 روسيا تغلق مكتب شبكة ″دويتشه فيله″ (DW) بعد قطع بث قناة ″روسيا اليوم″ في ألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

روسيا تغلق مكتب شبكة "دويتشه فيله" (DW) بعد قطع بث قناة "روسيا اليوم" في ألمانيا

قررت روسيا حظر بث قناة "دويتشه فيله" الألمانية، كما أمرت وزارة الخارجية الروسية بإغلاق مكتب مراسلي القناة في موسكو وسحب تصاريح الصحفيين.

Deutsche Welle Logo

 أمرت السلطات الروسية الخميس (الثالث من شباط/ فبراير 2022) بإغلاق المكتب المحلي لشبكة الراديو والتلفزيون الألمانية الدولية "دويتشه فيله" (DW) ومنع بثّ برامجها، ردًا على قطع بث قناة "روسيا اليوم" في ألمانيا.
 وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية أنه يُرتقب أيضًا فرض عقوبات على "ممثلي هيئات حكومية وعامة ألمانية منخرطة في قطع بثّ قناة روسيا اليوم".

ص.ش/خ.س (أ ف ب، د ب أ)

 بوب/أم/دص

مواضيع ذات صلة

Schild von RT Deutsch Schild von RT Deutsch, 06.05.2018, Adlershof, Am Studio, Berlin, In Adlershof befindet sich die Redaktion des Auslandsfernsehsenders RT Deutsch. *** Shield of RT Deutsch Shield of RT German 06 05 2018 Adlershof At the Studio Berlin In Adlershof is the editorial office of the foreign TV station RT Deutsch

منع بث قناة "روسيا اليوم" على الأراضي الألمانية 02.02.2022

أعلنت الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام في ألمانيا أنها حظرت بث محطة "روسيا اليوم" التلفزيونية الروسية، التي يعتبر منتقدوها أنها ناطقة باسم الكرملين، على خلفية تصاعد التوتر بين الدول الغربية وموسكو بشأن أوكرانيا.

21.12.2021, Berlin: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) äußert sich bei einer Pressekonferenz nach den Beratungen zur Corona-Pandemie zwischen der Bundesregierung und der Ministerpräsidentenkonferenz der Länder im Bundeskanzleramt. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa Pool/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

شولتس سيتوجه "قريبا" إلى موسكو لبحث الأزمة الأوكرانية 02.02.2022

رفض المستشار الألماني أولاف شولتس الانتقادات المتزايدة لنهج حكومته في التعامل مع روسيا، مؤكدا أنها ستدفع "ثمنا باهظا للغاية"، إذا هاجمت أوكرانيا. وكشف شولتس عن عزمه زيارة موسكو "قريبا" لبحث الأزمة الأوكرانية مع بوتين.

15.12.2009 FILE PHOTO: A general view of the Abu Dhabi skyline is seen, December 15, 2009. REUTERS/Ahmed Jadallah/File Photo

الإمارات تعلن عن تصديها لهجوم حوثي بطائرات مسيرة 02.02.2022

أعلنت الإمارات عن تصديها لهجوم جديد شنه الحوثيون على أراضيها بواسطة طائرات مسيرة. فيما أعلنت واشنطن عن دعمها للإمارات من خلال إرسال طائرات مقاتلة وسفينة حربية حاملة للصواريخ.