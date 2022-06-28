روسيا تعلن الاستيلاء على ليسيتشانسك شرقي أوكرانيا

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أعلنت روسيا اليوم أن قواتها، بالتعاون مع قوات حليفة وقوات الانفصاليين الأوكرانيين، سيطرت على مدينة ليسيتشانسك الاستراتيجية، آخر معقل للمقاومة الأوكرانية، لتتم بذلك السيطرة على منطقة لوغانسك بأكملها.
انسحبت القوات الأوكرانية من ليسيتشانسك، ما جعل روسيا، مع حلفائها تسيطر على كامل منطقة لوهانسك، حيث قامت "جمهورية" انفصالية. الرئيس زيلينسكي أقرّ بانسحاب قواته من المدينة لكنه تعهد باستعادة السيطرة على المنطقة.
نددت كييف بما قالت إنه "ترهيب روسي متعمد" وجددت مطالبتها بالحصول على أنظمة غربية مضادة للصواريخ بعد ضربات دامية في منطقة أوديسا، فيما تواجه القوات الأوكرانية وضعا "صعبا جدا" في ليسيتشانسك المدينة الإستراتيجية في دونباس.
روسيا تقول إنها باتت تسيطر بالكامل على إقليم لوهانسك، بينما يرد مسؤول أوكراني أن القتال حول دونباس "لم ينته بعد" وأن الأمر يتعلق بانسحاب تكتيكي.
أكد حاكم إقليم بيلجورود الروسي الواقع قرب الحدود مع أوكرانيا أن انفجارات في المدينة أسفرت عن قتلى وجرحى، فيما تضررت عشرات المباني. وعادة ما يوجه الروس الاتهامات للجيش الأوكراني بقصف تلك المناطق، دون أن تؤكد كييف ذلك.
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