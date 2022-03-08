روسيا تعلن بدء الانسحاب من خيرسون والناتو يتحدث عن "نصر جديد"

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم الخميس (10 تشرين الثاني/نوفمبر 2022) إن روسيا تتعرض لضغوط شديدة في أوكرانيا وذلك بعد أن أمرت موسكو بسحب قواتها من مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ، بعد اجتماعه مع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، إن الحلف سيراقب في الأيام المقبلة للتحقق من انسحاب الروس بالفعل من الضفة الغربية لنهر دنيبرو. وقال ستولتنبرغ للصحفيين بعد اجتماعه مع ميلوني "الواضح أن روسيا تتعرض لضغوط شديدة وإذا غادر الروس خيرسون فسيكون ذلك انتصارا آخر لأوكرانيا". وأضاف أن الحلف سيدعم أوكرانيا "طالما تطلب الأمر ذلك".

وصرح للصحفيين بأن "الدعم غير المسبوق الذي قدمه أعضاء الحلف، ومنهم إيطاليا، يحدث فارقا في ساحة المعركة كل يوم ومازال حيويا للتقدم الأوكراني".

وكانت أوكرانيا قد أعلنت الخميس أن قواتها استعادت 12 قرية في منطقة خيرسون الجنوبية غداة أمر روسيا قواتها بالانسحاب من المدينة التي تحمل الاسم نفسه.

من جهته أكد الجيش الروسي الخميس بأنه بدأ سحب قواته من خيرسون الأوكرانية، بعد يوم على إعلانه الانسحاب من الضفة اليمينية لنهر دنيبرو حيث تقع عاصمة المنطقة. وقالت وزارة الدفاع الروسية "تجري وحدات الجنود الروس مناورات باتّجاه موقع معد لها على الضفة اليسارية من نهر دنيبرو بما يتوافق بشكل صارم مع الخطة المقررة".

وبدت السلطات الأوكرانية مشككة بعد إعلان روسيا سحب قواتها من خيرسون، مشيرة إلى أنها تتوقع استمرار القتال للسيطرة على هذه المدينة الكبرى التي استولت عليها موسكو في بداية هجومها.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأربعاء إن بلاده تنظر "بحذر شديد" إلى إعلان الانسحاب الروسي. وأضاف في رسالته اليومية إلى الأوكرانيين "العدو لا يعطينا هدايا ولا يُظهر +بادرة حسن نية+، يجب أن نكسب كل شيء".

ا.ف/ ع.ج.م (رويترز، أ.ف.ب)