 روسيا تفرض إغلاقًا جديدًا | DW الأخبار | DW | 11.11.2021

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DW الأخبار

روسيا تفرض إغلاقًا جديدًا

الموجة الرابعة تحت السيطرة حسب أقوال السلطات روسية التي اتخذت التدابير لمكافحة انتشار الفيروس. لكن الخبراء يحذرون من أن هذه الإجراءات ضعيفة للغاية وجاءت بعد فوات الأوان.

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