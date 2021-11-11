روسيا تفرض إغلاقًا جديدًا

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الموجة الرابعة تحت السيطرة حسب أقوال السلطات روسية التي اتخذت التدابير لمكافحة انتشار الفيروس. لكن الخبراء يحذرون من أن هذه الإجراءات ضعيفة للغاية وجاءت بعد فوات الأوان.
بعد ميرك، شركة فايزر تقدم دواء علاجيا لمرض كوفيد 19، ليصبح هناك ثلاثة عقاقير واعدة لمعالجة هذا الفيروس القاتل، ما يعني دخول مرحلة مفصلية للقضاء على الوباء. فما هي هذه الأدوية وما هي خصائصها؟
أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تمّ تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ أزيد من 37 ألف حالة، هي الأعلى منذ ظهور الوباء.
مسؤول جهاز حماية الدستور في ولاية ألمانية يحذر من أن التناقض في تصريحات الساسة الألمان، والموجة الرابعة للوباء التي تعصف بألمانيا، قد تزيد من تطرف المنتمين إلى حركة "التفكير البديل" المعارضة لإجراءات الوقاية من الفيروس.
يتساءل الكثيرون اليوم عن طبيعة الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لكوفيد 19. هناك من تلقى جرعة واحدة من جونسون آند جونسون وآخرون تلقوا لقاحات مختلفة من جرعتين. فكيف يمكن اختيار الجرعة الثالثة المعززة؟
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