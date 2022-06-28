 روسيا تعلن الاستيلاء على ليسيتشانسك شرقي أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 03.07.2022

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DW الأخبار

روسيا تعلن الاستيلاء على ليسيتشانسك شرقي أوكرانيا

أعلنت روسيا اليوم أن قواتها، بالتعاون مع قوات حليفة وقوات الانفصاليين الأوكرانيين، سيطرت على مدينة ليسيتشانسك الاستراتيجية، آخر معقل للمقاومة الأوكرانية، لتتم بذلك السيطرة على منطقة لوغانسك بأكملها.

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