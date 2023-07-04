 روسيا تغلق مطار فنوكوفو بموسكو عقب هجوم بطائرات مسيرة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.07.2023

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روسيا تغلق مطار فنوكوفو بموسكو عقب هجوم بطائرات مسيرة

قالت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء إن روسيا صدت هجوما بخمس طائرات مسيرة أوكرانية على العاصمة موسكو والمنطقة المحيطة بها. وأضافت في بيان أن الدفاعات الجوية دمرت أربع طائرات مسيرة فيما اعترضت الخامسة قبل أن تسقط.

أرشيف ـ هجوم سابق بالطاءات المسيرة على موسكو (30 مايو 2023)

أرشيف ـ هجوم سابق بالطاءات المسيرة على موسكو (30 مايو 2023)

أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء (الرابع من تموز/ يوليو) إسقاط خمس طائرات مسيّرة قرب موسكو، محمّلة أوكرانيا المسؤولية عن ارتكاب "عمل إرهابي" أدى لاضطراب الحركة في مطار فنوكوفو الدولي القريب من العاصمة.

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بعد تمرد مرتزقة فاغنر بقيادة يفغيني بريغوجين، تظل هناك العديد من علامات الاستفهام. الشيء الواضح هو أنه صار بمثابة نقطة تحول في حكم بوتين. في المقابل لا يبدو تأثير ذلك واضحا على مسار الحرب على أوكرانيا.

تعرضت كييف لهجوم صاروخي جديد، أثناء زيارة زعماء أفارقة للمدينة، في محاولة منهم للتوسط في الصراع الدائر بين أوكرانيا وروسيا، فيما أعلن سلاح الجو الأوكراني الجمعة إسقاط 12 صاروخًا روسيًا منها ستة صواريخ "كينجال" فرط صوتية.

بعد اتهام روسيا أوكرانيا باستهداف مبان في موسكو بطائرات مسيرة، حّمل مسؤولون روس كييف مسؤولية قصف مصفاة نفط روسية وبلدة على الحدود، بينما يستمر القصف الروسي لأوكرانيا. وقال الجيش الروسي إنه "دمر آخر سفينة حربية أوكرانية".

وقالت وزارة الدفاع الروسية "هذا الصباح، أحبطنا محاولة نظام كييف ارتكاب عمل إرهابي باستخدام خمس طائرات مسيّرة" ضد أهداف في منطقة موسكو وعلى أطراف العاصمة الروسية، مشيرة الى أن أربع منها أسقطتها الدفاعات الجوية بينما تم تعطيل الخامسة باستخدام "أساليب الحرب الالكترونية". ودانت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا محاولة أوكرانيا "استهداف منطقة تقع فيها منشآت بنى تحتية مدنية، بما فيها مطار يستقبل رحلات دولية".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن أوكرانيا حاولت استهداف بنية تحتية مدنية تشمل مطارا، مضيفة أن هذا يرقى إلى درجة "عمل إرهابي".

وكتبت زاخاروفا في منشور على تطبيق تيليجرام "محاولة النظام في كييف مهاجمة منطقة بها بنية تحتية مدنية تشمل مطارا، يستقبل بالتبعية أيضا رحلات خارجية، هو عمل إرهابي آخر".

وهاجمت عدة طائرات مسيرة موسكو ومحيطها، مما أدى لتعطيل حركة الطيران مؤقتا في مطار فنوكوفو اليوم الثلاثاء. وقال رئيس بلدية موسكو إن روسيا تصدت للهجوم. وقال مسؤول في خدمات الطوارئ الروسية: "وفقا للتقارير الأولية، توجهت   طائرات مسيرة نحو موسكو في أوقات مختلفة، حيث تم إسقاط اثنتين في نوفايا موسكفا والثالثة في منطقة كالوجا"، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأضاف المسؤول أن خدمات الطوارئ تعمل حاليا في موقع الحادث بقرية فالويفو، حيث سقط حطام طائرة مسيرة.

ويتم التحقق من تقارير حول سقوط طائرة مسيرة أخرى بالقرب من كوبينكا، حيث توجد قاعدة جوية

ع.أ.ج/ ح ز (د ب ا، أ ف ب، رويترز)

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