في انعدام الجاذبية. أما مهمته الثانية على متن المحطة فكانت في حزيران/ يونيو 2018. ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018 بات أول قائد ألماني للمحطة الفضائية.
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محطة الفضاء الدولية في عامها العشرين.. أرقام وحقائق وصور
قوة تحمل جبارة
عندما ينتهي الوقت المقرر لهم في محطة الفضاء الدولية، يعود رواد الفضاء إلى الأرض عبر كبسولات سويوز الروسية. آخر جزء من المسافة بين الفضاء والأرض يقطعها الرواد معلقين بمظلة عملاقة، فمرحباً بهم في الأرض من جديد! بريغيته أوسترات/ ع.غ