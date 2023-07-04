روسيا تغلق مطار فنوكوفو بموسكو عقب هجوم بطائرات مسيرة

أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء (الرابع من تموز/ يوليو) إسقاط خمس طائرات مسيّرة قرب موسكو، محمّلة أوكرانيا المسؤولية عن ارتكاب "عمل إرهابي" أدى لاضطراب الحركة في مطار فنوكوفو الدولي القريب من العاصمة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية "هذا الصباح، أحبطنا محاولة نظام كييف ارتكاب عمل إرهابي باستخدام خمس طائرات مسيّرة" ضد أهداف في منطقة موسكو وعلى أطراف العاصمة الروسية، مشيرة الى أن أربع منها أسقطتها الدفاعات الجوية بينما تم تعطيل الخامسة باستخدام "أساليب الحرب الالكترونية". ودانت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا محاولة أوكرانيا "استهداف منطقة تقع فيها منشآت بنى تحتية مدنية، بما فيها مطار يستقبل رحلات دولية".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن أوكرانيا حاولت استهداف بنية تحتية مدنية تشمل مطارا، مضيفة أن هذا يرقى إلى درجة "عمل إرهابي".

وكتبت زاخاروفا في منشور على تطبيق تيليجرام "محاولة النظام في كييف مهاجمة منطقة بها بنية تحتية مدنية تشمل مطارا، يستقبل بالتبعية أيضا رحلات خارجية، هو عمل إرهابي آخر".

وهاجمت عدة طائرات مسيرة موسكو ومحيطها، مما أدى لتعطيل حركة الطيران مؤقتا في مطار فنوكوفو اليوم الثلاثاء. وقال رئيس بلدية موسكو إن روسيا تصدت للهجوم. وقال مسؤول في خدمات الطوارئ الروسية: "وفقا للتقارير الأولية، توجهت طائرات مسيرة نحو موسكو في أوقات مختلفة، حيث تم إسقاط اثنتين في نوفايا موسكفا والثالثة في منطقة كالوجا"، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأضاف المسؤول أن خدمات الطوارئ تعمل حاليا في موقع الحادث بقرية فالويفو، حيث سقط حطام طائرة مسيرة.

ويتم التحقق من تقارير حول سقوط طائرة مسيرة أخرى بالقرب من كوبينكا، حيث توجد قاعدة جوية

ع.أ.ج/ ح ز (د ب ا، أ ف ب، رويترز)