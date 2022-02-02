روسيا تغلق مكتب شبكة "دويتشه فيله" (DW) بعد قطع بث قناة "روسيا اليوم" في ألمانيا

أمرت السلطات الروسية الخميس (الثالث من شباط/ فبراير 2022) بإغلاق المكتب المحلي لشبكة الراديو والتلفزيون الألمانية الدولية "دويتشه فيله" (DW) ومنع بثّ برامجها، ردًا على قطع بث قناة "روسيا اليوم" في ألمانيا.

وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية أنه يُرتقب أيضًا فرض عقوبات على "ممثلي هيئات حكومية وعامة ألمانية منخرطة في قطع بثّ قناة روسيا اليوم".

ص.ش/خ.س (أ ف ب، د ب أ)



بوب/أم/دص