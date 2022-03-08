روسيا تفرض عقوبات على بايدن ومسؤولين أمريكيين كبار

قالت روسيا اليوم الثلاثاء (15 آذار/ مارس 2022) إنها وضعت الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومسؤولين كبارا آخرين على "قائمة الممنوعين" من دخول أراضيها.

وأُدرجت أسماؤهم، إلى جانب وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان وآخرين، في قائمة تضم 13 فردا مُنعوا من دخول روسيا ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسؤولين روس. وشملت العقوبات كذلك وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

وأعلنت موسكو أن فرض العقوبات يأتي ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو في إطار النزاع في أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن هذا الإجراء "هو النتيجة الحتمية للتوجه المتطرف المناهض لروسيا الذي تعتمده الإدارة الأمريكية الحالية. وتستهدف هذه العقوبات التي لم تعرف طبيعتها المحددة بعد، 13 شخصية أمريكية.

لكن وزارة الخارجية قالت إنها تحافظ على علاقات رسمية مع واشنطن وإذا لزم الأمر فستضمن إمكانية إجراء اتصالات رفيعة المستوى مع المدرجين في القائمة.

زيلينسكي: فرص الانضمام للناتو غير مرجحة

وفي سياق متصل اعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن فرص انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) غير مرجحة.

وخلال كلمة له عبر الإنترنت أمام ممثلي قوة المشاة المشتركة العسكرية لدول شمال أوروبا (جيف)، قال زيلينسكي اليوم الثلاثاء: "من الواضح أن أوكرانيا ليست عضوا في الناتو، ونحن نفهم هذا".

وأضاف زيلينسكي:" ظللنا على مدار سنوات نسمع عن الأبواب المفتوحة، لكننا نسمع الآن أيضا أننا غير مسموح لنا بالدخول إلى هناك، ونحن مضطرون إلى قبول ذلك". وتابع زيلينسكي: "أنا سعيد لأن شعبنا بدأ في فهم أننا يجب أن نعتمد على أنفسنا وعلى شركائنا الذين يساعدوننا".

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من جهته قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن أحدث حصيلة مؤكدة للضحايا المدنيين في أوكرانيا تبلغ 691 قتيلا و1143 مصابا منذ بدء الغزو الروسي قبل 20 يوما. وارتفعت حصيلة القتلى المدنيين الجديدة، والتي تضم 48 طفلا، من 636 قتيلا مدنيا طبقا للتقرير السابق أمس الاثنين. ويرصد مراقبون لحقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة عدد القتلى والمصابين في البلاد.

زيلينسكي يبلغ مقتل عدد أكبر من الأطفال

وقالت الأمم المتحدة إنه يُعتقد بأن العدد الفعلي للقتلى المدنيين "أكبر بكثير" بسبب القتال العنيف في بعض المناطق ولتأخر الإبلاغ غن الضحايا من إيزيوم في منطقة خاركيف، ومدينة ماريوبول في جنوب البلاد وفولنوفاخا في إقليم دونيتسك.

فيما قال زيلينسكي الثلاثاء أمام البرلمان الكندي إن 97 طفلا قتلوا منذ بدء الحرب في بلاده داعيا حلفاء كييف إلى "تكثيف مساعدتهم". وأكد في كلمة مباشرة عبر الفيديو أمام النواب الكنديين الذين صفقوا له وقوفا لدقائق عدة "قتل الروس 97 طفلا" من خلال قصف "مدارس ومستشفيات ومساكن. لا نطلب الكثير. نطلب دعما فعليا يساعدنا على الانتصار".

وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم الثلاثاء إن الحلف يشعر بالقلق من احتمال لجوء روسيا لاستخدام أسلحة كيمياوية في "هجوم كاذب"، تلقي باللوم فيه على خصومها، في إطار غزوها لأوكرانيا.

وصرح ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي "نشعر بالقلق من أن تدبر موسكو عملية ‘هجوم كاذب‘في أوكرانيا، ربما بأسلحة كيماوية".

ع.أ.ج/ ص ش (أ ف بـ د ب ا، رويترز)